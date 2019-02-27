Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İki ülke arasında krize neden olan ada! 1948'de bombalanmıştı...
Güney Kore ve Japonya'nın paylaşamadığı bir ada, Dokdo… İki ülke arasında patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen bu bürokratik krizin çıkış noktası neredeyse 300 yıl öncesine dayanıyor. Japonya’da bu kayalıklardan Takeshima diye bahsedilirken Güney Koreliler buraya Dokdo diyor. İşte iki ülke arasında gerileme neden olan Dokdo Adası’nın hikâyesi…
Güney Kore ve Japonya'nın paylaşamadığı bir ada, Dokdo… İki ülke arasında patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen bu bürokratik krizin çıkış noktası neredeyse 300 yıl öncesine dayanıyor. Japonya’da bu kayalıklardan Takeshima diye bahsedilirken Güney Koreliler buraya Dokdo diyor. İşte iki ülke arasında gerileme neden olan Dokdo Adası’nın hikâyesi…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Japonya Denizi’nin ortasında, Japonya ve Kore arasında eşit mesafede bulunan adalar 300 yıldan fazla bir süre iki ülke arasında diplomatik bir anlaşmazlığın merkezinde bulunuyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Korece ‘Yalnız Ada’ anlamına gelen ‘Dokdo’ açık turistik bir yer olmasa da Güney Koreli vatandaşlar için sportif geziler yapmak için tercih ediliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kendilerinin sahip olduğunu iddia ettikleri sahilde müzikler, bayraklar ve selfie çekerek gezinti yapıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Fransız fotoğrafçı Tim Franco National Geographic’e verdiği röportajda Koreliler için ‘’ Sahip oldukları her şeyi korumak istiyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kültürlerini, ırklarını, değerlerine sahip çıkıyorlar’’ diye söylüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Koreliler için anlamlı bir ada Dengesiz hava koşulları ve deniz havası nedeniyle, kayalar sadece yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Buna rağmen halka açık olan tek kısım doğu adadaki küçük insan yapımı iskele…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hava durumunun elverdiği sürece turistler adayı 30 dakika boyunca keşfedebilme imkânı buluyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Koreli ziyaretçiler hayatlarında mutlaka bir defa olsa buraya gelmek istediklerini ve sadece politik nedenlerden dolayı değil burada umut gördükleri için ziyaret ettiklerini belirtiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Koreliler için umut duygusu, bir zamanlar ülkelerini işgal eden ve hâlâ adacıkları kendilerine talep eden Japon komşularına karşı köklü bir düşmanlık içeriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çünkü 1905 yılında Kore’nin Uldo eyaletinin yargı yetkisi altındayken 1945 yılına kadar Japonya’nın adaları işgali sonucunda iki ülkeyi savaşın eşiğine getiriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Güney Kore’ye göre Dokdo, Japon ve Koreli balıkçıların arasındaki anlaşmanın ardından 1696’da Japonya tarafından Kore bölgesi olarak tanındı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bugün, Dokdo propagandası Kore anakarasına iyice yayılmış durumda. Fransız Fotoğrafçı Tim Franco "Güney Kore’yi her ziyaret ettiğimde veya havaalanından şehre trenle geldiğimde, Dokdo hakkında ülkedeki en güzel adalar olduğunu ve Güney Kore’nin haklı olarak bu adalara sahip olduğuna dair videolarına bakılıyor’’ diyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Adada Güney Kore varlığı devam ediyor Ve Dokdo’da Güney Kore hâlâ iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Batı adasında yaşayan Koreli balıkçı Kim Sung-do, 79 yaşında ve balıkçılıkla uğraşıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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1965 yılında adada bulunan ilk resmi ikametgâh olarak evini yapan balıkçı kendisi...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Şimdilerde ise nadiren balık tutuyor ve şehirde yaşayan hasta eşine bakmak için geri dönüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu sayede adalar üzerinde söz sahibi olabilen Güney Kore, adada yaşayan balıkçının geri dönmesyle bu hakkını kaybedebilir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Doğu adada ise bir ordu şefi ve 39 genç askerin yaşadığı bir Kore askeri üssü bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kore’de iki yıl boyunca askerlik yapmak zorunludur ve bazıları Dokdo’da görev alıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bir teleferik ile doğu adasından askeri üsse yiyecek ve diğer gerekli malzemeler taşınıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yaz aylarında günde iki defa askerler üniformalarını giyip turistleri karşılıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Japonya’ya bakan doğu adasında bir Güney Kore bayrağı deniz fenerinin yanında asılı duruyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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8 Haziran 1948 yılında Dokdo’da Amerika’nın bombalaması sonucunda ölen Koreli balıkçıları anmak adına her yıl devlet adamları ve aile üyelerinin katıldığı bir geçit töreni düzenleniyor. Kaynak: National Geographic / Çeviri: Erdem Enginar