İstanbul'un içinde doğaya kaçış

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günümüz metropol insanı ne zaman kendine biraz zaman ayırsa soluğu doğada alır. Çünkü doğanın iyileştirici ve tazeleyici bir gücü var. Hazır ilkbahara girmişken ve doğa tüm cömert renkleriyle arz-ı endam ederken göz zevkimize bir miktar ayar çekmenin de vakti geldi demektir. İster doğasever bir yürüyüş tutkunu olun; ister orman içinde hamaklara yayılıp siesta yapın; isterseniz de yeşillikler içerisinde piknik masanızı kurup mangalınızı yakın. İşte İstanbulluların tüm bu isteklerine cevap verebilecek birbirinden güzel şehir içi rotaları…
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Günümüz metropol insanı ne zaman kendine biraz zaman ayırsa soluğu doğada alır. Çünkü doğanın iyileştirici ve tazeleyici bir gücü var. Hazır ilkbahara girmişken ve doğa tüm cömert renkleriyle arz-ı endam ederken göz zevkimize bir miktar ayar çekmenin de vakti geldi demektir. İster doğasever bir yürüyüş tutkunu olun; ister orman içinde hamaklara yayılıp siesta yapın; isterseniz de yeşillikler içerisinde piknik masanızı kurup mangalınızı yakın. İşte İstanbulluların tüm bu isteklerine cevap verebilecek birbirinden güzel şehir içi rotaları…
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Çayağız Deresi’ne komşu bir Beykoz Köyü: ÖĞÜMCE Ağaçlar arasındaki nehrin sesi ve yeşiliyle büyülenmekse aradığınız rotanızı Çayağız Deresi’nin Riva taraflarına çevirebilirsiniz. Son dönemlerde adı sıkça duyulmaya başlayan Çayağız Deresi’nin diğer adı Riva Deresi. Gebze’den doğan ve Riva’dan Karadeniz’e dökülen Çayağız deresi nehir etrafındaki endemik bitkileri ve yarattığı doğal yaşam alanı ile ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Çayağız Deresi’nin Öğümce’den başlayıp Riva’dan denize döküldüğü yere kadar olan bölümünde, nehrin kenarında doğanın keyfini çıkarabileceğiniz pek çok piknik ve mangal yeri bulunuyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Nehrin ileri bir tarihte tekne turlarına da açılarak buradaki turizmi geliştirmesi planlanıyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Balıkçıların sıklıkla kullandığı derede özel teknesi ya da motoru olanlar da gezinti yapabiliyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Yeşile doyanlar, Beykoz’a bağlı Öğümce Köyü’nde Cam Ocağı Vakfı’nı ziyaret edebilir; buradan hediyelik eşya alabilir. Hafta sonları Cam Üfleme Atölyeleri’nin gerçekleştiği vakıfta, çalışan sanatçıları izleme imkanınız da var. At çiftliklerinin bolca bulunduğu köyde dilerseniz binicilik dersleri de alabilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Şayet yolunuz Öğümce’ye düşerse Değirmendere, Görele, Bozhane, Cumhuriyet, Paşamandıra gibi nehir kenarına konuşlanmış birbirinden güzel Beykoz köylerini de ziyaret etmeyi unutmayın.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Anadolu yakasının oksijen kaynağı: AYDOS ORMANLARI Şayet Anadolu yakasında oturuyorsanız ve fazla uzaklara gitmeden şehirle iç içe geçmiş bir doğaya kaçış noktası arıyorsanız Aydos Ormanları tam da aradığınız yer olabilir. Kartal ve Sultanbeyli ilçeleri arasında yer alan Aydos Ormanlarının pek çok girişi bulunuyor. Ancak bu girişlerden en çok tercih edileni gölet kenarında olanı.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Şayet Göl girişi yerine başka bir kapısından da giriş yaparsanız merak etmeyin tabela yönlendirmeleri ile aracınızla ya da yürüyerek buraya ulaşmanız mümkün.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Ormanlık alanda yürüyüş, gölde ördekler eşliğinde deniz bisikleti keyfi, çocuklar ve çocuk kalmayı başaranlar için macera parkı ve gondol, piknik ve mangal Aydos’ta gerçekleştirebileceğiniz aktivitelerin başında geliyor
