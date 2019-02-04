İki şehir bu caddede ayrılıyor! Çay söylemek için şehirler arası kod çeviriyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İki şehir bu caddede ayrılıyor! Çay söylemek için şehirler arası kod çeviriyorlar...
Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallesi’ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait yol bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, komşu oldukları evlerde birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.
Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallesi’ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait yol bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, komşu oldukları evlerde birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.
Fotoğraflar: DHA
DHA
SON GÜNCELLEME
2 / 19
Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve komşu Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
3 / 19
İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait. Bu durum, bölgede oturanlara da ilginç anlar yaşatıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
4 / 19
Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda oturanlar karşılıklı evlerde ancak ayrı illerde yaşıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
5 / 19
Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
6 / 19
Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Şenbolluk Mahallesi’nde bulunan ve aralarında yaklaşık 80 metre mesafe olan iki camide ise ezan farklı dakikalarda okunuyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
7 / 19
Güvenlik güçleri, bazı ihbar ve adli olaylarda ise olayın hangi mahallede geçtiğine karar verdikten sonra harekete geçerek müdahalede bulunuyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
8 / 19
KOD GİREREK BİRBİRLERİNİ ARIYORLAR Duruma artık alıştıklarını belirten Ambartepe Mahallesi Muhtarı Erdal Demir, "Burada karşılıklı evlerde oturan komşular birbirlerini ararken ayrı kodlar girmek zorunda kalıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
9 / 19
Bazen itfaiye ve polis gibi acil numaraları ararken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bizim burada kahvehanelerimizde, kurulan pazarımızda bütün yaşantımız bir arada geçiyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
10 / 19
Aramızda kız almalar, kız vermeler oluyor. Çocuklarımız karşılıklı evlerde oturmalarına rağmen ayrı okullarda eğitim görüyorlar.
DHA
SON GÜNCELLEME
11 / 19
Burada hayatımız bu şekilde sürüyor. Camilerimiz arasında 80 metre olmasına rağmen bir taraf 1- 2 dakika önce ezan okuyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
12 / 19
Bize artık bu durum farklı gelmiyor. Ancak dışarıdan gelenlere çok farklı geliyor" diye konuştu.
DHA
SON GÜNCELLEME
13 / 19
Burada farklı güzellikler oluşuyor. Burada yolun bir tarafı Samsun, bir tarafı da Ordu sınırlarında" diyerek yörede komşuluk ilişkilerini etkileyen bir durumun olmadığını söyledi.
DHA
SON GÜNCELLEME
14 / 19
’BURADA FARKLI GÜZELLİKLER OLUŞUYOR’ Elimdağ Mahallesi Muhtarı Ferruh Öktem de komşu Şenbolluk Mahallesi ile aralarındaki tek ayrımın Ramazan ayındaki 1 dakikalık ezan vakti olduğunu dile getirdi.
DHA
SON GÜNCELLEME
15 / 19
Öktem, "Biz burada yıllardır komşuyuz. Aramızdaki tek ayrım Ramazan ayında 1 dakikalık ezan vakti. Komşularımız iftarını 1 dakika önce açıyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
16 / 19
’BİR ADIMLA İL DEĞİŞTİRİYORUZ’ Şenbolluk Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın ise bir adımla il değiştirdiklerini, yolun insanların kaderlerini birleştirdiğini belirtti.
DHA
SON GÜNCELLEME
17 / 19
Aydın, "Burada günlük yaşantımızda her şeyimiz ortak. Bu yol illerimizi ayırsa da insanların kaderlerini birleştiriyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
18 / 19
Burada yaşanan bazı farklılıklar olarak kışın elektrikler kesildiğinde yolun bir tarafında varken bir tarafında olmuyor.
DHA
SON GÜNCELLEME
19 / 19
Yolda yapılan çalışmalarda iki şehrin belediyeleri kendi aralarında anlaşıp çalışmalar yapıyor. Biz burada bir adımla il değiştiriyoruz" dedi.