İçinden yol geçen hayatlar! Biri TBMM üstün hizmet ödülüne layık görüldü...

Her akşam o lokantadan aldığı yemekleri önceden tespit ettiği yoksulların kapısına bırakıyor. Kapıya iki kere vurup oradan uzaklaşıyor. Bu yardımları yaparken her zaman kravatı, ceketi ve şapkası var. Benim için kahraman gibi bir şey... Bir süre sonra yardım eden lokantaların sayısı da artınca bir araba alıyor. Aracın üzerine “Topla Dağıt, Dinsin Ağıt” yazıyor. Yoksul ailelere yemek yardımı yapılmasına vesile olan, posta kutularından faturaları alıp şehrin zenginlerine gidip ‘Milli Piyango’ gibi yelpaze yapan bir adam Mehmet Tekerlek... Hatta TBMM üstün hizmet ödülüne layık bile görüldü...