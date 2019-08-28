İki deniz arasında harika bir yarımada! Sakinlik arayanlar eylülde burası tam size göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İki deniz arasında harika bir yarımada! Sakinlik arayanlar eylülde burası tam size göre...
Bir yanı Ege’ye diğer yanı Akdeniz’e bakan Datça Yarımadası, misafirlerini ilk görüşte kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip. Dünyaca ünlü Türk şair Can Yücel’in adına neden şiirler yazdığını buraya geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Siz de bir sabah gözünüzü Datça’da açın ve bu duru güzelin sihrine kendinizi kaptırın.
Bir yanı Ege’ye diğer yanı Akdeniz’e bakan Datça Yarımadası, misafirlerini ilk görüşte kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip. Dünyaca ünlü Türk şair Can Yücel’in adına neden şiirler yazdığını buraya geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Siz de bir sabah gözünüzü Datça’da açın ve bu duru güzelin sihrine kendinizi kaptırın.
Datça’nın ucunda bir Antik Kent: Knidos Reşadiye’nin ucunda yer alan Knidos’a ise Dorlar ve Romalılar çok sayıda tapınak yapmışlar. Ege’nin ve yarımadanın en ucunda yer alan şehir Afrodit heykeli ile ünlenmiş.
Sakinlik arıyorsanız eylül, beyazın büyüsüne kapılmak için Şubat… Datça’nın, dört mevsimi ayrı güzellikte... Sıcaklık ortalaması ve sakinlik arıyorsanız eylül ayı yarımadada keyifli bir tatil için en ideal dönem.
Türkiye’deki badem üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Datça, son iki yıldır düzenlediği Badem Çiçeği festivaliyle de konuklarına, görsel şölenin yanı sıra dans gösterileri, sahne performansları ve yerel lezzet atölyelerinin yer aldığı keyifli birkaç gün geçirme fırsatı sunuyor.
‘Bük’ler cenneti Deniz tatili için ideal olan Datça Yarımadası’nda irili ufaklı pek çok koy bulunuyor ve bu koy isimleri genellikle ‘bük’ adıyla bitiyor. Bunlar içinde en ünlüsü Palamutbükü. Ancak Hayıtbükü ve Ovabükü de hatırı sayılır ilgi görüyor.
Dilerseniz koyları günübirlik turlar düzenleyen teknelerle de gezebilirsiniz. Aracınız yoksa şehir merkezine yürüme mesafesinde yer alan Kargı Koyu da iyi bir alternatif olabilir. Bu arada eklemeden geçmeyelim Datça, su sporları için de biçilmiş kaftan.
Yarımada’nın otantik bölgesi: Eski Datça Geçmişi 19. yüzyıla dayanan Rum evleri ve daracık taş sokaklarıyla şirin bir köy görünümündeki Eski Datça, antik çağlardan beri üzerinde yaşam sürülen yarımadanın en eski yerleşim yerlerinden biri.
Ne almalı, hangi lezzetleri tatmalı? Datça’dan ayrılırken alınacaklar listesinde badem ve badem ezmesi başı çekiyor elbette… Kekikli bal ile Ege’nin lezzetine doyum olmaz zeytinyağları da listeye eklenebilir. Datça sahilinde denize sıfır, kumların üzerine masalarını atmış pek çok mekân bulunuyor.
Hangisini tercih edelim derseniz keyifli bir deniz ürünleri restoranı için ‘Maradona’; deniz mahsulleri makarnası, pizza gibi dünya mutfağından seçenekler için ‘Cafe Inn’ hem fiyatları hem lezzetli yemekleri ile öne çıkıyor.
Datça’da konaklama Datça ziyaretinize keyif katacağını düşündüğüm iki butik otel bulunuyor. Villa Aşina; muhteşem manzarası, otelin sahibi Bülent Sancakdar’ın enfes yemekleri ve onun ince zevkinin eseri olan dekorasyonu ile büyülüyor.
Orijinaline sadık kalınarak restore edilen ve bugün butik otel olarak hizmet veren Mehmet Ali Ağa Konağı ise günümüze kadar gelebilmiş sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Adeta bir müzeyi andıran konak, yöre halkının deyimiyle Koca Ev, bulunduğu Reşadiye Mahallesi’nin de göz bebeği. Geniş bahçeleri, otantik odaları, huzur veren atmosferi ile konuklarını zamanda yolculuğa çıkaran Mehmet Ali Ağa Konağı, eşsiz bir konaklama deneyimi için seçebileceğiniz bir diğer seçenek.