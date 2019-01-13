Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İnsan ömrünün en uzun olduğu ada! Türkiye’ye 50 kilometre uzaklıkta, bilim insanlarını da şaşırttı...
Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Aynur Tattersall, Alamy
Aynur TATTERSALL
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Dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı adalardan biri olan İkaria Adası gezginlerin en çok merak edip araştırma yaptığı ada olarak da ün yaptı.
Aynur TATTERSALL
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Ben de yıllardır adalarda seyahat etmeme rağmen bir türlü gidememiştim İkaria’ya . Amerikalı bir biliminsanı ile randevum beni bu adayı keşfe sürükledi.Fotoğraf: Aynur Tattersall
Aynur TATTERSALL
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ABD’li Dr. John Theodorou son bir yıldır bu adada araştırma yapıyor. Theodorou, kitabını yazmak ve uzun yaşayan insanların sırrını keşfetmek için geldiği adadaki araştırmalarından derlediği “Uzun Yaşamanın Sırları” kitabını yakında çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Fotoğraf: Aynur Tattersall
Aynur TATTERSALL
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UZUN YAŞAMANIN SIRRI Yunanistan’a bağlı İkaria Adası'nda yaşayan insanların üçte biri 90 yaşından fazla yaşıyor. Yunanistan’ın yeşili bol tepeleri ve termal suyuyla doğal güzellik alanlarından biri olan İkaria Adası Avrupa’nın en uzun yaşayan insanlarını barındırıyor. Bu güzel ada bize çok uzak değil. Kuşadası ve Seferihisardan feribotla ulaşımı çok kolay.
Aynur TATTERSALL
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İkaria’da farklı bir atmosfer var. Diğer adalardaki telaş, koşuşturmaca ve zamanı yakalama azmi burada yerini başka şeylere bıkarıyor. Zaman çok yavaş ilerliyor burada. Kimsenin acelesi yok. Acele edenlerde akışın farkına varıp yavaşlıyor. İnsanlar huzurlu, sakin ve cana yakın.
Aynur TATTERSALL
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Gözlerindeki mutluluğu yakalamak mümkün. Pembe yanaklarından sağlıklı oldukları anlaşılıyor. Adalıların neden uzun ömürlü olduklarını anlamak hiç de zor değil.
Aynur TATTERSALL
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Dünyanın en güzel denizinin ortasında, bahçelerinde yetiştirdikleri sebzelerle beslenip, tuttukları balığı tüketerek, yavaş ve huzurlu bir yaşam sürüyorlar.
Aynur TATTERSALL
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ADANIN SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR İnsanlarınn bu kadar uzun yaşamasının sebebini araştıran biliminsanları adayı yıllardır ziyaret ediyor. Özellikle Eylül ayını tercih eden çoğu Amerikalı biliminsanı yılın geri kalanını burada geçirerek, Ada’nın sırrını çözmeye çalışıyor.
Aynur TATTERSALL
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Eski Yunan tapınaklarını andıran 3 bin yıllık termal suyun hala insanlara şifa dağıttığı, tarihi evleri ve yemyeşil doğal dokusuyla farklı mistik bir havası olan bu ada Yunanistan’ın diğer adalarından görüntüsü ve dokusuyla daha farklı.
Aynur TATTERSALL
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Adaya ilk ayak bastığımda bildiğim diğer Yunan adaları gibi olmadığı hemen hissettim. Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip bu adada 5 binden fazla kişinin 90 yaşının üzerinde ve sağlıklı bir yaşam sürüdüğünü öğrenince inanamadım.
Aynur TATTERSALL
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Biliminsanları ve gezginlerin bu adaya kısa süreli gelmediğini genellikle burada üç ay ile bir yıl geçirmeyi tercih ettiklerini, araştırmalar yaparak uzun yaşamın sırrını öğrenmeye çalıştıklarını öğrendim.
Aynur TATTERSALL
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ABD’li DOKTOR “SOSYALLEŞME ÖMRÜ UZATIYOR” Ada’da uzun yıllardır araştırma yapan ve adalıların uzun yaşam öyküsünün sırlarının yer alacağı kitabı yakında yayınlanacak olan ABD’li Dr John Theodorou ile adalda görüştüm.
Aynur TATTERSALL
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ÇİĞ YUMURTA BOL ZEYTİNYAĞI Theodorou, yaşlı Yunanlıların uzun yaşamanın formülünün zeytinyağlı beslenme, sosyalleşmek, et yememek, yumurtayı organik çiğ olarak tüketmek, yürümek ve denize girmek olduğunu söylüyor.
Aynur TATTERSALL
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Dr.Theodorou’nundediği gibi günün her saatinde eş dostla sohbetleri, sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi hayatlarından eksik etmemeleri adalıların uzun ömürlü olmalarının sırları arasında.
