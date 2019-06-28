İngilizler Avrupa'nın en güzel 30 plajını seçti! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız beş yer girdi…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İngilizler Avrupa'nın en güzel 30 plajını seçti! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız beş yer girdi…
The Guardian'ın seyahat yazarları pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda sörf yapmak, sabahlara kadar parti yapmak ya da sadece yemek yiyip vakit geçirmek için en popüler plajları seçti. Listeye Türkiye’den de beş plaj girdi… İşte detaylar…
The Guardian'ın seyahat yazarları pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda sörf yapmak, sabahlara kadar parti yapmak ya da sadece yemek yiyip vakit geçirmek için en popüler plajları seçti. Listeye Türkiye’den de beş plaj girdi… İşte detaylar…
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 31
La Concha, San Sebastian | İspanya La Concha, dağlık bir buruna ait kremamsı kumları ve ışıldayan safir sularıyla İspanya’nın en güzel kırsal plajı.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 31
Porto Covo, Costa Vicentina | Portekiz Kayalıklarla çevrelenmiş Porto Covo’nun sakin koyu, balıkçılar için adeta bir cennet. Alentejo’nun vahşi ve güney batı kıyısında yer alan Porto Covo, doğa yürüyüşü için popüler bir nokta. Etrafındaki büyük ve turistik kentlere inat Porto Covo, Arnavut kaldırımlarıyla ve beyaz evleriyle anılıyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Cala Violina, Maremma | İtalya Güney Maremma’da yer alan ve kumların çıkardığı ses anlamına gelen Cala Violina Koyu oldukça tenha. Doğal koruma alanının içinde bulunan tablo gibi duran plajın, ormanlık tepelere dayanmış doğal gölgesi ve soluk kumu göz kamaştırıcı.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Voidokilia, Mora Yarımadası | Yunanistan Normalde bu güzellikte bir plaj, bozulmaya açıktır. Fakat lagün, şans eseri doğal koruma alanının bir parçasına arkasını dayamış ve bozulmaktan kurtulmuş.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 31
Maslinica, Solta | Hırvatistan Split’ten kısa bir feribot seferiyle ulaşılabilen Solta Adası, gizlenmiş gibi dursa da en çok misafiri, ülkenin Hvar ve Brac adalarından alır. Küçük bir marinaya ve sevimli bir çakıl plaja sahip balıkçı kasabası Maslinica’da, ortaçağ çehresiyle sıra dışı gün batımını izlemeye hazır olun.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Ventspils | Letonya Uzun ve kumsal kıyılarla kutsanmış olan Letonya’daki Ventspils Plajı’nın avantajı, hem bir liman kenti olması hem de plaja sahip olmasıdır. İnce ipeksi kumlar, baharda ve yazın kitesörfçüler için oldukça popüler.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Nida | Litvanya Plajı, sevimli balıkçı kasabasından 3 kilometre mesafede olan Nida, nüdist ve sadece kadınlara özel bölümleri ile düzenlenmiş. Bir Baltık sahilinden bekleyebileceğiniz her şeye sahip.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Super Paradise, Mikonos | Yunanistan İnsanlar, Yunan plajlarına pek çok sebeple gidiyor, bu adaya gelenlerin sebebi ise partilere katılmak. Mikonos’un en popüler plajlarından olan Super Paradise ise altın kumu, pırıl pırıl denizi ve durmak bilmeyen dans ve müziği ile adanın en çılgın partilerinin yapıldığı gece kulübüne ev sahipliği yapıyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 31
