İstanbul'a yakın hafta sonu adresleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için bir liste hazırladık. Hem de listedeki yerlerin hepsi İstanbul’a çok yakın ve çok ucuz. İşte İstanbul’a yakın en güzel hafta sonu adresleri...
İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için bir liste hazırladık. Hem de listedeki yerlerin hepsi İstanbul’a çok yakın ve çok ucuz. İşte İstanbul’a yakın en güzel hafta sonu adresleri...
Hafta sonu burada çok daha renkli: MİSİ KÖYÜ Misi ya da bugünkü adı ile Gümüştepe Mahallesi Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Bursa’dan yaklaşık 12 km uzaklıkta oldukça içinden dere geçen şirin bir köy.
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Köyün oldukça renkli mimarisi bile tek başına köyü gezmeniz için bir sebep olabilir. Misi köyü gezilecek ve görülecek yerler anlamında hafta sonu gezginleri için oldukça cazip bir destinasyon.
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Misi köyüne geldiğinizde bunları yapmadan sakın dönmeyin. Öncelikle rengârenk sokaklarında yürüyüşe çıkmalısınız. Dere kenarındaki çay bahçesinde manzaraya karşı çay içmelisiniz.
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Çocuğunuzla mutlaka çocuk kütüphanesinde zaman geçirmelisiniz.
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Tarih dolu: İNCEĞİZ KÖYÜ İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan İnceğiz köyü, yapılarıyla hafta sonu görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
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Hemen yanı başında bulunan kentin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan oluşumları görmenizde fayda var.
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Ayrıca İnceğiz etrafındaki mesirelerle keyifli bir hafta sonu geçirmeye de elverişli.
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Otantik bir köy: GÖKMASLI Şilede bulunan Gökmaslı köyünün ilçe merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 33 km. Köyde geleneksel yapı dokusu büyük ölçüde korunmuş durumda.
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Bu köyde yaşayanların büyük bir çoğunluğunu ise ‘manav’ olarak adlandırılan yerli halk oluşturuyor.
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Gökmaslı köyü hafta sonu planlarınıza ekleyebileceğiniz yerler arasında…
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Peki burada neler yapılır? Gökmaslı çevresinde mesire alanı bulunan bir şelale (bent), kamping alanı, iki mağara, tarihi köy evleri ve su değirmeni bulunuyor.
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Biraz huzur arayanlara: ÖMERLİ BARAJI Dere-deniz ve göl ile çevrili ormanlık alanı ile doğaseverleri kendine çeken bir kamp alanı yeri Ömerli Barajı.
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Kendi aracınızla ya da otobüsle İstanbul’dan yola çıktığınızda yaklaşık 1.5 saatte Ömerli Barajı’ndasınız.
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Burada konaklama imkânları ve kamp alanları yok. Ama siz kendiniz çadır kurabilirsiniz
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Ömerli Barajı, İstanbul’a yakın gezilecek ve hafta sonu kaçılabilecek yerler arasında önemli bir yere sahip.
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Çünkü çok tercih edilen bir yer değil (kalabalık değil), sakin ve huzurlu. Trekking ve doğa yürüyüşüyle oksijene doymak için doğru adrestesiniz.
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Gözlerden uzak, sakin ve dinlenmeniz için ideal bir yer.
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Her zaman popüler: ERDEK Türkiye’nin en eski tatil beldelerinden biri olan Erdek uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmiyor.
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Her zaman kendine özel bir kitlesi olan Erdek, İstanbul’a yakın yerler arasında olduğu için hafta sonu tatilleriniz için tercih edebileceğiniz destinasyonlardan bir diğeri.
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Eskiden Rumların yaşadığı bir bölge olan Erdek, o günlerden kalan kültürel zenginliğini hâlâ koruyor.
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Her zaman güzel: CUMALIKIZIK Cumalıkızık otantik dokusunu korumuş şirin köylerden biri. Fotoğraflar: www.bizevdeyokuz.com
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Osmanlı İmparatorluğu’nda bir köyde yaşamak nasıl bir şeymiş merak ediyorsanız, Cumalıkızık doğru adres…
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Köy, iyi korunmuşluğu ve Osmanlı’nın kuruluşundaki önemi sebebiyle 2014’te UNESCO Dünya Miras Listesi‘ne kabul edilmiş. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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Tam da şu sıralar gidilmesi gereken bir rota olan Cumalıkızık’ta kestane almadan sakın geri dönmeyin. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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Büyüleyici evleriyle: ODUNPAZARI Hafta sonu gezilmesi gereken yerler arasında Eskişehir’in tarihi semti Odunpazarı’da yer alıyor. Odunpazarı şehrin yarısını kapsayan büyük bir ilçe. Aynı zamanda ilçede popüler ve turistik noktalarda bulunuyor.
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Odunpazarı bölgesinde gezip görülecek onlarca müze, çeşme, han ve türbe yer alıyor. Odunpazarı bölgesinin bu kadar popüler olmasının en temel sebebi ise bölgede yer alan evler.
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Osmanlı sivil mimarisi yapılarının en güzel örneklerini görebileceğiniz Odunpazarı Evleri ilk kez görenleri etkiliyor.
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Doğa ile iç içe: SAPANCA Ülkemizin en popüler yerlerinden olan, Sakarya’nın doğası ile ünlü ilçesi Sapanca gezilecek yerler konusunda ziyaretçilerine çok fazla seçenek sunmasa da kısa süreli tatiller ve hafta sonu kaçamakları ile çok güzel bir gezi rotası.
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İstanbul, İzmit, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlere yakın konumda bulunan Sapanca’da doğa ile iç içe keyifli vakit geçirebilirsiniz.Fotoğraf:Nihat Karadağ
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Sapanca gezilecek yerler arasında olmasının en büyük özelliği her mevsim farklı güzellikleri sizi ağırlayabilecek olmasıdır.
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Sapanca’ da gezilecek yerler arasında ilk sırayı Sapanca Gölü alıyor.
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Daha sonra, Kırkpınar, Maşukiye, Kartepe, Derbent Çiğdem Yaylası, Sultanpınar Yaylası, Dikmen Yaylası ve İnönü Yaylası'nı gezeceğiniz yerler arasında listeleyebilirsiniz.
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Yeşilin en güzel tonu: YEDİGÖLLER Yedigöller Milli Parkı, gezilecek yerlerin tamamını bünyesinde toplamış bir yeryüzü cenneti. Bu eşsiz yerden içeriye adımınızı attığınız anda, yeşilin belki de hiç görmediğiniz tonları sizi kuşatıyor.
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Yedigöller'de 7 gölün her biri yeraltı akışları ile birbirine bağlı.
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İçerisinde çeşitli bitkilerin, ağaçların yer aldığı, kocaman yemyeşil bir tabiat parkı olan Yedigöller'in ziyaretçi kapasitesi de oldukça fazla.
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Milli Park içerisinde bulunan göllerin isimleri ise şöyle; Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl, Sazlıgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl. Aklınızda hafta sonu kaçamağı yapmak gibi bir düşünce var ise Yedigöller tam size göre...