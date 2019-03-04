Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İlkbahar buralarda bir başka güzel! İçinizi huzurla dolduracak 10 adres...
Açan çiçeklerle rengârenk manzaralar, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve tertemiz hava... Uyanan doğanın çağrısına kulak verin. Çünkü hem şehirden ayrılamayanlara hem de uzaklara gitmek isteyenlere bahar coşkusunu doyasıya yaşayacakları bir tatil vaat ediyor. İşte size baharda içinizi ısıtacak yaza merhaba diyebileceğiniz yerler…
Açan çiçeklerle rengârenk manzaralar, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve tertemiz hava... Uyanan doğanın çağrısına kulak verin. Çünkü hem şehirden ayrılamayanlara hem de uzaklara gitmek isteyenlere bahar coşkusunu doyasıya yaşayacakları bir tatil vaat ediyor. İşte size baharda içinizi ısıtacak yaza merhaba diyebileceğiniz yerler…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Cala Figuera / İspanya Yoğun çalışma koşullarından ve kalabalık şehir ortamından kopup huzur ve sakinlik arıyorsanız İspanya’da bulunan Cala Figuera liman kenti doğru adres.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tüplü dalış, yerel tapas lezzetlerini ve şaraplarını tadabileceğiniz yerler bulunuyor. Balıkçı köyü olarak da bilinen kent, sessizliği ve sakinliği gezip dolaşabileceğiniz harika sokaklarıyla iyi bir bahar fırsatı sunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Riquewihr / Fransa Şehirde bulunan mega plazalarda, alışveriş merkezlerinde fotoğraf çekmekten veya gezmekten sıkıldıysanız Fransa’da bulunan Riquewihr köyü tam sizlik.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın her yerinden buraya gelen gezginler Riquewihr’i Fransa’daki en güzel köylerden biri olarak görüyorlar. Alsas’ta bulunan bu ortaçağ kenti, yüzyıllar boyu bozulmadan kalmasıyla ünlü.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sokakların güzelliğini, Alsas’ta bulunan diğer köyleri ve Fransız kırsalının fotoğraflarını çekerek tüm stresinizi atacağınız harika bir deneyim fırsatı sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Castelmezzano / İtalya Castelmezzano, İtalya’nın güneyinde bulunan Potenza eyaletindeki 800 kişilik küçük bir köy. MÖ 5. yy‘da kurulduğu söylenen bu köyde harika bir bahar karşılaması yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi eserleri, nefes kesici doğa manzaralarıyla harika köy turu yapabilirsiniz. Gürültülü şehir hayatından sonra sakinliğiyle baharı yaşayabileceğiniz ender yerlerden.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Asos / Yunanistan Metro, trafik, gürültü gibi şehrin ve hayatın rutin sorunlarından kaçmak istiyorsanız Yunanistan’da bulunan Asos köyünü tercih edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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500 yıldan fazla tarihi yapıları, berrak suları ve harika mutfağa sahip olan bu köyü keşfederek bahara merhaba diyebilirsiniz. Köyde düzenlenen dağ turuyla yerel bir bağda durup özle yapılan şarapların ve Yunan peynirlerinin tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Polperro / İngiltere Baharın gelişiyle birlikte canlanan doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız ilgi çekici sahili ve doğa manzaralarına sahip Polperro harika bir tercih olabilir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Burası aynı zamanda bir balıkçı köyü ve geleneksel balık lezzetini de tadabilirsiniz. Eski balıkçı evleri, ilginç limanı ve baharı karşılayan harika havasıyla Polperro köyü sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Deia / İspanya Balear takımadalarında bulunan Mallorca adasındaki küçük Deia köyü bozulmamış doğal görüntüsüyle şehir yaşamından sıkılanların baharı karşılayacağı en güzel yerlerden.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Görkemli manzaraları, lezzetli ve sağlıklı yemekleriyle bu köyün tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yakınında bulunan Tramuntana Dağları’na düzenlenecek doğa turlarıyla yeni yerler keşfedebilirsiniz
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Zaandam / Hollanda Kendinizi dinleyebileceğiniz sakin küçük bir köy Zaandam. Kocaman bahçelerle çevrilmiş evlerle doğal bir ortam oluşturulmuş olan baharla birlikte açan rengârenk çiçekler sizleri büyüleyecek.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Zaanse Schans değirmenleri, tarihi evleriyle gezerken bir hayli mutlu olacaksınız. 35 adet evden oluşturulan açık hava müzesiyle köyün geçmişi hakkında yolculuğa çıkacaksınız.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Köyde bulunan antik görünümlü market ile Hollanda peyniri ve yerel lezzetleri satın alabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tenerife / İspanya Kış ayının sert soğuğuna maruz kalanlar İspanya’nın ada gruplarından olan Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife şehri tam sizlik.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ada şehri olmasıyla beraber tropikal ve sıcak iklimiyle bahar ayında cıvıl cıvıl yerlerden.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yerel ve otantik bitki örtüsüyle baharın gelişini hayranlıkla fotoğraflayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Parga / Meryem Ana Adası / Yunanistan Yüzmeyi özlediyseniz baharda gidilebilecek en güzel yerlerden biri Parga.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hoş plajları, küçük koyları ve tertemiz sularıyla deniz tutkunları için tercih edilebilir. Dar yolları, küçük sokakları tarihi yapılarıyla kasabayı gezerken masalsı bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tekne turuyla bahar havasının tadını çıkarabilir, yaza güzel bir merhaba diyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Camogli / İtalya Bahar havasını iyiden iyiye hissedebileceğiniz İtalya’nın Genova kentinde bulunan küçük bir kasaba Camogli. Şirin ve büyük bir sahile sahip olmasıyla muhteşem denizin keyfini çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca sahil boyu yerel lokantalar ve lüks restoranlarla lezzetlerin tadına varabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Tekne turlarıyla kasabayı gezebilirsiniz. Camogli, baharı karşılamak adına harika bir yer.