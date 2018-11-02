Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul'da doğanın içinde huzur adresi! 20 TL'ye unutulmaz hafta sonu...
İstanbul'un karmaşasından ve gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız Atatürk Arboretumu sizin için biçilmiş kaftan. Dört mevsimin kendine özgü güzelliklerini sergileyen arboretum, hem doğayla baş başa kalmak hem de İstanbul içinde gezmek isteyenler için en yakın adres… Peki Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İşte size Atatürk Arboretumu gezi rehberi…
İstanbul'un karmaşasından ve gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız Atatürk Arboretumu sizin için biçilmiş kaftan. Dört mevsimin kendine özgü güzelliklerini sergileyen arboretum, hem doğayla baş başa kalmak hem de İstanbul içinde gezmek isteyenler için en yakın adres… Peki Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İşte size Atatürk Arboretumu gezi rehberi…
Fotoğraflar: Baran Arslan, Alamy
Baran ARSLAN
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En çok sorulan soru: “Nasıl gidilir?” Renklerin dans ettiği bu dünyaya gitmeden önce internette biraz araştırma yapınca dikkatimi en çok çeken, insanların Atatürk Arboretumu’na nasıl gidileceğine dair bazı forumlarda entry açılmasıydı. Aslında bölgeye alternatif birçok seçenek var ama en ideal olanı şu:
Baran ARSLAN
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Otobüsle Taksim’e giderek Taksim’den 'M2' metro hattına bindikten sonra son durak olan Hacıosman’da inmek. Tabii bitmedi, yol biraz uzun ama sonunda göreceğiniz şeyler için bu çileye değer.
Baran ARSLAN
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Ardından metro çıkışında bulunan '42 HM Bahçeköy' durağından kalkan otobüslere bineceksiniz. 20 dakikalık bir yolculuğun ardından Kemerburgaz yolu durağında inecek sol tarafınızda kalan yokuşu tırmandıktan sonra arboretuma ulaşacaksınız.
Baran ARSLAN
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İstanbul’un en yakın arka bahçesi! Her yer yemyeşil… Doğayı ve yeşili seven insanların en uğrak adresi konumuna gelmiş olan Atatürk Arboretumu, Orman Fakültesi ve Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda oluşturulmuş bir doğa harikası.
Baran ARSLAN
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İçerisinde bin bir çeşit bitki ve ağaç türünün bulunduğu bu ormanlık alana girdiğinizde görebileceğiniz tek renk yeşil! İstanbul’un griliğinin yanında burası size ilaç gibi gelecek…
Baran ARSLAN
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Hafta içi ucuz, hafta sonu pahalı Arboretuma giriş ücretleri ise gidiş gününüze göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi tam 7.5, öğrenci ise 2.5 TL. Hafta sonu ziyaret etmek istediğinizde ise giriş ücretleri tam 20, öğrenci 7.5 TL.
Baran ARSLAN
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Hafta sonu ücretinin pahalı olması bile bu canlı ağaç müzesine olan ilgiyi azaltmaya yetmiyor. Ama şunu belirteyim, bölgeye insanlar en çok hafta sonu geliyor.
Baran ARSLAN
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Buraya hafta sonu özel arabanızla gelmeyi planlıyorsanız, erkenci olmanızda fayda var.
Baran ARSLAN
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Çünkü arboretuma ait ücretsiz otoparkta yer bulmanız zor hatta kaldırımlar bile arabalarla dolup taşıyor.
Baran ARSLAN
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Arboretum altı yol ayrımından oluşuyor. İlk olarak gölün olduğu kısma yönelmelisiniz.
Baran ARSLAN
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Çünkü üç yapay gölün bulunduğu arboretumdaki bu gölün etrafında banklar, içindeyse balıklar ve ördekler bulunuyor.
Baran ARSLAN
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Özellikle güzel kareler yakalamak için buraya geldiyseniz, bundan daha güzel bir yer bulamazsınız.
Baran ARSLAN
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Merceklerle ağaç inceleyebiliyorsunuz Adını Atatürk’ün 100’üncü doğum yılından alan arboretum, görüntüsünün yanı sıra bünyesinde bulundurduğu ağaç türleri hakkında ziyaretçilerine sunduğu bilgilerle de beni oldukça etkiledi.
Baran ARSLAN
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Neredeyse gördüğüm bütün bitki ve ağaç türlerinin altında, isimleri ve kökenlerinin hangi ülkeye ait olduğu hakkında bilgi veren küçük tabelalar yer alıyordu.
Baran ARSLAN
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Kendi başınıza dolaşarak ve bilgi tabelalarındaki yazıları okuyarak öğreneceğiniz bilgilerin haricinde girişte bulunan ağaçların yaşlarını hesaplama amacıyla kurulmuş düzenekte oldukça ilginç.
Baran ARSLAN
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Düzenekte yaşı gövdesinde bulunan ağaçlara ait bazı gövdeleri mercekler ile inceleyebiliyor ve yaşlarını tespit edebiliyorsunuz.
Baran ARSLAN
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İçeride yeme-içme mekânları var mı? Arboretumun içinde yemek yiyebileceğiniz herhangi bir yer bulunmuyor. Yanınızda yemek getirmek de yasak.
Baran ARSLAN
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Su haricinde bir şey sokamıyorsunuz. Aslında böyle olması çok doğru… Bu kural ormanın korunması ve temiz tutulması açısından çok önemli…
Baran ARSLAN
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Hayvanların yeşil yuvası Birçok farklı türden ağaçlara ev sahipliği yapan arboretum aynı zamanda hayvanlar için iyi bir yuva durumunda.
Baran ARSLAN
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Bütün haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmak istiyorsanız siz de bir gününüzü ayırıp Atatürk Arboretumu’nu ziyaret etmelisiniz.
Baran ARSLAN
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Pazartesi günleri hariç her gün açık olan arboretum, hem öğretiyor hem dinlendiriyor sözünün kullanılacağı nadir ve güzel yerlerden biri. Hem de yanı başımızda…
Baran ARSLAN
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Ailecek temiz havanın tadını çıkarmaya gelenler haricinde buraya en çok uğrayanlar ise gelin ve damatlar… Birçok çift düğün çekimleri için Atatürk Arboretumu'nu tercih ediyor. Yalnız düğün çekimlerinde çekim yapmak için belli bir ücret de ödeniyor. Hatta alana tripod sokmak için de ekstra ücret var.