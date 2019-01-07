Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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‘İnsanlıktan sonraki yaşam’ olarak biliniyor! Burayı gezerken teni açıkta bırakan kıyafetler giymek yasak…
Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan 49 bin nüfuslu, bir gecede binlerce hayatın bir anda taşınmak zorunda kaldığı hayalet şehir Pripyat… Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de yer alıyor ve ‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor. İşte radyasyon ölçen dedektörle gezilebilen ve birçok da yasağın olduğu dünyanın en ilginç yeri hakkında bilgiler…
Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan 49 bin nüfuslu, bir gecede binlerce hayatın bir anda taşınmak zorunda kaldığı hayalet şehir Pripyat… Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de yer alıyor ve ‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor. İşte radyasyon ölçen dedektörle gezilebilen ve birçok da yasağın olduğu dünyanın en ilginç yeri hakkında bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy, İngimage
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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4 Şubat 1970’te kurulan Pripyat kenti, kimilerine göre ihmal, kimilerine göreyse komplo neticesinde ortaya çıkan Çernobil nükleer felaketi sonucunda, 27 Nisan 1986 tarihinde güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Çok değil, 11 gün boyunca devam eden radyoaktif salınım, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 200 kat daha fazla radyasyon yaydı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Maalesef bu patlama iki gün boyunca dünyanın geri kalanı tarafından öğrenilemedi; ta ki Norveç’te yaşanan anormal hava kirliliğine kadar!
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Norveçli yetkililerin yaptıkları araştırmalar ve Sovyetler Birliği’nden talep ettikleri veriler sonucunda, acı gerçek öğrenildi.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor Son yıllarda; popüler bilgisayar oyunlarında, sinema filmlerinde, ünlü rock grubu Pink Floyd’un Marooned isimli şarkısının klibinde kendine yer bulan Pripyat, artık tam anlamıyla bir hayalet şehir.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Özellikle 2008 yılındaki History Channel'in çektiği “İnsanlıktan Sonraki Yaşam” adlı belgesele konu olarak önemli bir role sahip olmuştu.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Bu belgeselden sonra da İnsanlıktan Sonraki Yaşam olarak anılmaya başlandı. Pripyat, dönemin en zengin ve gösterişli kentlerinden biriydi ve şehirde genellikle nükleer santral çalışanları ikamet ediyordu.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Bugün ise Pripyat, 1 Mayıs 1986’da açılması planlanan; ancak patlama nedeniyle hiçbir zaman açılamayacak olan lunaparkı ve viraneye dönmüş önemli merkezleriyle biliniyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Pripyat’ın Normale Dönmesi için Gereken Süre Yaklaşık 50 YılÇernobil nükleer patlamasının, doğaya ve insanlığa geri döndürülemez zararları oldu.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Patlama anında ölen 31 kişi ile birlikte, zaman içerisinde birkaç milyon insan bu patlama nedeniyle hayatını kaybetti.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Pripyat’ta ve patlamanın meydana geldiği Çernobil’in yakınlarında yaşayan birçok insan, hayatlarını kaybetmeseler de, sağlıklarından oldular.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Ayrıca, ilerleyen yıllarda doğan sayısız çocukta tiroit kanseri gibi hastalıklar teşhis edildi.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Çeşitli organizasyonlar aracılığıyla ve tabii güvenlik önlemleriyle gezilebilen Pripyat’ta, hâlâ çok yüksek düzeyde radyasyon bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Yapılan araştırmalara göre, doğanın kendini onarması ve radyasyon seviyesinin zararsız hale gelmesi için 300 ila 1000 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekiyor.
Hürriyet Seyahat
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Uzmanlar, Pripyat’taki radyoaktif etkinin yaklaşık 50 sene sonra tamamen ortadan kalkacağını öngörüyorlar.
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Hangi ülkeleri etkiledi? Çernobil Faciası, başta Ukrayna olmak üzere, Rusya, Beyaz Rusya ve bütün Avrupa’yı etkileyen geniş çaplı bir felaket olmuştur.
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Facianın ardından açığa çıkan radyoaktif maddeye en çok maruz ülke ise Bulgaristan’dır. İngiltere’nin Galler bölgesi de facianın etkilerini hissetmiştir.
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Çernobil Faciası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini oldukça hissettirmiştir.
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Coğrafi konum itibariyle Karadeniz’e komşu olan Türkiye, Çernobil’in olumsuz etkilerinden payını almıştır.
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Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulunan illerde sıklıkla rastlanan kanser vakalarının nedeni Çernobil Faciası’na atfedilmektedir.
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Nasıl geziliyor? Pripyat’ta el ve yüz hariç teni açıkta bırakan kıyafetler giymek yasak.