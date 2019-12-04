Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İnşaat kazısı sırasında tesadüfen bulundu! Yerin beş metre altında, 20 odası var...
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini bekliyor.
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İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı.
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1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yeraltı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor.
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Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yeraltı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7 buçuk kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor.
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Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe Yeraltı Şehri, bu sezon da ziyaretçilerini bekliyor.
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‘KEŞFEDİLMEMİŞ ODA VE GALERİLER VAR’ Tarihi yeraltı şehrinde halihazırda keşfedilmemiş bir çok oda ve galerinin olduğunu belirten ilçe sakini İlyas Bilgin, hazırlanan projelerle bu galeri ve odaların gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.
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Bilgin, “Yeraltı şehrimiz, yıllık 25 ila 30 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Yeraltı şehrimizin içerisinde, hala keşfedilmemiş oda ve galeriler var.
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Hazırlanan projelerle gün yüzüne çıkaracağız” dedi. Ziyaretçilerden Davut Doğan da, yeraltı şehrine ayda iki kez geldiğini kaydederek, "Sıcak yaz günlerinde tercih edilen bir yer olsa da kışın da ziyaretçi çekiyor.
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Ayda en az iki kere geliyorum. Buranın savunma amacıyla yapıldığı söyleniyor. Bence gelip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.
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Selami Birgül ise, “Turist sayısı günden güne artıyor. Burası aslında ekmek kapısı, umut kapısı. Turistin gelmesi ek gelir oluyor.
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İlçe halkı içinde büyük önem taşıyor” diyerek bölgede turist sayısının sürekli arttığına dikkati çekti.