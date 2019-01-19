'İhtişamlı Şehir'de ilginç olay! Boş kalan evleri 1 Euro'ya satıyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Agrigento kentine bağlı Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla "1 Euro'ya ev" projesi başlattı.
Fotoğraflar: Alamy
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Belediyeye ait olan bu evleri satın almak için açılan ihalelere, İtalyanların yanı sıra yabancı ülke vatandaşları da katılabiliyor. 1 Euro taban bedeliyle açılan ihale açık artırma yoluyla düzenleniyor.
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Tek şart ise 3 yıl içinde en az 15 bin Euro değerinde tadilat yapma taahhüdü vermek. Ayrıca ihaleye katılanlardan 5 bin Euro depozito isteniyor. İhaleyi kaybedenlere bu depozito iade ediliyor.
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İhaleyi kazanarak evi satın alanlara ise gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra bu depozito geri ödeniyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.
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Sambuca Belediyesi teknik ofisinden BBC Türkçe'ye yapılan açıklamaya göre, halen satışta olan evler belediyenin internet sitesinde yer alıyor. İhaleye katılmak için sitedeki katılım formunu doldurmak gerekiyor.
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Yaklaşık 5800 nüfuslu Sambuca Belediyesi, 2016 yılında Rai kanalı tarafından düzenlenen 'Borgo dei Borghi' (Beldelerin Beldesi) adlı yarışmada İtalya'nın en güzel beldesi seçilmişti.
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Tarihi Fenikelilere kadar giden Sambuca bugünkü haliyle ise 830 yılı civarında Araplar tarafından kuruldu.
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O dönem Zabut olarak adlandırılan kasabada halen tarihi bir 'Arap mahallesi' bulunuyor.
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1 Euro'ya satışa çıkarılan evlerin bazıları da bu tarihi mahallede yer alıyor.
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CNN'e konuşan Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, Sambuca, 'İhtişamlı Şehir' olarak bilinir.
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Bu verimli topraklara 'Dünyadaki Cennet' de denilir. Tarihle dolu, doğal bir rezervin içinde yer alıyoruz.
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Etrafımız muhteşem plajlar, ormanlık alanlar ve dağlarla çevrili" dedi.
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Nüfusun azalması yüzünden kasabanın harabeye dönmesini önlemek için dışarıdan gelecek kişilere ihtiyaç duyduklarını da belirten Cacioppo, "Güzelim Arap mirasımızı kaybedemeyiz" diye konuştu.
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Proje geçen Nisan ayında başlatıldığında İtalya Ansa haber ajansına konuşan Sambuca Belediye Başkanı Leo Ciaccio da, 1 euro'luk ev projesinin duyulmasının ardından hem İtalya içinden hem de dışından büyük ilgiyle karşılaştıklarını söylemişti.