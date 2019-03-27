İnsan ömrünün en uzun olduğu ada! Bilim insanlarını da şaşırttı, Türkiye’ye 50 kilometre uzaklıkta...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İnsan ömrünün en uzun olduğu ada! Bilim insanlarını da şaşırttı, Türkiye’ye 50 kilometre uzaklıkta...
Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
ABD’li Dr. John Theodorou son bir yıldır bu adada araştırma yapıyor. Theodorou, kitabını yazmak ve uzun yaşayan insanların sırrını keşfetmek için geldiği adadaki araştırmalarından derlediği “Uzun Yaşamanın Sırları” kitabını yakında çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Fotoğraf: Aynur Tattersall
UZUN YAŞAMANIN SIRRI Yunanistan’a bağlı İkaria Adası'nda yaşayan insanların üçte biri 90 yaşından fazla yaşıyor. Yunanistan’ın yeşili bol tepeleri ve termal suyuyla doğal güzellik alanlarından biri olan İkaria Adası Avrupa’nın en uzun yaşayan insanlarını barındırıyor. Bu güzel ada bize çok uzak değil. Kuşadası ve Seferihisar'dan feribotla ulaşımı çok kolay.
İkaria’da farklı bir atmosfer var. Diğer adalardaki telaş, koşuşturmaca ve zamanı yakalama azmi burada yerini başka şeylere bırakıyor. Zaman çok yavaş ilerliyor burada. Kimsenin acelesi yok. Acele edenlerde akışın farkına varıp yavaşlıyor. İnsanlar huzurlu, sakin ve cana yakın.
ADANIN SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR İnsanlarınn bu kadar uzun yaşamasının sebebini araştıran biliminsanları adayı yıllardır ziyaret ediyor. Özellikle Eylül ayını tercih eden çoğu Amerikalı biliminsanı yılın geri kalanını burada geçirerek, Ada’nın sırrını çözmeye çalışıyor.
Eski Yunan tapınaklarını andıran 3 bin yıllık termal suyun hala insanlara şifa dağıttığı, tarihi evleri ve yemyeşil doğal dokusuyla farklı mistik bir havası olan bu ada Yunanistan’ın diğer adalarından görüntüsü ve dokusuyla daha farklı.
Adaya ilk ayak bastığımda bildiğim diğer Yunan adaları gibi olmadığı hemen hissettim. Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip bu adada 5 binden fazla kişinin 90 yaşının üzerinde ve sağlıklı bir yaşam sürüdüğünü öğrenince inanamadım.
Biliminsanları ve gezginlerin bu adaya kısa süreli gelmediğini genellikle burada üç ay ile bir yıl geçirmeyi tercih ettiklerini, araştırmalar yaparak uzun yaşamın sırrını öğrenmeye çalıştıklarını öğrendim.
ABD’li DOKTOR “SOSYALLEŞME ÖMRÜ UZATIYOR” Ada’da uzun yıllardır araştırma yapan ve adalıların uzun yaşam öyküsünün sırlarının yer alacağı kitabı yakında yayınlanacak olan ABD’li Dr John Theodorou ile adalda görüştüm.
ÇİĞ YUMURTA BOL ZEYTİNYAĞI Theodorou, yaşlı Yunanlıların uzun yaşamanın formülünün zeytinyağlı beslenme, sosyalleşmek, et yememek, yumurtayı organik çiğ olarak tüketmek, yürümek ve denize girmek olduğunu söylüyor.
ABD’li araştrmacı yakında yayınlayacağı kitabında ada sakinlerinin tümüne yakınının evlerinde bahçeleri olduğunu vurgulayarak, yaşlıların burada yetiştirdikleri doğal ürünlerle beslendiklerini ve sigaradan uzak durduklarını anlatıyor.
Adalıların ömrünü uzatan bir diğer önemli faktör de, halkın eş dostla bir arada oldukları neşeli eğlenceleri zamanları yaşamlarından eksik etmemeleri. Her yıl, dini ya da dini olmayan, ama illa ki Yunanlılar için anlamı olan belli günlerde, Panayırlar düzenlemeyi gelenek haline getirmişler.
Ayrıca kutlama boyunca içki ve yemek satışından elde edilen gelir, köyün ihtiyaçları için harcanmak üzere toplanıyor. Kutlamaların esas amacı bir araya gelmek, eğlenirken aynı zamanda yardımlaşma duygularını pekiştirerek, iyilik duygusu ile güzel ilişkiler inşa etmek.
Adaya gelenler havasına, berrak suyuna, doğasına, kendine has özellikleri olan insanlarına hayran kalıp, en az bir kez daha gelme planları yaparak ayrılıyor Adadan. Bende bir gün tekrar gitmeyi istiyorum. Bu kez zamanım kısıtlı olduğu için Termal havuzarı kullanma şansım olmadı. Randevuyla gidilen ve her rahatsızlık için değişik sıcaklıkta olan havuzların şifalanmak için dünyanın diğer ucundan gelenler var. Bir dahaki sefere mutlaka termal sularda birkaç saat geçirmek istiyorum.
Nasıl gidilir? Ikaria’ya diğer bazı adalara olduğu gibi Türkiye’den direkt ulaşım yok. Adaya Kuşadası veya Seferihisar’dan kalkan feribotlarla ulşabilirsiniz. Kuşadası’ndan Samos Adası’na oradan da Ikaria’ya giden Hellenic Seaways’e ait gemiye binerek adaya ulaşabilirsiniz. İkaria’da iki adet liman şehri var: Evdilos ve Agios Kirykos. Her iki limana da farklı günlerde, Samos’taki iki farklı liman şehri olan Karlovassi ya da Vathi limanlarından seferler var.
Nerede kalınır? İki muhtşem kumsalın tam orta yerinde, kayalıkların üstünden İkaria denizini kucaklayan konumuyla Ikaria’lı yaşlı bir çifte ait en çok tercih edilen oteller arasında yer alan Armenistis Hoteli tavsiye edebilirim. Ayrıca yine ekonomik Pyrgor Traditional Village, İkaria Utopia ve Cavos Bay otel de tavsiye edebileceğim oteller arasında. Odaların fiyatları bu aylarda daha düştüğü için günlük 30 Euroya da konaklama bulmanız münkün.
YAPMADAN DÖNMEYİN Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta olan ve bir defa tecrübe edilmesi gereken adada; •Tüm sağlık problemlerine şifala olduğu söylenen termal suları kullanmadan •Oksijeni bol yemyeşil tepelerde doğa yürüyüşü yapmadan •Köyde üretilen biradan tatmadan •Gün batımında yüzmeden •Izgarada ahtapot yemeden