Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İnsanlığın 'son umudu' olarak biliniyor! İçinde olanlara çok şaşıracaksınız...
Dünyanın pek çok yerine seyahat etmeyi seviyoruz. Bazen popüler yerleri tercih ederken bazen de keşfedilmemiş sakin yerleri arıyoruz. Seyahat edebileceğimiz pek çok güzel alternatif var. Bunların yanı sıra ne kadar çok isteseniz de kesinlikle seyahat edemeyeceğiniz yerler de bulunuyor. Örneğin, Svalbard Küresel Tohum Deposu... Burası insanlığın son umudu olarak biliniyor. Neden inşa edildiği ve içinde neler olduğu sizi çok şaşırtacak...
Dünyanın pek çok yerine seyahat etmeyi seviyoruz. Bazen popüler yerleri tercih ederken bazen de keşfedilmemiş sakin yerleri arıyoruz. Seyahat edebileceğimiz pek çok güzel alternatif var. Bunların yanı sıra ne kadar çok isteseniz de kesinlikle seyahat edemeyeceğiniz yerler de bulunuyor. Örneğin, Svalbard Küresel Tohum Deposu... Burası insanlığın son umudu olarak biliniyor. Neden inşa edildiği ve içinde neler olduğu sizi çok şaşırtacak...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Dünyanın yaşayacağı doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç’in gizemli Svalbard Adası’nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu’na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Şubat 2008’de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve olumsuz hava koşullarından olası birçok saldırıya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi.
Hürriyet Seyahat
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Uzunluğu 130 metre, duvarları da çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.
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En kötü felaketlerde bile tohumların hiç zarar görmeden yaklaşık 200 yıl kadar dayanacağı belirtiliyor.
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Yaklaşık 9 milyon dolara mal olan ambarı tehdit eden tek unsur aç kutup ayıları.
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Bölgede yaşayan 3 bin kadar kutup ayısını ambardan uzak tutmak için tüfekli özel bekçiler görev yapıyor.
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En son depolanan numuneler arasında Ermenistan’daki değişik iklim bölgeleri ile Tacikistan’daki Pamir dağlarından getirtilen buğday da bulunuyor.
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Yabani tohumlara da çetin hava koşullarına dayanıklılıkları nedeniyle özel önem veriliyor. Svalbard ambarına en büyük katkı ABD tohum bankasından geliyor.
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ABD’den, aralarında İnka ve Azteklerin besin değeri yüksek tahıllarından horozibiğinin de bulunduğu 12 bin 801 numune gönderiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Projenin hedefi, pirinç, mısır, buğday, patates, elma, maniok, hindistancevizi gibi en önemli 21 bitki türünün mümkün olduğunca muhafaza edilmesi ve tür çeşitliliğinin sağlanması.
Hürriyet Seyahat
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Kitap da depolanıyor Ambarda artık kitap da depolanacak. Norveç devlet televizyonu NRK’nın haberine göre, dünyanın en değerli kitaplarının da burada dijital film ortamına aktarılarak nükleer savaşlardan ve büyük afetlerden korunması hedefleniyor.
Hürriyet Seyahat
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İçerisinde mini bir kütüphane oluşturulan ambarda ilk olarak Dünya Arktik Arşivi açıldı. Bu kütüphaneye Brezilya, Meksika ve Norveç’ten eserler getirildi ve kopyaları depolandı.
Hürriyet Seyahat
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Depolama işlemini gerçekleşen Piql şirketinden Katrine Loen Thomson, “Geliştirdiğimiz metotla kitapları en az bin yıl koruyabileceğiz. Brezilya ve Meksika’ya zamanla diğer ülkelerin de katılmasını bekliyoruz” dedi.
Hürriyet Seyahat
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Dünyada tıpkı Svalbard Küresel Tohum Deposu gibi ilginç hikayesinin olduğu ve seyahat edilemeyen başka yerler de var. İşte onlardan bazıları...
Hürriyet Seyahat
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Club 33 / New Orleans - ABD Club 33 isimli bu mekan gizliliğine yakışır şekilde kapısında sadece bir numara ile gösteriliyor. Bu kulübe üye olmak istiyorsanız eğer 10 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buna ek olarak her yıl 3.275 Dolar ve 6.100 dolar arasında bir vergi ödemeniz gerekiyor. 'Ben paramı basar, içeriye girerim' diyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bu kulübe üye olmak isteyen o kadar çok insan var ki kayıt olabilmeniz için en az 15 yıl sıranızın gelmesini beklemek zorundasınız. Aksi takdirde kapıdan içeri adım bile atamıyorsunuz.
