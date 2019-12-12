İstanbul'un gizli bahçesi! 20 TL'ye unutulmaz hafta sonu...

En çok sorulan soru: Nasıl gidilir? Renklerin dans ettiği bu dünyaya gitmeden önce internette biraz araştırma yapınca dikkatimi en çok çeken, insanların Atatürk Arboretumu’na nasıl gidileceğine dair bazı forumlarda başlık açılmasıydı. Aslında bölgeye alternatif birçok seçenek var ama en ideal olanı şu: Otobüsle Taksim’e giderek Taksim’den 'M2' metro hattına bindikten sonra son durak olan Hacıosman’da inmek.