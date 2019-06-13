Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'a dört saat uzaklıktaki cennet! Huzurlu bir hafta sonu için çok ideal...
Geçtiğimiz hafta sonu sakinliği, bozulmamış doğasıyla bizi dinlendiren, dinlendirirken keyif veren bir keşif yaptık. İstanbul'a dört saatlik mesafedeki Eceabat'a daha önce neden gelmedik dediğimiz pek çok detayla karşılaştık.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
SON GÜNCELLEME
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Eceabat, Çanakkale Şehitliği’nin de burada yer alması sebebiyle daha çok tarihi bir yer gibi görünse de bozulmamış yemyeşil doğasıyla, gizli koylarıyla ve ülke turizmine katkı sunan tesisleriyle de konuşulmaya değer pek çok hazineye sahip.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Her yanı tarih kokuyor Eceabat'a gelince tarih dört bir yanımızı sardı. İlk görmemiz gereken yere doğru, Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde bulunan Şehitler Abidesi'ne doğru yol aldık.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden 253 bin Mehmetçiğin anısına yaptırılan ve dört ayak üstüne oturtulan Abide tüylerimizi diken diken edecek kadar etkileyiciydi. Ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kilitbahir Kalesi'ne ve Seddülbahir Ahmet Uslu Müzesi'ne de uğramayı ihmal etmedik. Biz vakit bulamadık ama arkeoloji ilgi alanınıza giriyorsa Alexandreia Troas Kenti de buraya kadar gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Gizli kalmış koylar Eceabat'ın doğası çok bozulmamış. Her an burnumuza gelen çam kokuları eşliğinde Kabatepe Orman Kampı tabelasını takip ederek pek çok gizli kalmış plaja denk gelinebiliyor. İlk durak Batık Gemi Koyu. Yeşil ve mavinin birbirine pek yakıştığı el değmemiş bu plajdan serin sulara kavuşuyoruz. Cennet Koyu, Tekke Koyu, Kum Limanı da diğer gizli kalmış koylardan. Yol boyu göreceğiniz manzaralar da cabası.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Bağların ortasında sanat ve lezzet buluşması Konaklamak için Eceabat Kumköy'deki Hotel Caeli'ye geldik. Otel dediğime bakmayın, ülke turizmi için o kadar güzel işler yapmışlar ki, sadece otel dersem haksızlık edecekmişim gibi geliyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Ülkenin ilk lüks şarap ve SPA oteli olan Hotel Caeli'nin odaları bağ, orman ve göl manzaralı. Sabah uyandığımda balkonumdaki manzara adeta bir Toskana sabahıydı.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Şehir gürültüsünden uzak, sadece doğayı dinleyip, kokusunu duyabildiğim, gece yıldızları seyredebildiğim güzellikteydi.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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En sık dikimli bağ Otelin etrafındaki 1700 dönümlük Caeli bağlarında Bordo tipi şaraplar üretiliyor. Dev bağların yüzde 80’inde Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc ve Petit Verdot üzümleri dikili, yüzde 20’de de Sauvignon Blanc, Chardonnay ve Viognier gibi beyazlar bulunuyor
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Oda penceresinden gördüğümüz bu bağlarda 1x1 metre sıklığında dikilen üzümler elle toplanıp, geleneksel yöntemler ile sıkılıyor. 8-24 ay arasında yıllandırılıyor. Otelin yanında konumlanan üretim tesisi mimari açıdan oldukça etkileyici. Konaklama yapılmasa bile buraya bağları, şarap üretim tesisini gezmeye ve şarap tadımı yapmaya gelebiliyorsunuz. 17, 24, 31 Ağustos, 7, 14, 21 Eylül ve 5, 12 Ekim tarihlerinde kişiye özel bağ bozumu ve gastronomi turları düzenleniyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Nereye baksanız çağdaş sanat Porta Caeli, Latincede ‘Cennet Kapısı’ anlamına geliyor. Tam bir sanat cennetine düşmüştük. Otelin giriş kapısında Seçkin Pirim isimli sanatçıya ait ‘Cennet Kapısı’ isimli eser özellikle gün batımında bağlara karşı pek bir güzel konumlanmış.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Bu kapıdan geçtikten sonra hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda ne tarafa baksak incelemek istediğimiz pek çok çağdaş sanat eseriyle karşılaştık.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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New Yorklu sanatçı Carole Feuerman'ın Contemporary Art İstanbul'da gördüğüm eserlerini SPA alanında görmek oldukça güzel bir tesadüf oldu.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Aynı şekilde Koreli sanatçı Seo Young Deck’in insan bedenine ait eserlerinden birini incelemek de...
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Gastronomik deneyim Hotel Caeli arazilerinin içinde bir de mutfakta çıkan lezzetler için ekip diktikleri bahçe ve çiftlik yer alıyor. Keçiler, mandalar, atların olduğu bu çiftliği gezebiliyorsunuz.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Ben gidip bir kaç yavru keçi kucakladım bile. Mutfaktan çıkan her yemeğin arkasında bu çiftlik ve bahçe var. Kendi ürettikleri sebzelerle mevsiminde bir sofra sunuyorlar. Yine keçi sütünden yaptıkları dondurmaların, manda yoğurdunun da sırrı bu çiftlikten geliyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Mevsiminde, kendi yetiştirdikleri bu malzemeleri ise şef Mehmet Açıl ve ekibi işliyor. Öyle iyi bir mutfakla karşılaştık ki, bölge turizmi açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Saroz Körfezi’nden kaplan karidesler, üç farklı dağ mantarıyla hazırlanmış Trakya kaşarlı bin yaprak börek daha başlangıçlarda aklımı başımdan aldı.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Sadece bin yaprak böreği için tekrar tekrar gelebilirim bu mutfağa. Organik manda kaymaklı pırasa eşliğinde sunulan levrek ızgara ve ev yapımı patatesli mantıyla gelen Tekirdağ boz sığır bonfile ve yine mevsime göre değişen çeşitleriyle şef ve ekibi alkışı hak ediyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Kesinlikle atlamak istemediğim bir detay ise yemeklerde masaya gelen zeytinyağına doyamamış olmam. Yine kendi zeytinliklerinden elde ettikleri Caeli Zeytinyağını dileyenler evlerine de götürebiliyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraf: Sevda Serbest, Alamy
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Üzümden gelen sağlık... Bu müthiş doğanın içinde 700 metrekarelik içerisinde sanat eserlerinin özenle yerleştirildiği SPA merkezi de oldukça başarılı. Bahçe manzaralı havuzunda yüzüp, güneşlenme terasında biraz keyif yaptıktan sonra kendimizi Uzak Doğulu masaj terapistlerinin ellerine bıraktık. Deneme fırsatımız olmadı ama üzümün antioksidan etkisiyle yaşlanma karşıtı terapileri Vinotherapie de oldukça iddialıymış. Daha detaylı bilgilere kesfettik.com tıklayarak ulaşabilirsiniz.