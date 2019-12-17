Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Dağ evlerinin Web siteleri
17 Aralık 2019 - 09:16,
Huzur bulacağınız en güzel 10 dağ evi! Hepsi Türkiye’de, sakin bir hafta sonu için planlarınızı yapın...
Kış geldi, dağlar beyaza bürünmeye başladı. Keyfle geçirilecek bir tatilin ilk koşuluysa kalınacak yerin sunduğu huzur ve konfor. Büyük oteller de güzel ama pek çok insan için bir dağ evinin yerini hiçbir şey tutamaz. Alanında uzman isimlerden oluşan jürimize en iyi dağ evlerini sorduk; ortaya birbirinden farklı 10 muhteşem alternatif çıktı.
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1
Biraz olsun şehirden uzaklaşmak, çiçeklerin, kuş seslerinin içinde huzurlu bir tatil yapmak istiyorsanız bu haberimiz tam size göre... Uzman jürimize Türkiye'nin en güzel dağ evlerini sorduk, hepsinden birbirinden güzel ve pek fazla cep yakmayan cevaplar geldi. İşte Türkiye'nin en güzel 10 dağ evi...
2
Lüks kamping hizmeti Saklıgöl Evleri - Burdur
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış, çam ağaçlarının arasında, çok etkileyici bir güzelliğin içinde. Otel imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu ‘glamping’ tipi konaklama hizmetiyle hem konforlu hem de doğayla iç içe.
3
Şehre yakın bir vaha Kulindağ Dağ Evi - İstanbul
Tesisin hemen yanındaki gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi birçok keyifli aktivite yapılabiliyor. Saklıgöl Evleri, Isparta-Burdur sınırında, Antalya’ya 60, Isparta’ya 68 kilometre uzaklıkta. Konaklama ücreti iki kişi kahvaltı dahil 430-480 lira. Tel: (0248) 344 21 22
4
Uğur Biryol / Gezgin,yazar Şehir merkezine yakın; konuklarını, Beykoz’a bağlı Mahmut Şevket Paşa Köyü’nde ağırlıyor. Evler tek oda ve banyodan oluşuyor. Kablosuz internet bağlantısı ve Beykoz merkeze sadece 8 kilometre uzakta olmasıyla, bir yandan doğada vakit geçirmek, bir yandan da çalışmak isteyenler için ideal.
5
Etrafı yürüyüş yollarıyla çevrili evlerde iki kişi kahvaltı dahil konaklama fiyatı 350, üç kişi 500 lira. Tesis dik yamaç ve teraslarda kurulu olduğu için 9 yaşından küçük misafirleri kabul etmiyor. Tel: (0850) 302 02 99
6
Kuş cıvıltıları arasında Küre Dağ Evi - Bartın
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Tesis, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarının içerisindeki Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi Köyü’nde kurulu. Küre Dağ Evi Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından olan Amasra’ya bir saat; tarihi evleri, lokumu ve safranıyla ünlü Safranbolu’ya bir buçuk saat uzaklıkta.
7
Geleneksel yöre mimarisine uygun yapılmış evde konaklayarak nefes kesen kanyon ve şelaleleri ziyaret edebilirsiniz. Tesisin yanı başında bir dere akıyor ve suyun sesine kuş cıvıltıları eşlik ediyor. İki kişi, kahvaltı dahil 240 lira. Tel: (0378) 416 19 80
8
Bir masalın içinde gibi... Abant Yeşil Ev - Bolu
Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini ‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalını bilmeyen yoktur. İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept konaklama seçeneği var.
9
Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Dolayısıyla çok kısa bir yolculuk yaparak gölün güzelliklerinden, aktivite, yeme-içme gibi imkânlarından da yararlanabilirsiniz. Evlerin fiyatları iki kişi için kahvaltı dahil 550-1500 lira arasında değişiyor. Tel: (0544) 237 11 49
10
Dağların görüntüsü, derenin sesi Bageni Pansiyon - Rize
Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Fındıklı’da Sulak Köyü yolu üzerindeki tesis tarihi bir Laz evi ve her köşesi tarih kokuyor. Burada konaklayarak dağlara doğru kısa ve huzur verici yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca esprili uyarı tabelalarıyla da çok eğleneceksiniz.
