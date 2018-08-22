İstanbul’a yakın 10 plaj! Hepsi çok temiz ve sessiz sakin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Uzun soluklu bir tatile bütçe ayırmak istemeyenler İstanbul'a en yakın plajlara gitmeye ne dersiniz? İşte İstanbul’a yakın en güzel 10 plaj…
Fotoğraflar: Alamy, Neredekal, Mopio
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Ayazma Plajı / Şile Ayazma Plajı İstanbul’da bulunan iki mavi bayraklı plajdan biri...
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Şile Halk Plajı olarak da bilinir. Giriş ücretsiz olduğundan plaj hafta sonu İstanbulluların akınına uğramakta.
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Ücretsiz bir halk plajı olmasına rağmen mavi bayrak almayı başarmıştır. Deniz suyu ölçümlerinde de iyi kalite suya sahip olduğu görünmektedir.
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Cebeci Plajı / Kefken – Kocaeli Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil.
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Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip.
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Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor.Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi.
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Madam Martha Koyu / Burgazada Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha.
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At arabalarının sayısı da oldukça az olduğundan yürüyüş keyfi daha kolay. Şehir gürültüsü, kalabalık, kirli hava ve trafikten uzak…
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Eski adı Halikya olan Madam Martha Koyu, Yassıada'nın tam karşısında aşağı yukarı 1 km'lik alanı kaplayan, Burgazada'nın en güzel yerlerinden biri. Bu koyda Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisi birbirine karıştığından ziyaretçilere eşsiz bir manzara fırsatı sunuyor.
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Uzunya Beach / Kilyos Uzunya Beach, denizi, kafeteryası ve restoranı bulunan saklı kalmış bir İstanbul koyu. Uzunya Beach’de İstanbul’da tatil havası yaşayacak, deniz kum ve güneşe doyacaksınız.
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Uzunya’nın huzurlu kafeteryasında güne leziz bir serpme kahvaltıyla başlayabilirsiniz.
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Bol balık çeşitleriyle günü Uzunya Beach Restoranda sonlandırabilirsiniz.
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Kilimli Koyu / Ağva Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün.
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Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 20 TL. karşılığında gidebilirsiniz. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası.
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Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde.
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Yada Beach / Büyükada Yada Beach yazın tadını İstanbul’dan uzaklaşmadan çıkarmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Buraya kıyıdan özel teknelerle ulaşılıyor.
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Büyükada’nın büyük tur yolunda at arabasıyla ilerlerken misafirleri Yada Beach tabelası karşılıyor.
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Çoğunlukla organik malzemelerin kullanıldığı usta ellerden çıkmış nefis lezzetleriyle iddialı.
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Kadırga Koyu / Ağva Ağva Kadırga Koyu merkeze 6-7 km. uzak olan keşfedilmemiş bir güzellik.
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Amfi tiyatroya benzer kaya oluşumlarına Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir trekkingle ulaşabilirsiniz. Bu kaya oluşumları günümüzde güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.
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Akçakeşe Plajı / Şile Eğer İstanbul’dan ayrılıp uzunca bir tatil yapacak vaktiniz yoksa Akçakeşe Köyü, sizleri bekliyor.
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İstanbul’a 60 km. uzaklıkta olan Akçakeşe tertemiz denizi ve pırıltılı kumsalıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Sahil hem ayak sağlığı için hem de biriken elektrik ve stresten kurtulmak için bire bir.
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İtalyan Koyu / Erikli - EdirneBurası Edirne’de saklı bir koy. Türkiye’nin en güzel keşfedilmemiş yerlerinden biri. Bu koyda deniz gerçekten muazzam.
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Su olabildiğine berrak, altınızdan geçen minik balık sürüleri bir o kadar şirin. Balıklarla yüzmenin keyfini burada yaşayabilirsiniz. Fırsat buldukça uğramaya değer bir yer.
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Akçakoca'da Ceneviz Kalesi Plajı / Düzce Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca… Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız.
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Üstelik Ceneviz Kalesi Plajı mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.