Valun, Cres | Hırvatistan Sakin kelimesi, Cres Adası’nı tarif etmeye az bile gelebilir. Hırvatistan’ın en büyük adalarından biri olmasına rağmen, uzun girintili kıyı şeridi boyunca fazla bir gelişmişlik görülmez. Valun köyünde, limandan çakıl plaja bir patika öncülük eder. Çamların gölgesinde denize girmenin tadı ise muhteşem.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Akvaryum, Bozcaada | Türkiye Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, bölgenin en iyi kum plajlarına ev sahipliği yapar. Adı gibi akvaryum misali denizi ile gözlere bayram ettiren Akvaryum Plajı, görülmeye değer. Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’nın plajı, incecik kumu ve turkuaz denizi ile ziyaretçilerine huzur vat ediyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa Cote d’Azur ‘da bulunan özel plajların kalabalıklığının ötesinde Villefranche-sur-Mer’in iki halk plajında ücretsiz olarak güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Sıcacık kumların üzerine havlunuzu serip denize dalmanın tadını çıkarın. Deniz dibindeki restoranlarda ayağınızda kum, yüzünüzde gülümseme olsun.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 31
L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa Arcachon Koyu’nun etrafında kıvrılan dar yarımada, Bordo ve Paris’ten gelenlerin oyun bahçesidir. Burası aynı zamanda çalışan istiridye çiftçilerinin evidir. L’Herbe köyünde bulunan Kykouyou Restoran’da eğer seviyorsanız, soğuk beyaz şarap eşliğinde deniz kabuklularının tadına bakabilirsiniz.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 31
Porto Giunco, Villasimius, Sardinya | İtalya Sardinya’nın güney doğusundaki denizi, Notteri Lagünü’nden ayıran Porto Giunco Plajı’nın, onu çevreleyen kayalıklardan gelen lezzetli hafif bir pembe rengi vardır. 800 metrelik plajın her iki ucunda şezlong olan birkaç bar bulunur. Geri kalan ziyaretçiler ise yumuşak kumda güneşin tadını çıkarır.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Cikat, Losinj | Hırvatistan Çam ormanları, temiz havası ve vahşi bitki örtüsü ile 19. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph’in favori tatil lokasyonu, mini marinası, taşlı mağaraları ile hala çekici. Oyun alanları, kafeler, su sporları ve çam gölgesine sığınmış bisiklet yolu ile ailelerin gözdesi.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Aiguablava, Girona | İspanya Tertemiz mavi-yeşil suları, beyaz kumu, yemek yiyecek yerleri ve dalış aktivitesiyle Aiguablava, küçük ve sevimli bir koy. Fornells ile kayalıkların arasında yer alan Platja Fonda’nın komşusu olan Aiguablava kendine has berrak suyu ile göz kamaştıran bir denize sahip.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Çıralı, Kemer, Antalya | Türkiye Mis kokan portakal bahçeleri ile döşenmiş uzun plajlar, doğrudan üzerine basıp huzur bulabileceğiniz kumlar, Çıralı’da sizi bekliyor. Batıya doğru yürüyün ve incir ağaçlarıyla süslenmiş Olimpos Antik Kenti’ne ve doğal bir ateş kaynağına sahip sonsuz ateş olarak bilinen Yanartaş’a bir göz atın.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 31
İztuzu, Dalyan | Türkiye Nesli tükenmekte olan caretta carettaların evi olan İztuzu Plajı’na, Dalyan’dan sürekli kalkan teknelerle ulaşım mümkün. Sazlıkların arasından tadına doyum olmayan manzaralarda muhteşem bir yolculuk sonrası, plajı ve tertemiz denizi ile İztuzu sizleri ağırlamayı bekliyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 31
Playa de los Muertos, Almeria | İspanya Kilometrelerce yumuşacık kumu, kristal turkuaz suları, zengin balık çeşidi ve dalışa müsait kayalık yapısı ile Playa de los Muertos’un insana coşku veren bir ruhu bulunuyor. Gitmişken batı kısmında bembeyaz evleri ile göz kamaştıran sahil kasabası Agua Amarga’yı ihmal etmemek lazım.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 31
Nazare, Costa de Prata | Portekiz Çılgın sörfçülerin, 10 katlı bina yüksekliğinde dalgalar üzerinde ya da jet skilerle çekilen videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Muhtemelen bu manzara, Dünyanın en iyileri için cazibe merkezi olan Nazare’de çekilmiştir. Ana plajın, bu çılgınlık dışında güneşlenmek için de uygun yerleri bulunur.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 31
Kabak, Uzunyurt Köyü | Türkiye Asfalt yol, Kabak’ın üst kısmında biter. Aşağıda ise saklı kumlarla kutsanmış çakıl plaj, ziyaretçilerini kendisine doğru çağırır. Özellikle kelebekleri ve kaplumbağalarıyla bilinen Kabak, nadide güzelliği ile görenleri büyüler. Doğa yürüyüşleri ile popüler olan koy, görmeye ve yüzmeye değer nitelikte.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 31
