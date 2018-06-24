İki yılda 48 şehir nasıl gezilir?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Meral Muslu Kılıç (43) satış müdürüydü. Çalıştığı şirket kapanınca 23 yıllık çalışma hayatına ara verdi. Sadece iş gezilerinden oluşan seyahatleri 2016’da farklı bir boyut kazandı. Artık sık sık eşi Suat Kılıç (38, gayrimenkul yatırım danışmanı) ile seyahat planı yapıyor. Gezginlik macerası Tayland ile başladı. Asya vazgeçilmezi oldu. Daha yolun başında sayılır. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 16 ülke ve 48 şehir gezdi. Phuket ve Kızıldeniz’de dalış da yaptılar, uçurumun kenarında olan ve dünyanın en hızlı roller coaster’ına da bindiler.
Meral Muslu Kılıç (43) satış müdürüydü. Çalıştığı şirket kapanınca 23 yıllık çalışma hayatına ara verdi. Sadece iş gezilerinden oluşan seyahatleri 2016’da farklı bir boyut kazandı. Artık sık sık eşi Suat Kılıç (38, gayrimenkul yatırım danışmanı) ile seyahat planı yapıyor. Gezginlik macerası Tayland ile başladı. Asya vazgeçilmezi oldu. Daha yolun başında sayılır. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 16 ülke ve 48 şehir gezdi. Phuket ve Kızıldeniz’de dalış da yaptılar, uçurumun kenarında olan ve dünyanın en hızlı roller coaster’ına da bindiler.
Fotoğraflar: Meral Muslu Kılıç
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her gezginin kendine özel bir seyahat tanımı var. Sizin seyahate bakışınız nedir, nasıl tanımlarsınız? - Benim için özgürlük demek. İnsan neleri sevip sevmediğini, neyin kendini mutlu ettiğini, korkuttuğunu, heyecanlandırdığını gezerken keşfediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kendi sınırlarınızı zorlamanız güzel bir şey. Bu çok öğretici… Ben daha yolun başında sayılırım, her şey 2016’da başladı. Çalıştığım işyeri iki yıl önce kapanınca, 23 yıl çalıştığım profesyonel iş hayatıma ara verdim. Artık sık sık seyahat ediyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çalıştığınız zaman seyahat etmiyor muydunuz? - Genelde yurt içinde seyahatlerim oluyordu. Ege ve Akdeniz kıyılarını komple gezdim. Bodrum Marmaris ve Fethiye’ye kaç kere gittiğimin sayısını hatırlamıyorum bile.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yalnız çoğunluğu beş yıldızlı otellerde, tatil modunda geçiyordu. Gezginlik denemez buna, rahatına düşkün tatilci diyebiliriz. Aslında çok pişmanım…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Neden? - Yurt dışına çıkınca ve yeni kültürleri gördükten sonra tatil köylerine, lüks otellere ne kadar anlamsız paralar harcadığımı görmek üzdü beni. Örneğin 2012’de Kemer’de bir otele balayına gitmiştik. Odanın geceliği 800 TL’ydi. Beş gece uçak dâhil 5 bin TL harcamıştık. Şimdi dönüp baktığımda “O paraya nerelere gidermişiz. Maldivler, Bali, Phuket’de bile tatil yaparmışız” diyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yurt dışı maceranız hangi ülke ile başladı? - Tayland… İzlediğimiz film ve belgesellerden hep Asya ülkelerini merak ederdik. Egzotikliği, tropikal iklimi, vizesiz ve ucuz ülke olması çok cazip geldi. Ayak basmadık yer bırakmadık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tapınaklar çok ilgi çekiciydi. Tamamı altın varakla kaplı Wat Pho (Yatan Buda), ülkenin en görkemli, etkileyici ve kutsal kabul edilen Wat Phra Kaew ( Zümrüt Buda) ve Chao Praya Nehri kenarında bulunan Wat Arun (Gün Batımı) tapınaklarını gezdik. Floating Market’te (Yüzen Pazar) tekneyle dolaşıp meyve ve sebze aldık. Boynumuza yılan sarıp fotoğraf çektirdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bangkok Safari World’de, serbestçe dolaşan hayvanların arasında jeep safari yaptık. Zürafa, fil, kaplan besledik. Orangutan yavrusuyla kucaklaştık. Çok sevdik Asya’yı ve insanları…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonrasında zaten 26 günde Bali, Kuala Lumpur, Singapur ve Hong Kong gezisi yaptık. Daha sonra da 14 güne Katmandu ve Hindistan gezi sığdırdık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yolun başında bir gezgin için, 26 