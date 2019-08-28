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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatİki deniz arasında harika bir yarımada! Sakinlik arayanlar eylülde burası tam size göre...
Seyahat

İki deniz arasında harika bir yarımada! Sakinlik arayanlar eylülde burası tam size göre...

Bir yanı Ege’ye diğer yanı Akdeniz’e bakan Datça Yarımadası, misafirlerini ilk görüşte kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip. Dünyaca ünlü Türk şair Can Yücel’in adına neden şiirler yazdığını buraya geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Siz de bir sabah gözünüzü Datça’da açın ve bu duru güzelin sihrine kendinizi kaptırın.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Bir yanı Ege’ye diğer yanı Akdeniz’e bakan Datça Yarımadası, misafirlerini ilk görüşte kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip. Dünyaca ünlü Türk şair Can Yücel’in adına neden şiirler yazdığını buraya geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Siz de bir sabah gözünüzü Datça’da açın ve bu duru güzelin sihrine kendinizi kaptırın.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Muğla’nın badem çiçekleriyle ünlü ilçesi Datça’ya geldiğinizde sıklıkla duyacağınız sözlerden biri “Acelen varsa ne işin var Datça’da...”

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Çünkü Datça, aceleye getirilemeyecek güzellikleri bir iki güne sığdırılamayacak kadar özel bir yarımada…

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Datça Yarımadası’nın Kuzey kıyıları Ege’ye, Güney kıyıları ise Akdeniz’e bakıyor. Bu özel konumu tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmasını sağlamış.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Bölge Osmanlı egemenliğine girdikten sonra 1909’da Reşadiye adını almış.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Datça’nın ucunda bir Antik Kent: Knidos
Reşadiye’nin ucunda yer alan Knidos’a ise Dorlar ve Romalılar çok sayıda tapınak yapmışlar. Ege’nin ve yarımadanın en ucunda yer alan şehir Afrodit heykeli ile ünlenmiş.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Ancak antik çağda çok ünlü olan, insanların görmek için çok uzaklardan geldiği Afrodit heykeli bugüne kadar bulunamamış.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Bugün, Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Knidos Antik kentindeki kalıntılar arasında küçük ve büyük tiyatro, Odeon, Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler bulunuyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Sakinlik arıyorsanız eylül, beyazın büyüsüne kapılmak için Şubat…
Datça’nın, dört mevsimi ayrı güzellikte... Sıcaklık ortalaması ve sakinlik arıyorsanız eylül ayı yarımadada keyifli bir tatil için en ideal dönem.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Ancak şubat ayında çiçek açan badem ağaçlarının yarattığı görsel şöleni görmek isterseniz, seyahat için bu dönemi de es geçmemelisiniz.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Türkiye’deki badem üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Datça, son iki yıldır düzenlediği Badem Çiçeği festivaliyle de konuklarına, görsel şölenin yanı sıra dans gösterileri, sahne performansları ve yerel lezzet atölyelerinin yer aldığı keyifli birkaç gün geçirme fırsatı sunuyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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‘Bük’ler cenneti
Deniz tatili için ideal olan Datça Yarımadası’nda irili ufaklı pek çok koy bulunuyor ve bu koy isimleri genellikle ‘bük’ adıyla bitiyor. Bunlar içinde en ünlüsü Palamutbükü. Ancak Hayıtbükü ve Ovabükü de hatırı sayılır ilgi görüyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Şayet aracınız varsa sahil boyunca müsait olan herhangi bir koyda da denize girebilirsiniz. Çünkü Datça, bakir koylara da ev sahipliği yapıyor

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Dilerseniz koyları günübirlik turlar düzenleyen teknelerle de gezebilirsiniz. Aracınız yoksa şehir merkezine yürüme mesafesinde yer alan Kargı Koyu da iyi bir alternatif olabilir. Bu arada eklemeden geçmeyelim Datça, su sporları için de biçilmiş kaftan.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Yarımada’nın otantik bölgesi: Eski Datça
Geçmişi 19. yüzyıla dayanan Rum evleri ve daracık taş sokaklarıyla şirin bir köy görünümündeki Eski Datça, antik çağlardan beri üzerinde yaşam sürülen yarımadanın en eski yerleşim yerlerinden biri.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Fotoğraf tutkunlarının memnun kalacağı Eski Datça’nın sokakları yarım saatlik bir gezi ile tamamlanabilir.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Ancak yine de siz Datça’nın sloganını kulaklarınıza küpe etmeyi unutmayın ve bu şirin köye olabildiğince geniş vakit ayırın.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Dünyaca tanınan şairimiz Can Yücel’in son yıllarını geçirdiği Eski Datça’daki evini de ziyaret etmeyi unutmayın.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Ne almalı, hangi lezzetleri tatmalı?
Datça’dan ayrılırken alınacaklar listesinde badem ve badem ezmesi başı çekiyor elbette… Kekikli bal ile Ege’nin lezzetine doyum olmaz zeytinyağları da listeye eklenebilir. Datça sahilinde denize sıfır, kumların üzerine masalarını atmış pek çok mekân bulunuyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Hangisini tercih edelim derseniz keyifli bir deniz ürünleri restoranı için ‘Maradona’; deniz mahsulleri makarnası, pizza gibi dünya mutfağından seçenekler için ‘Cafe Inn’ hem fiyatları hem lezzetli yemekleri ile öne çıkıyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Datça’da konaklama
Datça ziyaretinize keyif katacağını düşündüğüm iki butik otel bulunuyor. Villa Aşina; muhteşem manzarası, otelin sahibi Bülent Sancakdar’ın enfes yemekleri ve onun ince zevkinin eseri olan dekorasyonu ile büyülüyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk
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Orijinaline sadık kalınarak restore edilen ve bugün butik otel olarak hizmet veren Mehmet Ali Ağa Konağı ise günümüze kadar gelebilmiş sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Adeta bir müzeyi andıran konak, yöre halkının deyimiyle Koca Ev, bulunduğu Reşadiye Mahallesi’nin de göz bebeği. Geniş bahçeleri, otantik odaları, huzur veren atmosferi ile konuklarını zamanda yolculuğa çıkaran Mehmet Ali Ağa Konağı, eşsiz bir konaklama deneyimi için seçebileceğiniz bir diğer seçenek.

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Burcu Gürtürk Kadak / Instagram: @burcugurturk | Fotoğraflar: Alamy, Burcu Gürtürk

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