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Bu arada kendi mangalınızı getirmezseniz de mangal ve kömürü içeriden temin edebiliyorsunuz. Aydos’ta özel işletmeler mevcut ancak giriş ücreti dışında herhangi bir ücret ödemeden orman içerisindeki tahta piknik masalarından herhangi birine de oturabilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Aydos Ormanlarının tepesi tarihi değere sahip bir yapıyı da içinde barındırıyor. Bizans İmparatorluğu’ndan kalma en önemli yapılardan biri olan, etrafını kaplayan bitki örtüsünün temizlenmesi ve sekiz yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Aydos Kalesi’nin de bölgenin turizmine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Avrupa Yakasının doğaya kaçış noktası: İNCEĞİZ Tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan İnceğiz Mağaralarının da içinde bulunduğu İnceğiz Mesire ve Piknik alanı yeşile hasret Avrupa Yakası sakinlerinin Çatalca’da bulunan popüler kaçış noktalarından biri. İnceğiz Mağaraları aynı zamanda Kemal Sunal mağaraları olarak da biliniyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Çünkü Kemal Sunal’ın Salako ve Davaro filmlerinin çekildiği yer burası. Şimdilerde mağara olarak adlandırılsa da Cenevizlilerden kaldığı tahmin edilen bu özel oluşum, insan eliyle yapılmış bir yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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4 km’lik yol boyunca uzanan İnceğiz mesire alanına cüzi bir ücret ödeyerek giriş yapılıyor. İçerisinde iki adet özel işletme bulunan mesire yerinde isterseniz alan boyunca serpiştirilen tahta masalardan birine kurulup kendi konseptinizi de yaratabiliyorsunuz.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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İster piknik yapın; ister doğa içinde mangal yapmanın keyfini çıkarın. İnceğiz de tarihe de doğaya da doyacağınız kesin.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Cennetten bir köşe: POLONEZKÖY İstanbul’un içinde yeşile doyabileceğiniz bir diğer kaçış noktası Polonezköy. Beykoz’un bu şirin beldesinin adı, 1800’li yıllarda Osmanlıya sığınan ve buraya yerleşen Polonyalılardan geliyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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O dönemde adı Adampol iken bu isim Cumhuriyet’in ilanından sonra Polonezköy olarak değişiyor. Zamanla beldede bulunan Polonyalı nüfus azalsa da Polonezköy eşsiz güzelliğini korumayı başarıyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Polonezköy’de yapılacaklar listenize öncelikle mis gibi doğa kokusunu içinize çekerek başlayabilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Yürüyüş sevenler için Polonezköy Tabiat Parkı yürüyüş parkuru, at binmeyi sevenler için Cumhuriyet köyü yakınında binicilik tesisleri bulunuyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Beldede ayrıca çok sayıda “Köy kahvaltısı” hizmeti sunan işletme ve “kendin pişir kendin ye” konseptli tahta masalı piknik alanları da mevcut.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Beldenin en çok ziyaretçi çeken tesislerinde biri de Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı. Ancak hayvanat bahçesi dendiğinde aklınıza gelen kafes içerisindeki canlıları burada unutun.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Siz masanızda otururken leylekler, kazlar, ördekler yanınızda gezinebilir; bu sıcak yakınlaşmalar size bambaşka deneyimler yaşatabilir.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Doğal Yaşam Parkı’nın içerisinde kuğuların yüzdüğü bir de doğal göl bulunuyor.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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İstanbullular için günübirlik gezilerin ya da kısa süreli konaklamaların adresi olan Polonezköy’de kuş sesleri eşliğinde cömert doğanın keyfini çıkarabilir; eğlenceli aktivitelerle hafta sonunuzu en yeşilinden renklendirebilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraflar: Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk