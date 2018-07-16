İstanbul'un saklı adaları! Biri ünlü bir iş insanına ait...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İstanbul'un saklı adaları! Biri ünlü bir iş insanına ait...
İstanbul'un adalarını bilmeyen yoktur. Özellikle bahar ve yaz aylarında Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası dolar taşar. Yalnız bu bilinen adaların dışında belki de adını ilk kez duyacağınız adalar da var. Hatta biri sular altında… İşte İstanbul saklı adaları…
Yalnız bu bilinen adaların dışında belki de adını ilk kez duyacağınız adalar da var. Hatta biri sular altında… İşte İstanbul saklı adaları…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 30
1950 yılına kadar sürgün yeriydi: KAŞIK ADASI Günümüzde özel mülkiyet alanı olarak kullanılan Kaşık Adası, Marmara Denizi’nde yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 30
Eski adı Pita olan ada, kuş bakışı görüntüsünün kaşığa benzemesiyle şimdiki adını almış. Bölgenin iskâna açılması Osmanlı dönemine uzanır.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 30
1950 yılına kadar sürgün yeri olarak kullanılan adanın ilk mülkiyet hakkını Danon ailesi almış
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 30
Ada, Heybeli’ye 700 metre uzaklıkta, Burgazada’nın hemen doğusunda yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Özel mülkiyet olması nedeniyle adaya ziyaret gerçekleştirilemez.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Ancak kayık veya motorlar vasıtasıyla deniz alanı kullanılabilir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Kaşık Adası’na sefer yapan herhangi bir ulaşım aracı bulunmamakta…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 30
1974'de Tuzla'da satın aldı: RAHMİ KOÇ ADASI Denize olan tutkusuyla bilinen ünlü iş adamı Rahmi Koç'un 1974'te Tuzla'da satın aldığı adanın önceki sahibi, Fransız bir kadındı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 30
Asıl adı İncir Adası olan adanın, Koç ailesiyle özdeşlemesi sebebiyle halk arasında Koç Adası olarak biliniyor. Rahmi Koç, burada özel misafirlerini ağırlıyor onun dışında adaya uğramıyor. Koç Adası’nı Tuzla sahilden rahatça görebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Bizans zamanında taş ocağı olarak kullanıldı:TAVŞAN ADASI (BALIKÇI ADASI) Tavşan Adası ya da Balıkçı Adası (Yunanca, Neandros Adası) Marmara Denizi'nde yer alan Prens adalarının bir üyesi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 30
Büyükada'nın 2 km kadar güneyinde, eni ve boyu 90 m olan, ağaçsız, çıplak bir kara parçası.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Adada hem küçüklüğü hem de çoraklığı sebebiyle yerleşim yeri yok. Bu adada tavşan çok olduğu için halk buraya ‘Tavşan Adası’ adını takmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Ege Denizi'deki Yunan adalarından biri olan Andros Adası'ndan göç edip, Heybeliada'ya yerleşmiş olanlar, Heybeliada'da bir koloni oluşturmuşlardı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Androslular Büyükada'nın arkasındaki bu küçük adaya kendi adalarının ismini anmak için Yeni Andros anlamına gelen Neandros demişlerdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 30
Bugün bu adaya Niandros, hatta Yandros da denilmekte. Haritalardaki resmi adı ise Balıkçı Adası. Tavşan Adası'nın elverişli bir plajı yok. Bizans zamanında taş ocağı olarak da kullanılmış. Adada bir adet manastır harabesi bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 30
Köpekler buraya sürgün edilmişti: SİVRİ ADA Sivri Ada, Marmara Denizi'nde, İstanbul'a en yakın, Adalar'a en uzak ve en batıda olanıdır.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Piramide benzeyen sivri bir kayalıktan oluştuğu için Sivri Ada diye tanınıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 30
Eski adı, yine ‘Sivri’ anlamına gelen Oxia'dır. Çok küçük bir ada olan ve denizden çıkan bir dağın sivri ucu olan Sivriada'nın zirvesinin deniz seviyesinden yüksekliği 90 metre.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 30
Kendisine en yakın ada olan Yassıada'ya 1,7 km, İstanbul sahiline (Fenerbahçe Burnu) 11 km uzaklıkta...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Adaya Bizans İmparatorluğu döneminde din adamları ve imparatorların sürgüne gönderildiği rivayet edilmekte... Adada, 10. yüzyıldan kalma, bugün sadece bazı kalıntıları mevcut olan bir manastır da yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 30
1910 yılında İstanbul valisi sokak köpeklerinin toplanıp Sivri Ada'ya gönderilmesine karar verir. Y
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 30
Yaklaşık 80 bin sokak köpeği bu adaya konulup ölüme terk edilmiştir. Bu olaydan kısa bir süre sonra İstanbul'da meydana gelen depremden sonra sağ kalan köpekler şehre geri getirilir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Dezizin altındaki gizem: VORDONOSİ İstanbul’un kayıp adası olarak bilinen Vordonosi, Maltepe sahilinden 700 metre uzağında bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 30
Tarihi ise yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanıyor. Kayıp ada, 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Bölgede yaşayanlar dışında pek bilinmeyen Vordonisi, aslında iki adadan oluşuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Biri büyük, diğeri küçük Vordo olarak geçen adalar, İstanbul’un 10’uncu ve 11’inci adalarını oluşturuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936’da kayıtlara geçen Vordonosi’nin, hemen karşısındaki Küçükyalı’da Satyros Manastırı’nın (Küçükyalı Arkeoloji Müzesi) ikizi olduğu biliniyor
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Savaş zamanı prenslerin kaçış tüneli olarak bu kanalı kullandıkları söyleniyor.