Praia dos Galapinhos, Setubal | Portekiz Beyaz kumlar, ormanlık tepeler, kristal sular, bomboş alanlar ve büyüleyici gün batımı Praia dos Galapinhos için doğru tanımlar olabilir. Tek dezavantajı ise kayalık ve baş döndürücü bir patikadan ulaşılması. Plajda ihtiyaçları karşılama durumu olmadığından gerekli eşyaları almak mantıklı olabilir.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 31
Montmartin-sur-Mer, Normandiya | Fransa Normandiya’nın Cotentin Yarımadası’nın güneybatısı, bölge halkı ve yöreyi bilenlerin dışında sır olarak kalmaya devam eden görkemli plajlar sunuyor. Bunların içerisinde, çimlenmiş kum tepelerinin koruduğu beyaz kumları ve dik çatılı beyaz evleri ile Montmartin-sur-Mer, dikkat çekiyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Lido Fiori, Sicilya | İtalya Sicilya’nın güney batısında, Porto Palo balıkçı kasabasının doğusunda yer alan Lido Fiori Plajı, altın kumların sarıp sarmaladığı muhteşem bir plajdır. Caretta carettaların 2017’den beri yuvaladığı alan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın koruması altındadır.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 31
Kaladi, Çuha Adası | Yunanistan Çuha Adası, ulaşımının birazcık karışık olmasından ötürü bazı Yunan adalarının gelişmişliğinden kaçınmışa benziyor. Asıl güzelliğini ise küçük taşlı koyu, mükemmel mağaraları, tavernalardan, kafelerden arınmış yüzü ve muhteşem denizi ile gösteriyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 31
Baia del Silenzio, Sestri Levante | İtalya Güneşlenmek istemeyenler için, kafeleri, alışveriş ve gezilecek yerleri ile bazen bir şehir plajı, kurtarıcı olabiliyor. Baia del Silenzio Plajı, pastel rengi evleri, göz kırpan tekneleri ve tertemiz suları ile Cenova ve La Spezia’nın arasında yer alır. Bu plaj, meşhur Cinque Terre’ye tren ile 50 dakikalık mesafededir.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Playa de Poo, Llanes, Asturias | İspanya Kuzey kıyıda şanslarını deneyen sörfçüler ve korunmuş bölgeler yaratan dalgalar, bu plajı anlatmaya yetmez. Bu kumlu plajın bünyesinde, onu sakin ve büyüleyici yapan yüksek kayalık duvarlar yer alır. Deniz alçalınca, neredeyse görünmez, yükseldiğinde ise zümrüt rengi temiz ve sığ bir havuz gibi olur.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Blace, Mljet | Hırvatistan Adriyatik’in en yeşil adalarından birisi olan Mljet, aynı zamanda Hırvatistan’da nadir görülen bir özelliğe sahip: kum plajlara. Çam ağaçları, sıcakta serin bir ortam yaratırken, sığ sular da göl havası yaratmayı başarıyor. Plaj aktiviteleri olmasa da Blace’de huzurlu bir ortam hakim.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
29 / 31
Vosu | Estonya Lahemaa Ulusal Parkı’nın çam ağaçlarının ve sazlıklarının arasına oturmuş Vosu Koyu, Baltık kıyılarının bozulmamış uzun kıyılarından sonra bir ferahlama hissettiriyor. Dağılmış kaya parçalarının arasında, göz alıcı sarımsı kahverengi ince kumu ile Vosu Koyu, fazlasıyla sığ ve alımlıdır.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Patara, Kalkan | Türkiye Kumlu sırtları, berrak suyu ile göz alıcı Patara Plajı’nın yanı başında Patara Antik Kenti bulunur. Ayrıca rüzgarın egemen olduğu plaj, sörf tutkunları için paha biçilemez bir mekan. İztuzu gibi carettaların yumurtalarını bıraktığı plajın, koruma altında olduğunu belirtelim.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
31 / 31
Balos, Girit | Yunanistan Girit’in birinci sınıf pek çok plajı vardır. Beyaz pudra kumu, masmavi suyu ile Balos Plajı, teknelerin gelmesiyle kalabalık olabiliyor. Bu cennet plajda, asıl nokta, erken gelip geç saatlere kadar kalmak. Çakıl bir yoldan 12 kilometrelik yolculuğu, 1 kilometre yürüyüş ile birleştirin ve ödülünüzü alın. Kaynak: theguardian.com/travel