günlük seyahat mini bir dünya turu gibi gelmiş olmalı size… - Evet, hayatımın en uzun tatilini planladım. Bu da bir tecrübe oldu. Geçen yıl haziran-temmuz arası yaptık seyahatimizi. Kişi başı her şey dâhil toplam 7500 TL’ye 26 günde dört ülke gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İkisi İstanbul’dan giderken ve gelirken aktarma uçuşu olmak üzere toplam yedi uçağa bindik. Dört ülke olduğu için uçak bileti bütçenin yaklaşık yüzde 48’sini oluşturdu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Normalde Asya’ya gidiş- geliş uçak bileti aynı ülke veya tek ülke ise toplam bütçenin yüzde 30-35’ini oluşturab
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki neler yaptınız, biraz anlatabilir misiniz? - Bali’de Gili Adaları’nda yüzdük. Rengârenk balıklarla şnorkel yaptık. Ubud’da dünyanın en pahalı (1 fincanı 35-100 dolar arasında) ve en ilginç yöntemle hazırlanan Kopi Luwak kahvesini tattık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Endonezya dilinde ‘Kopi’ kahve demek, ‘Luwak’ ise kahvenin üretiminde canla başla çalışan Misk kedisinin cinsi. Luwak kedileri kahve ağaçlarındaki en kaliteli meyveleri yiyip, protein kısımlarını sindirdikten sonra çekirdek kısımlarını dışkılıyorlar. Toplanan çekirdekler hijyenik şekilde yıkanıp, kavrulup, öğütülüyor. Çok ilginçti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Singapur’da Merlion Heykeli’ni, Marina Bay Sand (Gemi oteli) gibi en meşhur yerleri gezdik. Kuala Lumpur’da 272 merdivenle çıkılan, size maymunların eşlik ettiği Batu Mağaraları’nı gezdik. Hong Kong’ta Meşhur Oceans Park’a gittik ve zirveye teleferikle çıktık. Uçurumun kenarında olan ve aşırı heyecanlı roller coaster’e bindik, çok eğlendik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Asya’yı gezmek güzel ama özellikle mutfağı bize çok uzak. Farklı lezzetler denediniz mi? - Daha çok tropikal meyvelerine bayılıyorum. Dışı pembe, içi kiviye benzeyen beyaz ve çekirdekli pithaya (Ejder meyvesi) çok güzel. Özellikle Tayland yemeklerinde favorim ‘Pad Thai’ Tayland usulü pirinç noodle, sebzeli ve fıstıklı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tom Yam Gung çorbası (Tayland usulü acılı karides çorbası). Bangkok ve Phuket’de sokak tezgahında satılan böceklerde gördüm ama alana veya yiyene rastlamadım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Biraz turistik amaçlı geldi bana. Hint yemeklerini de çok seviyorum. Özellikle ‘Thali’ denen tepsi içinde servis edilen, pilav, tavuk çeşitleri, çeşitli soslar, yoğurt ve turşudan oluşan ana yemekleri. Yalnız Asya’da kötü kokusuyla dünyaya nam salmış ve uçağa, otel odalarına sokulması yasaklanmış, hatta para cezaları verilen Durian meyvesini tatmaya cesaret edemedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Asya’da yapılacak birçok aktivite de var. Adrenalin dolu şeyler denediniz mi? - Adrenalini seviyoruz. Örneğin dalış brövelerimiz var. Phuket ve Kızıldeniz’de dalış yaptık. Phuket’te fil safarisi yaptık, hatta bizzat fili sürdüm.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ters trafik olmasına rağmen Bali’de her yeri motosikletle gezdik. Listemizde skydive yapmak da var. Bu aralar bungee jumpinge de çok hevesliyim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünyayı hiç gezmemiş, gezmeye cesaret edememiş olanlara neler tavsiye edersiniz? - Kariyerde yapsınlar seyahat de etsinler. Başlamak bitirmenin yarısıdır. İlk adımı attıktan sonra gerisi geliyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kendimden biliyorum. Seyahatin kişisel gelişimimiz üzerinde etkisi olduğuna ve insanı özgürleştirdiğine, olgunlaştırdığına ve daha mutlu ettiğine inanıyorum. Bahanelerinizi bir kenara bırakın düşün yola pişman olmayacaksınız…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Dünyanın 7 harikasından üçünü ( Petra, Tac Mahal ve Kolezyum) gördük. Sıradaki rotamız kalan dört güzele kavuşmak…”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Meral Muslu Kılıç, seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@dunyabirkitaptir’ Instagram adresinden paylaşıyor.