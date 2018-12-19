Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul’a yakın, ekonomik ve doğayla iç içe en ideal 5 hafta sonu rotası
Hafta sonu şehirden biraz uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler düşündük. İster günübirlik isterseniz de tek gece konaklama yapacağınız ve kendi aracınızla rahatça ulaşabileceğiniz en ideal beş rotayı belirledik. İşte İstanbul’a yakın doğayla iç içe güzel vakit geçireceğiniz en güzel adresler…
Hafta sonu şehirden biraz uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler düşündük. İster günübirlik isterseniz de tek gece konaklama yapacağınız ve kendi aracınızla rahatça ulaşabileceğiniz en ideal beş rotayı belirledik. İşte İstanbul’a yakın doğayla iç içe güzel vakit geçireceğiniz en güzel adresler…
Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit (Hürriyet Seyahat Gezgini), Alamy, DepoPhotos
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1- Ağva, Kerpe, Kefken İstanbul’dan Ağva sahil yolu boyunca köylerin içinden geçip, yolları arşınlayarak, deniz ve dağ manzaralı yollar arasında yapacağınız bu yolculuk gözünüze, gönlünüze ve ruhunuza çok iyi gelecek.
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Ağva’da Göksu Nehri kenarında sıralanmış restoranların birinde güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra, 1.5 saatlik bir seyahat sonucunda Kefken’e ulaşabilirsiniz.
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Bu güzergah boyunca görebileceğiniz yerler; Sardala Koyu, Bağırganlı Köyü, Sarısu, Kerpe Kartal Kayalıkları, Kumcağız, Kefken Pembe Kayalıklar ve Cebeci.
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Kış sezonunda oldukça sakin olan bu bölge tam bir doğa harikası. Konaklama için Kerpe ya da Kefken’de yer alan uygun fiyatlı butik otel ve pansiyonları tercih edebilirsiniz…
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2- Tekirdağ, Uçmakdere, Şarköy Tekirdağ ve Uçmakdere üzerinden Şarköy yaklaşık 1.5- 2 saat sürüyor. Yol epey dik yamaçlar ve virajlardan oluşuyor ancak yol boyunca size eşlik eden manzara mükemmel.
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Bölge şaraplarıyla ünlü olduğu için yol boyunca kısa molalar vereceğiniz birçok bağ evi mevcut. Marmara Ereğli’sinden Tekirdağ’a gelirken Barrel Bağ Evi, Tekirdağ’dan Uçmakdere’ye devam ederken Barbare Bağları ya da Şarköy içinde yer alan Aker Bağ evi bizim önereceklerimizden.
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Konaklama için Şarköy ya da bir saatlik mesafede yer alan Gelibolu’yu tercih edebilirsiniz. Gelibolu’ya kadar gidecek olanlar, henüz görmediyseniz ertesi sabah Eceabat ve Çanakkale Şehitliğini gezebilir, Gelibolu’da meşhur peynir tatlısını deneyebilirsiniz.
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3- Kartepe, Maşukiye, Sapanca Malum İstanbul’da en azından bir gün güzel yüzünü gösteren kar Kartepe’de kayak sezonunun açılmasına yetti de arttı.
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Kayak tutkunlarının henüz kar seviyesine burun kıvırdığı bu dönemde, kalabalık akın etmeden önce en ideal hafta sonu rotalardan biri Kartepe.
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Kartepe’ye günübirlik rahatça gidip gelebileceğiniz gibi, konaklama yapacaksanız Maşukiye veya Sapanca’yı tercih edebilirsiniz.
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Maşukiye bizim için alabalıkla özdeşleşmiş samimi ve şirin bir yer. Sapanca ise özellikle bu mevsimde göl kenarında huzurlu ve uzun uzadıya kahvaltı yapacağınız ender yerlerden.
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4- Yuvacık, Serindere Bizim çok keyif aldığımız, hem hesaplı hem yakın bir rota da Yuvacık.
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Bungalov ya da ağaç evlerde konaklama yapabileceğiniz, doğa yürüyüşü ve atv gezileriyle keyifli zaman geçireceğiniz bir yer burası.
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En güzel adres Karaaslan Kamping... Biraz olsun sessizlik arıyorsanız tam sizlik. Oda kahvaltı kişi başı 140 TL. Yarım pansiyon 200, tam pansiyon ise 230 TL. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi / www.karaaslankamping.com
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Yuvacık’ta konaklama yapanlar ertesi gün Serindere’ye de uğrayabilirler.
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5- Yalova Dilerseniz araçla dilerseniz de feribotla rahatça ulaşabileceğiniz bir yer Yalova… Burada doğanın içinde sakin ve bol aktiviteli zaman geçireceğiniz garanti…
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Burada Atatürk Köşkü, Yürüyen Köşk, Yalova İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi gibi tarihi yerleri gezebilirsiniz
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Erikli Yaylası, Yalova Kent Ormanı, Sudüşen Şelalesi, Karaca Arboretumunda doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ayrıca termallerde tüm yorgunluğunuzu da unutacaksınız.
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Konaklama için şehir merkezinde yer alan ekonomik pansiyonları veya biraz daha fazla ödeyerek termal otelleri de tercih edebilirsiniz.