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Es Vedra / İSPANYA İspanya kıyılarındaki Balear Adaları'ndan biri olan Es Vedra'nın kayalık adası dünya üzerinde üçüncü en güçlü jeomanyetik kuvvet derecesine sahip olan yer. (İlki: Bermuda Şeytan Üçgeni, ikincisi: Kuzey Kutbu).
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Bu bölgede teknoloji duruyor ve pusula bile yanlış yönü gösteriyor. İspanyol hükumeti, adayı bir doğa rezervi ilan ederek ziyaret edilmesini yasaklamıştır.
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Lascaux Mağarası / FRANSA Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. 1940’lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiş.
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İçeride yaklaşık 20 bin yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiş, bu resimlerde genellikle hayvan figürleri ön plana çıkmakta. Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat maalesef bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sirkülasyonunu kaldıramayacağı tespit edildi. 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası’nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.
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Kapalı Maraş / KIBRIS Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge. Asıl adı Varosha olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turiste ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. Maraş’ta 1960 yılında turizm sektörünün gelişme gösterdiği ve mevcut otel sayısının çok fazla olduğu belirtiliyor.
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70’li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı. Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır. TSK kontrolü altındaki bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe hale gelmiştir.
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Kuzey Sentinel Adası Kuzey Sentinel Adası, ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz bir diğer nokta. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Hindistan’a bağlı olan adada Sentinel Kabilesi ve Hintli insanlar yaşıyor. Ada halkı tamamen dünyadan izole bir yaşam sürüyor ve dışarıdan insanlar ile iletişim kurmayı reddediyor. Adaya yanaşan tüm araç ve insanlara oklarla saldıran kabile tamamen dış dünya ile iletişimi kesmiş durumda. İngiliz ve Hintli antropologlar senelerce iletişim kurmaya çalıştı fakat bölge halkının saldırgan tutumu maalesef çalışmaları engelliyor. Kuzey Sentinel Adası hem Sentinel kabilesinin huzuru hem de ziyaretçilerin güvenliği için ziyarete kapalı bölge ilan edilmiş durumda.
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Mount Weather / Virginia - ABD Mount Weather, ABD hükümeti için gizli bir sığınak görevi görüyor. Felaket veya önlem alınması gereken acil durumlar esnasında devreye giren bir acil durum kompleksi olan Mount Weather, soğuk savaş dönemindeyken 1958 yılında Sovyet Rusya'nın 'Sputnik' adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Sadece üst düzey devlet görevlilerinin kullanımına açık olan bu alan hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlıyor.
Hürriyet Seyahat
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Washington'dan birkaç dakikalık uçuş uzaklığında olan bu alana 11 Eylül saldırılarından sonra Dick Cheney (Eski Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı) gelmiştir. Bölge kendi yasalarıyla yönetiliyor ve maksimum koruma ile korunuyor. Dışarıdan herhangi bir yabancı bu bölgenin yanına bile yaklaşamıyor.
Hürriyet Seyahat
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Area 51 / ABD Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok söylenti çıkan bölgelerinden biri Area 51. Amerika’nın Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge çölün tam ortasında yer alıyor.
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ABD’nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor. Bunlardan en popüler olanı ise ABD’nin bu bölgede uzaylılar ile iletişim kurduğu yönünde. 1947’de bu bölgeye UFO düştüğü iddia ediliyor.
Hürriyet Seyahat
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Bölgede uzaylılar ile ilgili pek çok kritik araştırma yapılırken, UFO ile de farklı teknolojiler geliştirildiği söylentileri dünya çapında yayılmış durumda. Area 51’e uzaktan bakıldığı zaman hangar ve uçak pistleri görülüyor, bu görünüm yer altında çeşitli komplekslerin var olduğu iddiasını doğuruyor.
Hürriyet Seyahat
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Yalnızca belirli görevlilerin girebildiği bu üsse dışarıdan birinin yaklaşması durumunda ateş edileceği uyarısı da bulunuyor. Kaynak: Hürriyet Seyahat, biletall.com