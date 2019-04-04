Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İçinizi huzurla dolduracak Türkiye'nin en güzel 9 adresi
Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek ve huzur bulmak için yazın yerli yabancı turist akınına uğrayan adalara gitmenin tam zamanı! Baharda açan çiçekler, tarihi yapılar ve deniz sezonunu açmak için ideal masmavi plajlarıyla adalar sizleri bekliyor. Günü birlik olarak bile kaçabileceğiniz Türkiye'nin cennet adalarını sizin için derledik. İşte o adalar...
Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek ve huzur bulmak için yazın yerli yabancı turist akınına uğrayan adalara gitmenin tam zamanı! Baharda açan çiçekler, tarihi yapılar ve deniz sezonunu açmak için ideal masmavi plajlarıyla adalar sizleri bekliyor. Günü birlik olarak bile kaçabileceğiniz Türkiye'nin cennet adalarını sizin için derledik. İşte o adalar...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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BOZCAADA / ÇANAKKALE ‘Ege’nin incisi’ sözünü sonuna kadar hak ettiğini kanıtlayan bir cennet Bozcaada... Huzur bulmak istiyorsanız tam zamanı...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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New York Times’ın 2017’de görülmesi gereken 101 yer dosyasına 55. sıradan giren Bozcaada, bozulmamış tarihi dokusu, bağları, serbestçe denize girilen sahilleri ve lokantaları ile bir rüya kadar güzel.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgr güllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda almalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca deniz sezonunda altın sarısı kumuyla ünlü Ayazma Plajı’na uğramayı ihmal etmeyin…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Son yıllarda Aynı zamanda coğrafi açıdan Türkiye’nin en büyük adası. Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız. Ada özellikle son yıllarda kendi kültür yapısını koruyarak 70 kadar kriteri yerine getirip ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanını da kazandı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Buraya geldiğinizde Gökçeada’nın köylerinde zamanda yolculuğa çıkmadan sakın dönmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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CUNDA / BALIKESİR Cunda, gerçekten kafa dinlemek isteyenlerin ve gastronomi severlerin yaz-kış buluşma noktası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Diğer adı Alibey Adası olan Cunda dar sokakları, şarap evleri, butik otelleri, balık lokantaları ve kafeleriyle ünlü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Özellikle iç içe geçen Türk ve Rum kültürünü her adımda hissettiren sokakları, zengin ada mutfağıyla içinde bulunduğunuz o anı renk cümbüşüne döndürüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Son yıllarda taş evleri restore edildikçe sokakları daha da bir güzelleşiyor. Mutlaka rotanıza eklemelisiniz…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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SEDİR ADASI / MUĞLA Marcus Antonius’un sevgilisi Kleopatra’ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa siluetini kazıttığı yer burası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sedir Adası’ndaki bembeyaz kumlar Mısır’dan getirilmiş. Kleopatra Koyu’nun etrafı ağaçlarla çevrili, denizi berrak ve irili ufaklı adacıklarla süslü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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6. yy’la uzanan geçmişiyle adada yer alan Kedrai Antik Kenti’ndeki surlar, tapınak kalıntıları ve tiyatro oldukça iyi durumda bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KEKOVA / ANTALYA Üçağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ada sayısı nispeten az olan Akdeniz kıyılarımızda, arkeolojisi ve kıyıya yakınlığıyla mücevher gibi parlıyor Kekova…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Huzur arıyorsanız burası tam size göre…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KALEM ADASI / İZMİR Herkesin bilmediği Kalem Adası berrak, sığ ve cam gibi deniziyle her yaz genellikle ünlülerin uğrak yeri oluyor. Dikili ilçesine bağlı ada Kuzey Ege’deki Maldivler olarak da biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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BURGAZ ADA / İSTANBUL Hafta sonu adalar vapuruna atlayıp bir yandan simit çay keyfi yaparken diğer yandan yolculuğunuza eşlik eden martılarla Sait Faik Abasıyanık’ın en sevdiği adaya doğru yol alacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burgaz’da şairin evine de mutlaka gidilmeli.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burgaz Ada Prens Adaları’nın en sakini, kalabalıktan uzak ve yalnız kalmak için çok ideal…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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HEYBELİADA / İSTANBUL Şehrin en çok ziyaret edilen ikinci adası ağaçlarla kaplı yeşil görüntüsüyle diğer adalardan ayrılıyor. Geçmişi Bizans İmparatorluğu’na kadar uzanan Ayia Manastırı (Trias Manastırı) ve Rum Ortodoks Ruhban Okulu burayı Hıristiyanlar için önemli kılıyor. Gün batımında Çam Limanı’ndan kayık kiralayıp ada manzarasının tadını çıkarın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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BÜYÜKADA / İSTANBUL İstanbul’un en büyük adasında tarihi Aya Yorgi Kilisesi’ni ve Reşat Nuri Güntekin’in evini görmeden dönmemelisiniz. Yalnız hafta sonu adanın çok kalabalık olduğunu belirtmek lazım.