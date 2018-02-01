İstanbul’un en yakın arka bahçesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kesinlikle kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek için güzel bir önerimiz var: Sapanca… Aslında İstanbul’a yakın yerler denildiğinde akla ilk gelen yer olsa da Sapanca’da keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. İşte size hafta sonu için hem İstanbul’a yakın hem de pek fazla cep yakmayan Sapanca gezi rehberi…
İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kesinlikle kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek için güzel bir önerimiz var: Sapanca… Aslında İstanbul’a yakın yerler denildiğinde akla ilk gelen yer olsa da Sapanca’da keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. İşte size hafta sonu için hem İstanbul’a yakın hem de pek fazla cep yakmayan Sapanca gezi rehberi…
Fotoğraflar: Alamay, Mopio, Panaromio
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İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var.
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Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak için, bu hafta sonu Sapanca en doğru adres…
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Evliya Çelebi’nin en gözde yerlerinden Erzurum'a giderken Sapanca'dan geçen Evliya Çelebi, buranın cennete benzer güzelliğinden, gölündeki 70-80 çeşit balıktan, göl suyunu içtikleri için yanakları hep kıpkırmızı olan köylülerden ve 40 gün geçse de küflenmeyen ekmeğinden bahseder.
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1890'da demiryoluna kavuştuğunda Sapanca'ya giden karayolu kullanılmaz hale gelmişti. 1950'de gölün karşı kıyısından geçen otoyolunun inşasıyla Sapanca gözlerden biraz uzakta kaldı.
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Ama 1989'da TEM otoyolu Sapanca'dan geçince ilçe eski ilgiyi yeniden görmeye başladı.
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MÖ 378'den beri, o dönemdeki ismiyle Sofhange Gölü balık avlama, çamaşır yıkama, şehre içme suyu tedarik etme gibi görevlerini yerine getiriyor, civar köylerden yemek yemeye, gezmeye gelen köylüleri de ağırlıyordu.
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Siz de bu hafta sonu, her dönemin ünlü sayfiye yeri Sapanca'yı keşfe çıkabilirsiniz.
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PEKİ NERELERİ GEZMELİ? İŞTE DETAYLAR…
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1- Rüstempaşa Camii Sapanca'nın merkezinde yer alan Rüstempaşa Camii 1555 yılında yapılmış.
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Sahilden kolayca ulaşılabilen camii Mimar Sinan'ın yanındaki kalfaların eseri olarak dikkat çekici güzellikte. Gezinize bu camiyi görerek başlayabilirsiniz.
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2- Vecihi Kapısı Sapanca'nın simgelerinden olan Vecihi Kapısı’nın Mimar Sinan tarafından yapılmış bir eser olduğu söyleniyor.
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Şık sütunlu yapısı ile dikkat çeken bu kapı Kemer mezarlığının başında bulunuyor.
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3- Bizans devri lahitleri Sapanca'ya yakın yerlerde bulunan lahitler Hükümet Konağı binası önünde sergileniyor.
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İlmiye köyü yakınlarında ve TEM otoyolu çalışmaları sırasında bulunan bu lahitler, tarihi özellikleri ile dikkat çekici.
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4- Hasan Fehmi Paşa Camii 1885 yılında yaptırılan Hasan Fehmi Paşa Camii, Sapanca merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor.
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Görkemli iç yapısı ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan camii mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
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5- Maşukiye Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidi ile tanınan yemyeşil bir yer.
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden biri.
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Burada, 'Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Daha detaylı bilgilere www.masukiye.net adresinden ulaşabilirsiniz.
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6-Sapanca Gölü Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip.
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Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal.
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Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekanlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.
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7- Kartepe İstanbul’a karayoluyla bir saat uzaklıktaki Kartepe, kış sporlarına ilgi duyanlar için cazip bir adres. 1602 metrelik zirvesi Sapanca Gölü’nü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görüyor.
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Bölge hem peyzaj güzellikleri hem her seviyeye hitap eden kayak pistleriyle tatilcilerin bu sezon da ilgisini çekiyor.
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Eğer hafta sonu için kar tatili planlıyorsanız, burası en yakın ve en ucuz adres...
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Sapanca’da ne yenir? Sapanca'da göl balıklarının tadına mutlaka bakmalısınız. Alabalığı ile ünlü olan Sapanca'da, mangalda ya da fırınlanarak yapılan balığın lezzetine doyamayacaksınız.
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Mantarlı pide ve mısır ekmeği ise Sapanca'nın diğer yöresel lezzetleri arasında bulunuyor.