Aynur TATTERSALL
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ABD’li araştrmacı yakında yayınlayacağı kitabında ada sakinlerinin tümüne yakınının evlerinde bahçeleri olduğunu vurgulayarak, yaşlıların burada yetiştirdikleri doğal ürünlerle beslendiklerini ve sigaradan uzak durduklarını anlatıyor.
Aynur TATTERSALL
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İkaria adasında saat kullanılmadığını, yaşlıların mutlaka öğlen uykusuna yattıklarını, kırmızı etten uzak durduklarını ve sürekli zeytinyağı ve balıkla beslendiklerini vurguluyor.
Aynur TATTERSALL
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Adalıların ömrünü uzatan bir diğer önemli faktör de, halkın eş dostla bir arada oldukları neşeli eğlenceleri zamanları yaşamlarından eksik etmemeleri. Her yıl, dini ya da dini olmayan, ama illa ki Yunanlılar için anlamı olan belli günlerde, Panayırlar düzenlemeyi gelenek haline getirmişler.
Aynur TATTERSALL
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Ayrıca kutlama boyunca içki ve yemek satışından elde edilen gelir, köyün ihtiyaçları için harcanmak üzere toplanıyor. Kutlamaların esas amacı biraya gelmek, eğlenirken aynı zamada yardımlaşma duygularını pekiştirerek, iyilik duygusu ile güzel ilişkiler inşa etmek.
Aynur TATTERSALL
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KENDİ BİRALARINI DA YAPIYORLAR Bu arada ada halkı ekonomik olarak kendini farklı yönlerden de geliştirmeyi ihmal etmemiş. Alkollü içeceklere çok meraklı olmama rağmen yerel ürünleri tatmayı hep severim. Sağlığına düşkün bu adada bir işadamı bence adaların en güzel birasını üretmiş. Çok az sayıda üretilen sadece adalılara ve ziyaretçilere kadar yetecek kadar üretilen birayı başka adalarda bulma şansınız yok.
Aynur TATTERSALL
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Adaya gelenler havasına, berrak suyuna, doğasına, kendine has özellikleri olan insanlarına hayran kalıp, en az bir kez daha gelme planları yaparak ayrılıyor Adadan. Bende birgün tekrar gitmeyi istiyorum. Bu kez zamanım kısıtlı olduğu için Termal havuzarı kullanma şansım olmadı. Randevuyla gidilen ve her rahatsızlık için değişik sıcaklıkta olan havuzların şifalanmak için dünyanın diğer ucundan gelenler var. Bir dahaki sefere mutlaka termal sularda birkaç saat geçirmek istiyorum.
Aynur TATTERSALL
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Nasıl gidilir? Ikaria’ya diğer bazı adalara olduğu gibi Türkiye’den direkt ulaşım yok. Adaya Kuşadası veya Seferihisar’dan kalkan feribotlarla ulşabilirsiniz. Kuşadası’ndan Samos Adası’na oradan da Ikaria’ya giden Hellenic Seaways’e ait gemiye binerek adaya ulaşabilirsiniz. İkaria’da iki adet liman şehri var: Evdilos ve Agios Kirykos. Her iki limana da farklı günlerde, Samos’taki iki farklı liman şehri olan Karlovassi ya da Vathi limanlarından seferler var.
Aynur TATTERSALL
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Eğer kara yoluyla kendi aracınızla da gitmek isterseniz İstanbul’dan ya da herhangi bir şehirden karayoluyla Yunanistan Kavala’ya gidip oradan da adaya araçlı feribotla geçebilirsiniz.
Aynur TATTERSALL
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Nerede kalınır? İki muhtşem kumsalın tam orta yerinde, kayalıkların üstünden İkaria denizini kucaklayan konumuyla Ikaria’lı yaşlı bir çifte ait en çok tercih edilen oteller arasında yer alan Armenistis Hoteli tavsiye edebilirim. Ayrıca yine ekonomik Pyrgor Traditional Village, İkaria Utopia ve Cavos Bay otel de tavsiye edebileceğim oteller arasında. Odaların fiyatları bu aylarda daha düştüğü için günlük 30 Euroya da konaklama bulmanız münkün.
Aynur TATTERSALL
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YAPMADAN DÖNMEYİN Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta olan ve bir defa tecrübe edilmesi gereken adada; •Tüm sağlık problemlerine şifala olduğu söylenen termal suları kullanmadan •Oksijeni bol yemyeşil tepelerde doğa yürüyüşü yapmadan •Köyde üretilen biradan tatmadan •Gün batımında yüzmeden •Izgarada ahtapot yemeden