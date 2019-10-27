İstanbul’dan İzlanda’ya 80 günde 18 bin km

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
“Şehir hayatından çok sıkılmıştım. Kalabalık üstüme üstüme geliyordu. Uzun, upuzun bir süre için yeni ve çok uzak yerlere kaçmak istedim” diyor Cenk Demirgüç. Kendisi 37 yaşında, uluslararası finans okumuş. Aile şirketinde çalışırken fotoğrafçılığa merak sarıyor, merakını gezgin ruhuyla birleştirip düşüyor yollara. Karavanını arabasının arkasına takıp İzlanda’ya kadar durmuyor...
“Şehir hayatından çok sıkılmıştım. Kalabalık üstüme üstüme geliyordu. Uzun, upuzun bir süre için yeni ve çok uzak yerlere kaçmak istedim” diyor Cenk Demirgüç.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
2
Kendisi 37 yaşında, uluslararası finans okumuş. Aile şirketinde çalışırken fotoğrafçılığa merak sarıyor, merakını gezgin ruhuyla birleştirip düşüyor yollara. Karavanını arabasının arkasına takıp İzlanda’ya kadar durmuyor...
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
3
Neden böyle bir maceraya atıldınız, bir hayal miydi? - Evet, Kuzey’e kendi arabamla çıkmayı çok istiyordum. İzlanda’nın yanardağları, akarsuları, yeşili, lav kumları, kuşları, fokları, balinaları ve hatta tilkilerine kadar her şeyi başka bir doğa harikası.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
4
Bu nedenle en büyük amaç ve heyecan İzlanda’ya gitmekti. Cipimi her türlü arazi koşuluna uygun donatıp arkasına da Crawler marka Kmp 190 karavan taktırdım. Sonra da yola koyuldum.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
5
Yolculuk kaç gün sürdü? - 11 Temmuz 2019’da yola çıktım, 26 Eylül’de döndüm. 80 gün sürdü ve toplam 18 bin kilometre yaptım. Bir yıllık Schengen vizem vardı, bu nedenle 90 günü geçemezdim zaten.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
6
Türkiye’den çıkıp sırasıyla Yunanistan, İtalya, Avusturya, Almanya, Norveç, Danimarka ve Faroe Adaları’nı geçip İzlanda’ya ulaştım.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
7
TR plakasını gören sürücülerin tepkileri ne oldu? - TR plakasını gören tüm gurbetçiler korna çalıp durdurdu ve çok sıcak davrandı. Kahve ya da yemek ısmarladılar. Kuzeye doğru yol üstünde çok fazla TR plakası görmedikleri için heyecanlanıp bolca sohbet ettik.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
8
Yabancılar da bilmedikleri bu plakayı görünce “TR neresi?” diye soruyorlardı. Hatta birkaçı iletişim bilgilerimi alıp Türkiye ziyareti için arayacağını söyledi.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
9
Her şey planladığınız gibi gitti mi? - Evet gitti. Yolda kalmadım mesela hiç. Fotoğraf çekmek için sabahları erken uyanıyor, gündoğumunu yakalıyordum. Karavanımın ısıtması, suyu, elektriği, ocağı, buzdolabı, şarjı vardı. Kullandığım tüm kameraları ve drone’u arabada şarj ediyordum.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
10
Kendi yemeğimi kendim yaptım. Maliyeti düşürmek istiyordum. Çünkü yolum çok uzundu ve tüm bunları planlı bir şekilde yapmak durumundaydım. Zaten Kuzey’de her şey çok pahalı, biraz da bu sebeplerden kendi arabamla gitmek ve test etmek istedim.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
11
Yolculuğa çıkarken yanınıza neler aldınız? - Hava şartlarına uygun montlar, botlar, spor ayakkabılar, termal havuzlara girersem diye bir de parmak arası terlikle mayom vardı. Bir bavulla gittim. Bir süre sonra soğuktan ve yorgunluktan bavulu bile açamaz oldum.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
12
Erzak depolamıştım ama geçtiğim ülkelerden taze şeyler de aldım. İnanılmaz pahalıydılar. Bir de kafa fenerlerim, şarj aletlerim, piller, kameralar, bilgisayarım, ekstra tripod ve uzatma kabloları gibi teknik malzemeler vardı tabii.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
13
Hayalinizdeki ülkeye girdiğinizde ne hissettiniz? - İzlanda’ya ayak basmamla TR plakası olduğu için sınırda beni aramaya aldılar. Hiç şaşırmadım. Arabanın her yerini açtılar, sorular sordular. Daha önce İzlanda’ya Türkiye’den arabayla giren olmamıştır diye tahmin ediyorum.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
14
Ama çok kibardılar. Norveç’te 1.5 saat kapalı odada iki kişi tarafından çapraz sorguya alındığım olmuştu. Hatta sorgu köpekleriyle arama bile yapmışlardı.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
15
Yolculuk sırasında yaşadığınız en heyecan verici olay neydi? - İzlanda’nın iç bölgelerine yalnızca 4X4 offroad’a uygun arabalarla girilebiliyor. Bu bölgelerde fotoğrafını çekmek istediğim yanardağ ve krater gölleri vardı. Aracıma güveniyordum ve hiç düşünmeden arazide sürmeye başladım. Uzun ve derin bir nehre geldim. Denizden 40-50 km. içerideyim ve tek başımayım.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
16
Telefon bile çekmiyor ama vazgeçmiyorum. O kadar yolu gelmişim, bu nehri de geçmeliyim dedim. Buralara kadar gelip bir yanardağ görmezsem tek gözüm açık giderdim. Cesaretimi topladım, gazı kökledim ve bir anda suyun içinde buldum kendimi. Korkudan ölüyordum ama geri dönüş yoktu. Zor bela karşı kıyıya ulaştım ama arabadan dumanlar yükseliyordu. Her yer su içinde kalmıştı, mecburen kontrol etmek için araçtan indim. Bir baktım plakalar yok, ön ızgara yok, arka su tankım düşmüş... Mecburen yoluma devam ettim. Artık birileri İzlanda nehirlerinde TR plakası bulursa, buradan bir Türk geçmiş derler. Çünkü hâlâ orada bir yerlerde benim plakalarım yüzüyordur.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
17
Araçla yurtdışına çıkarken ne gibi prosedürler var? - Yeni ehliyeti alıyorsunuz ve sınır kapısından çıkarken de Turing’den yeşil sigorta yaptırıyorsunuz. Onun dışında bir şey yok yok, kurallara uymak yeterli. Avrupa’da bu konuda hiç affetmezler. Kuralları çok iyi uygulamak gerekiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
18
Yolculuk ne kadara mal oldu? - Karavan ve ekipman hariç 30 bin Euro gitmiştir.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Cenk Demirgüç
SON GÜNCELLEME
19
Instagram’da 150 bin takipçiye ulaştınız. Takipçilerinizle aranızda nasıl bir ilişki var? - İnsanlar artık sanal dünyada kendileri gibi insanlar görmek istiyor. Reklam kokan veya yapmacık hareketlere kimse kanmıyor artık. Kemal Sunal’ın ‘100 Numaralı Adam’ filmi vardır mesela, benim de çok sevdiğim. Ben neysem oyum, dilimin kemiği yoktur. Heyecanımı ve yol hikâyelerimi kendime özgü şekilde paylaşmam yetti. Amacım insanlara öncülük edip hayatlarında bir yerlere dokunmaktı. Farklı dünyalar gösterip fotoğraflarla anlatmak istedim.