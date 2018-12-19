Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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İstanbul'un farklı yüzü! Yeşilçam'ın ünlü ismi de burada yaşamıştı...
Renkli sokaklar, mutlu yüzler ama pek de kolay olmayan hayatlar. Sadece günümüzde değil, Bizans’tan bu yana Romanlar hayatın en zor koşullarıyla şehrin bir sur içinde bir de sur dışında gidip gelerek yaşadılar. Hep yer değiştirdiler çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da uzun yıllar boyunca toplum tarafınca benimsenilmediler. Sulukule, Ayvansaray, Balat ve Karagümrük sokakları Romanların yaşadığı renkli semtler olmasının yanı sıra birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Hatta Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu da buralarda yaşadı.
Renkli sokaklar, mutlu yüzler ama pek de kolay olmayan hayatlar. Sadece günümüzde değil, Bizans’tan bu yana Romanlar hayatın en zor koşullarıyla şehrin bir sur içinde bir de sur dışında gidip gelerek yaşadılar. Hep yer değiştirdiler çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da uzun yıllar boyunca toplum tarafınca benimsenilmediler. Sulukule, Ayvansaray, Balat ve Karagümrük sokakları Romanların yaşadığı renkli semtler olmasının yanı sıra birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Hatta Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu da buralarda yaşadı.
Alçak tavanlar, çarpık yapılar Kuzey Hindistan’dan dünyanın farklı bölgelerine yayılan bu insanlar hiçbir yerde uzun yıllar boyunca sabit bir şekilde yaşamadılar.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Bundandır ki, yaşadıkları evler pek özenli olmaz. Genellikle alçak tavanlı ve rastgele evlerde yaşarlar. Ama evleri de kıyafetleri ve yüzleri gibi rengarenktir.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Rengarenk kıyafetler, yoksa Bollywood filmi mi? Kuzey Hindistan’dan gelmiş olmaları size biraz ütopik gelebilir ancak şu dükkandaki kıyafetlere de bakmanızı öneririm.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Ardından da Aamir Khan’ın istediğiniz filmini açıp kıyaslama yapabilirsiniz...
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Kentsel dönüşümün izleri Mihrimah Sultan Cami’nin hemen yanında Sarmaşık Sokak ve çevresi eskiden Balat ve Ayvansaray sokakları gibi Roman evleriyle doluydu.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Hatta bu evlerden birinde ünlü aktris Türkan Şoray da doğmuştu ancak günümüzde Sarmaşık sokak ve Neslişah Mahallesi lüks konutlarla doldu.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Konutların birbirine bağlanan sokaklarında açık kapılar bulunuyor ancak güvenlik sebebiyle sadece bir sokakla arasında sürekli kapalı olan demir kapı ve güvenlikler var.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Sarmaşıkaya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Aya Dimitri’ye adanmış bu kilisede dikkatimi çeken bir detayı sizinle paylaşacağım. Kiliseye girdikten sonra sol taraftaki duvarda elinde haç tutmuş fesli bir kişi gösterilir.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Burada anlatılmak istenense daha önce Hristiyan olup sonrasında devşirilerek Müslüman olan vatandaşların tekrar Hristiyanlığa dönüş sürecini anlatıyor.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Ancak bu o zamanlar kabul edilemez bir davranış sayılırdı ve sonuçları ağırdı.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Hemen ardındaki kapı da ufak bir Ayazmaya açılır. Metrelerce aşağıdan çekilen suyu içmek istemeseniz bile benim gibi en azından yanında fotoğraf çektirebilirsiniz!
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Vefa Stadındaki Açık hava Bizans Sarnıcı Yanlış okumadınız, evet Fatih Karagümrük’ün maçlarını oynadığı Vefa Stadı’nın duvarlarının bir bölümü aslında 5. Yüzyılda inşa edilen bir Bizans sarnıcının kalıntıları.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Uzunca bir süre bostan olarak kullanılan arazi günümüzde bir stat. Keşke güzel bir restorasyon görse de şu stada dünyanın farklı yerlerinden binlerce turist çeksek...
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Tekfur Sarayı ve Güvercin Pazarı Yine şaka gibi bir başlık ama olay gerçek. Tekfur Sarayı’nın kalıntılarının yanında yer alan boşlukta her hafta sonu bir pazar kuruluyor.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Üstelik bu pazara giriş bile ücretli! Sembolik bir ücretle pazara giriyorsunuz ve ardından fiyatı on binlerce liraya ulaşan güvercinlere bakabiliyorsunuz.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Eğrikapı Maksemi – Savaklar Çeşmesi Bildiğiniz üzere Taksim semti adını meydanın köşesinde bulunan maksemden yani su taksiminin yapıldığı “Taksim”den alıyor.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Bu kısa bilgiyle beraber İstanbul’un uzun yıllar boyunca diğer şehirlere nazaran çok daha iyi bir su sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Bizans’ta kullanılan sarnıçlar Türklerin durgun su yerine akan su tercih etmesi üzerine artık kullanılmayarak kemerlerle ve bentlerle su taşımasına geçildi.
Oğulcan TATAR | ogulcan@doyasiyagez.com
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Eğrikapı maksemi de tüm bu su projesinin merkezi oldu, şehrin farklı noktalarından gelen su kaynakları burada buluştu ve yine buradan şehrin mahallelerine dağıtılıyordu.