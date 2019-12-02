Hürmüz Adası'ndaki 'Cadılar Vadisi'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nda bulunan ve 'Cadılar Vadisi' olarak bilinen bölge, turistlerin ilgisini çekiyor. Sahil kenarındaki tepelerin üstünde değişik hayvan silüetlerini andıran kaya parçaları, bölgeyi ziyaret edenlere ilginç manzaralar sunuyor.
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İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nda bulunan tarihi Portekiz Kalesi, Yeni Çağ'daki Portekiz sömürgeciliğinin bölgedeki son eserlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
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Coğrafi keşiflerin başlamasıyla deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerine hız veren Portekizliler, 16. yüzyıl başlarında Hindistan'da Goa ve Malezya'da Malakka'nın ardından Basra Körfezi'nin girişindeki Hürmüz Adası'nı da işgal etti.
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115 yıl boyunca Portekizlilerin hakimiyetinde kalan adada ünlü komutan Alfonse de Albuquerque'nin emriyle inşa edilen kale günümüzde tarihe meraklı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı kaplayan kalede 3 burç, komutanlık merkezi, su deposu ve kilise bulunuyor.
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Kireç taşından inşa edilen kalede toplar ve mancınık mühimmatı için de büyük bir depo yapılmış.
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Hayvan Silüetlerini andıran kaya parçaları ilginç manzaralar sunuyor Adada Portekiz Kalesi'nin yanı sıra "Cadılar Vadisi" olarak bilinen bölge de rağbet görüyor.
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Sahil kenarındaki tepelerin üstünde değişik hayvan silüetlerini andıran kaya parçaları, bölgeyi ziyaret edenlere ilginç manzaralar sunuyor.
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Hürmüz'ü sanat merkezi olarak dünyaya tanıtma planı Hürmüz Adası'nın Müdürü Mecduddin Hüseyni, yaptığı açıklamada, 42 kilometrekare yüz ölçümüne sahip adada günümüzde yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığını söyledi.
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Hüseyni, seramik ve makyaj malzemesi olarak kullanılan kırmızı toprağı ve elmas gibi parlayan tuzuyla ünlü adayı Portekiz, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Japonya ve Çin gibi ülkelerden turistlerin ziyaret ettiğini belirtti.
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Adanın coğrafi önemine de dikkati çeken Hüseyni, "Hürmüz Adası, İran'ın en hassas ve stratejik noktalarından birinde yer alıyor.
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Ülkenin karasularının kritik bölgesinde yer aldığı için çok önemli bir fiziksel konuma sahip" ifadelerini kullandı.
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Adaya daha çok sanat meraklılarının geldiğini ve bu yüzden Hürmüz'ü bir sanat merkezi olarak dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Hüseyni, yabancı turistleri çekmek için İran Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yerel halka ve tur rehberlerine kurs verdiklerini aktardı.