11
Restoranın yanı başında fındık ve başka ağaçlarla kaplı dinlenme bahçesi kurulmuş. Burada dere sesiyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. İsterseniz köydeki yaşama da dahil olabilirsiniz. Evde mini kütüphane alanı da var. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı 230 lira. Tel: (0544) 654 85 95
12
Türkiye’nin en güzel yürüyüş yolları Hindiba Doğa Evi - Bolu
Esin Övet / HaberTürk yazarı Dokuz adet taş ev ve üç bungalovuyla hizmet veriyor. Orman içinde, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için ideal. Doğa yürüyüşleri için Yedigöller ziyareti gibi aktiviteler yapılabilir.
13
Kesinlikle tavsiye ederiz çünkü etrafın güzelliğinin tadını çıkarabileceğiniz farklı uzunluklardaki bu yürüyüş rotaları, işin uzmanları ve gezginler tarafından Türkiye’nin en güzelleri arasında gösteriliyor. İki kişilik oda fiyatı, kahvaltı ve akşam yemeği dahil 575 lira. Tel: (0850) 346 94 79
14
Bulut denizinin üstünde Seyri Cennet Dağ Evleri - Rize
Canan Demiray / Seyahat yazarı Çamlıhemşin, Ayder Yaylası yolu üzerindeki bu muhteşem dağ evlerinde bir yandan sonbaharın renklerini, diğer yandan da dağların beyaz zirvelerini izleyebilirsiniz. Tesiste dokuz bungalov var. Grup olarak gitmek isterseniz, toplam kapasitesi 32 kişi.
15
Bungalovlar iki, üç, dört kişilik ve VIP olarak tasarlanmış. Tamamen ahşap mobilyalı dağ evlerinin minik balkonları bazen ‘bulut denizi’nin üzerinde kalıyor. Restoran kısmındaki şömine de oldukça popüler. İki kişilik odada kişi başı kahvaltı dahil 250 lira. Tel: (0464) 655 50 50
16
Gündüz etkinlik, gece şömine Kayserkaya Dağ Evi - İzmir
Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor. Bazı evler şömineli.
17
Burada hem köy hayatının tadını çıkarıp hem de yogadan müzik ve gastronomi etkinliklerine, konsept partilere kadar pek çok aktiviteye katılabilirsiniz. Dağ evlerinin fiyatları, kahvaltı dahil iki kişilik konaklamalar için, 400-500 ve 600 lira olarak değişiyor. Tel: (0232) 898 31 72.
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Kahvaltısı dillere destan Zelişin Çiftliği, Sakarya
Arzu Baloğlu / Hürriyet Seyahat gezgini Sapanca’nın Kurtköy ilçesine bağlı Dibektaş bölgesinde, orman içine kurulu ve göl manzaralı. Bölge, kış aylarında kartpostalı andıran bir görünüme sahip. Tesisin kahvaltısı dillere destan; tamamı organik, sahibinin kendi elleriyle yaptığı ürünlerle hazırlanıyor.
19
Burada konaklayarak Sapanca Gölü’nün güzelliğini tepeden seyredebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Akşam yemeği ve kahvaltı dahil iki kişilik oda fiyatı; 450 -560 TL arasında. Tel: (0264) 592 05 85
20
Fırtına Vadisi manzarası Plato’da Mola Konukevi - Rize
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Pokut Yaylası’ndaki altı odalı ev, Kaçkarlar’da Çamlıhemşin’e 4 kilometre uzaklıkta. Burada dağların karlı zirveleriyle birlikte bölgenin en etkileyici vadisi Fırtına’yı saatlerce izleyerek insandan ve şehirden uzak olmanın huzurunu yaşayabilirsiniz.
21
Patika yürüyüşleri, tarihi taş köprüler, vadinin yüzyıllık konakları, Zilkale, Palovit Şelalesi, Çat Köyü gibi alternatif günübirlik gezilere katılmak da mümkün. Şömineli odalar ve çardaklar evlere ayrıca keyif katıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı 300 lira. Tel: (0532) 777 93 96