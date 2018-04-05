Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte dünyanın en mutlu ülkeleri! Listede yer alan yerler çok şaşırttı...
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından yapılan araştırma sonucunda, dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan yapılan araştırmada mutluluk derecesi en yüksek 10 ülke ve halkı belirlendi.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından yapılan araştırma sonucunda, dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan yapılan araştırmada mutluluk derecesi en yüksek 10 ülke ve halkı belirlendi.
Fotoğraflar: Alamy
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10- Avustralya Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinin bu ülkeden çıkması Avustralya’nın listede yer almasını destekliyor.
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Dünyanın her yerinden gelen insanların yaşadığı bu ülkede konuşulan tüm diller ve dinler kabul ediliyor.
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Birçok kültürden insanın huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığı ülkede, tarihi ve kültürel açıdan da önemli olan birçok yer var.
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Hatta Avustralya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde 19 tarihi mekanı yer alıyor.
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9- İsveç İskandinavya'nın en gelişmiş ülkelerinden olan İsveç eğitimdeki kalitesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik birçok gelişmede de öncülük yapıyor.
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Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor.
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Ülkeye gelen misafirlerini gezilecek ve görülecek yerleriyle mutlu etmeyi başaran İsveç yerli halkını da gelişmişliği ve imkanları ile mutlu etmeyi başarmış durumda….
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8- Yeni Zelanda Yeni Zelanda, yönetim biçimi ve halkına sağladığı imkânlar ile dünyanın en mutlu ülkeleri arasında yer alıyor.
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Yeryüzünün etkileyici manzaralarını, muhteşem sahillerini, fiyortları, yemyeşil yağmur ormanlarını ve buzullarını görmek istiyorsanız gideceğiniz yer Yeni Zelanda olmalı…
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7- Kanada Irk ve sınıf ayrımının en az olduğu ülkelerden biri olan Kanada, sosyal ilişkilerde de saygıyı ön planda tutuyor.
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Muhteşem bir doğaya sahip olan ülke de dünyanın dört bir tarafından gelmiş insanlar beraberce yaşayabiliyorlar.
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Kanada’ya gezi için gitmek isterseniz kışın gidecekler için gezip görebilecekleri yerlerin başında gelen şehirler Ottowa, Quebec, Montreal, Toronto. Bunun yanında ülkede güneşin tepede olduğu günlerde de gezilecek birçok yer bulunuyor
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6-Hollanda Neşeli başkenti Amsterdam ile tanınan Hollanda sakin, yardımsever ve mutlu bir halka sahip durumda.
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Aruba, Çuraçao, Sint Marteen ve Hollanda’dan oluşan Hollanda Krallığı, 12 eyaleti oluşturan 61 şehri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Bu güzel ülkeye gittiğinizde ise sanat ve kültür yönünden gezilecek birçok müze ve tarihi mekan bulunuyor.
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5- İsviçre Bilim insanlarıyla ünlü İsviçre, dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Bankacılık ve finans sektöründe, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İsviçre de halk fırsat ve imkanlardan oldukça memnun durumda.
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İsviçre, dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olsa da aynı zamanda doğal güzellikleri ve muhteşem manzaralarıyla da ön plana çıkıyor.
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Bu güzel ülkeyi ziyaret ettiğinizde dağların eşsiz manzarasını izleyip huzur bulabilir ve çeşitli grup aktivitelerine katılabilirsiniz.
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4-İzlanda Volkanlar, buzullar, şelaleler diyarı olan İzlanda fazla göç almadığı için birbirine benzeyen ve aynı şeylerden zevk alan bir halka sahip durumda.
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Kimsenin birbirinin hayatına müdahale etmediği, doğanın en az insan kadar önemli olduğu İzlanda da gezilecek ve görülecek birçok doğal güzellik bulunuyor.
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Bu doğal güzelliklerin başını ise kuzey ışıkları çekiyor. İzlanda gezisinin olmazsa olmazı kuzey ışıkları…
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3-Danimarka İklim şartları dikkate alındığında, Danimarkalıların mutlu olması için bir sebepleri kalmıyor. Avrupa’da önemli bir destinasyon merkezi olarak bilinen Danimarka’da gezmeye ve görmeye değer pek çok kültür-sanat ve eğlence merkezi yer alıyor.
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Mutluluk seviyesi en yüksek ülkelerden biri olan Danimarka’da yapılan bir araştırma bunu destekler nitelikte.
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Yapılan araştırmada Danimarka’da cüzdan bulanların tamamının paraya dokunmadan sahibine teslim ettiği söyleniyor.
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2- Norveç Resmi bir ideolojisi olmayan Norveç hukukun üstünlüğünü gözeten bir ülke konumunda. Hatta Norveç anayasasının 2. maddesinde, ''ülkede yaşayan herkes bağlı olduğu dini hür bir şekilde yaşayıp uygulayabilme hakkına sahiptir'' ibaresi yer alıyor.
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Birçok farklı kültürden insan bir arada yaşadığı Norveç doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile her yıl yoğun turist ilgisi görüyor.
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1-Finlandiya Finlandiya pahalı bir ülke olmasına rağmen dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında birinci sırada yer alıyor.
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Eğitim kalitesi açısından da dünyanın ilk üçüne girmeyi başaran Finlandiya, halkına huzurlu ve mutlu bir yaşam sunmayı başarmış. Yönetimin yakın zamanda yapmayı planladığı projeleri ile de gelecek açısından ümit veren Finlandiya tarihi, kültürel ve sosyal açıdan üstün durumda…
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Vizesiz gidilebilecek 10 yer Seyahat planlarına vize masrafı ve yorgunluğu eklenince bazen unutulmaz bir tatil deneyimi en başından sorun haline gelebiliyor. Oysa, pasaportun bile gerekmediği, sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz ülkeler mevcut... İşte vize almanıza gerek olmayan, keşfedebileceğiniz en güzel 10 ülke... Detaylar için videoya tıklayınız...