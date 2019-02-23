Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Instagram'ın güzel fenomeni! Herkesin hayalini kurduğu hayatı yaşıyor...
Instagram fenomenlerini biliyorsunuz. Güzel bakımlı kadınlar, stil sahibi erkekler veya gezginler... Yalnız İsveçli Malin Rydqvist biraz farklı… Şu sıralar Instagram’ın en popüler pilot gezginlerinden… Aynı zamanda macerasever de olan Rydqvist’in hikâyesi herkese ilham verecek türden…
Instagram fenomenlerini biliyorsunuz. Güzel bakımlı kadınlar, stil sahibi erkekler veya gezginler... Yalnız İsveçli Malin Rydqvist biraz farklı… Şu sıralar Instagram’ın en popüler pilot gezginlerinden… Aynı zamanda macerasever de olan Rydqvist’in hikâyesi herkese ilham verecek türden…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de İsveçli pilot Malin Rydqvist.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Malin, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Uçuş sırasında kokpitin manzara avantajını sonuna kadar kullanarak harika fotoğraflar çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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İsveçli pilot Malin Rydqvist şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Güzel pilot kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği egzotik yerlerden çarpıcı pozlar paylaşıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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2008 yılında yogayla tanışan Malin, yogayı hayatının baş köşesine yerleştirmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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Malin aynı zamanda bir macerasever.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
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İşte @flymalin instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...