İş yeri ve evini kapattı, dünyayı geziyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzon'da yaşayan 39 yaşındaki Cemal Çolak, işyerini ve evini kapatarak dünyayı gezmeye karar verdi. Sosyal medyada 'gezmen adam' olarak tanınan Çolak, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı ile birlikte Türkiye'yi ve dünyanın değişik ülkelerini geziyor.
Trabzon'da yaşayan 39 yaşındaki Cemal Çolak, işyerini ve evini kapatarak dünyayı gezmeye karar verdi. Sosyal medyada 'gezmen adam' olarak tanınan Çolak, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı ile birlikte Türkiye'yi ve dünyanın değişik ülkelerini geziyor.
İHA
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Trabzon'da grafik tasarımı yapan Cemal Çolak (39), 2010 yılından itibaren işinden fırsat bulduğu zamanlarda motosikleti ile Türkiye'yi gezmeye başladı. Bir süre sonra motosikleti ile yurtdışında da bu gezileri sürdüren Çolak, bu süreçte dünyayı gezen yaklaşık 250 gezgini Trabzon'da misafir etti.
İHA
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Yaşadığı tecrübeleri ve biriktirdiği anılarla bir karar alan Çolak, işyerini ve evini kapatarak dünyayı gezmeye karar verdi.
İHA
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Kendisi gibi dünyayı gezen Rusya'lı Ksenia Gordeeva (32) ile tanışan Çolak, ilk önce motosikleti ile gezi macerasına atıldı.
İHA
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Gittiği şehirlerde tanıştığı insanlar ve kültürlerden etkilenen Çolak bir süre sonra motosikletini bırakarak otostop ile gezmeye başladı.
İHA
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Sosyal medyada 'gezmen adam' olarak tanınan Cemal Çolak, dünyayı gezebilmesi için sponsorlara ihtiyacının olduğunu söyledi.
İHA
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2 ay önce “gezmen adam” hikayesine başladığını dile getiren Cemal Çolak, “Aslında motosikletim ile gezen bir adamım.
İHA
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2010 yılından itibaren Türkiye genelinde bazı geziler yaptım. Sonrasında Gürcistan, İran ve Rusya'ya gittim.
İHA
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Yaklaşık 100 bin km'lik bir gezi tecrübem var. Bilişim işi ile uğraşan bir kişiyim bunları çalışırken yaptım.
İHA
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Daha sonra fikrim değişti. Gezerek para kazanabilir miyim diye düşündüm. Bu süreçte dünya genelinde gezen arkadaşlarımı Trabzon'da misafir ağırladım.
İHA
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enim gezi tecrübemde vardı ama bunu 16-17 yaşındaki çocuklar bile yapabiliyor. Bana Belarus'dan 16-17 yaşında bir çift gelmişti.
İHA
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Otostop ile dünyayı geziyorlar. Bu tarz hikayeleri biriktirip bende kendime cesaret buldum. 2 aydır bu gezmen adam hikayesi başlamış oldu.
İHA
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Rusya gezisi yaptım yaklaşık 5 bin 600 km'lik bir geziydi. Şimdi ise Türkiye'yi gezerek insanlarla kültür paylaşımı yapacağız. Sonrasında Asya tarafına doğru bir yolculuğa çıkacağız” dedi.
İHA
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“Motosiklet aslında özgürlüğü kısıtlıyor” 2 aylık otostop tecrübesinde motosiklet ile olan gezilerinden daha mutlu olduğunu kaydeden Çolak, “Genellikle vizesiz rotaları tercih etmeye çalışıyoruz.
İHA
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Daha sonra ekonomik anlamda güçlenirsek dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ülkeye de gidebiliriz.
İHA
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Bir şekilde yolda çalışarak kendi paramızı kazanarak, sponsorları da biraz daha arttırabilirsek hedefimiz dünyayı gezmek. Gezdiğimiz ülkelerdeki kültürleri başka insanlarla paylaşmak istiyoruz.
İHA
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Fotoğrafçı olduğumuz için sosyal medya üzerinden başka kültürleri yansıtmak için çalışmalar yapıyoruz.
İHA
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Hikayeleri belgesel haline getirerek insanlara sunma gibi bir hedefimiz var. İnşallah bu yolda güzel çalışmalar yapacağız. Motosiklet aslında özgürlüğü kısıtlıyor. Gireceğiniz ülke bazen motosiklet kabul etmiyor ya da ekstra masraflar olabiliyor. Bu tarz durumlar bizim için zorlayışı olabilir. Ondan dolayı otostop tercih ediyoruz.
İHA
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2 aylık otostop tecrübemde motosiklet ile olan gezilerimden daha mutlu olduğumu anladım. İnsanlarla daha iç içeyim” şeklinde konuştu.
İHA
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“Bir hayat tecrübesi çıkartmak beni mutlu ediyor” Yoldaki zorlukları yaşamak istediğini söyleyen Çolak, “Aslında normal insanlarız. Diğer insanlardan biraz daha yaşam tarzı olarak ya da hayallerimiz biraz daha farklı bir noktada diyebiliriz. Bunun sebebi de belki de yeni kültürler görmek, yeni insanlar tanımak bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. O yoldaki zorlukları yaşamak ve oradan bir hayat tecrübesi çıkartmak beni mutlu ediyor. Bunu daha önce yaşadım. Hikayeleri çokça dinledim. Sonrasında fark ettim ki bu beni heyecanlandırıyor. Ben bunu yapmak istiyorum dedim. Gezen birçok insana bugüne kadar yardımcı oldum. Şimdi de biraz benim sıram gibi düşünüyorum. Bunu yapmak isteyen ama imkanı olmayan çok insan var.
İHA
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Bizde bu anlamda sosyal medyadaki paylaşımlarla bir anlamda yardımcı olacağız. Belki birilerinin bu anlamda bu işi yapmasına vesile olacağız” diye konuştu.
İHA
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"Türkiye'ye geldikten sonra bütün düşüncem değişti” Ksenia Gordeeva (32) ise Cemal Çolak ile gezmenin oldukça ilginç ve eğlenceli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Son geldiğimde 9 ay kalmıştım. Türkiye'ye gelmeden önce insanların bu ülke ile ilgili söyledikleri şeyler kötüydü. O yüzden korkmuştum. Sonra karar verdim ve Türkiye'ye geldim.
İHA
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Geldiğimde tecrübelerim çok daha farklı oldu. Türkiye'ye geldikten sonra bütün düşüncem değişti. İnsanlarına, doğasına, yemeklerine aşık oldum. Türkiye'ye gelmiş olmaktan oldukça mutluyum. Türkiye'de benim için yemek konusu ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada insanların misafirperverlikleri ve sıcaklığı üçüncü sırada ise doğasını sevdim” ifadelerini kullandı.