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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatHükümetlerin yok etmek istediği insanlar! 180 kişi kaldılar, öyle bir şeyle uğraşıyorlar ki...
Seyahat

Hükümetlerin yok etmek istediği insanlar! 180 kişi kaldılar, öyle bir şeyle uğraşıyorlar ki...

Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan Spinifex diğer bir adıyla Pile Nguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden biri. Çünkü hükümetler bu insanları yok etmek istiyor. Nedeni ise çok ilginç…

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Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan Spinifex diğer bir adıyla Pile Nguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden biri. Çünkü hükümetler bu insanları yok etmek istiyor. Nedeni ise çok ilginç…

Fotoğraflar: Alamy, BBC, Cristiano Ostinelli, Wikimedia Commons

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Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan Spinifex diğer bir adıyla Pile Nguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden...

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Yaptıkları sanat eserleriyle tanınan bu kabile yaklaşık 15 bin yıldır bu coğrafyada yer alıyor.

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Yalnız bu topraklarda kalmak için verdikleri mücadele sizi çok şaşırtacak...

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Spinifex veya diğer adıyla 'Pile Nguru' Kabilesi, en sert iklimlerden birine sahip olan Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan en az 15 bin yıllık Aborjin bir kabile.

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Avrupalıların Avustralya’ya yerleşmesinden sonra, soğuk ve kuru bir işgal ortamında oldukları için Spinifex Kabilesi yalnız kaldı.

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Ancak bu durum, 1950’lerde değişti. Spinifex toprakları tarımsal nedenlerden dolayı değerli değildi fakat yabancılar bu çorak toprakları kullanmak için iyi bir sebep buldu; nükleer testler!

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1953’te, İngiltere ve Avusturya hükümetleri, Spinifex’in ana vatanında, onların rızası olmadan ve çok az uyarıyla nükleer bir bomba patlattı.

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Bu olaydan sonra, çoğu başka yerlere taşınıp, 1980’lerin sonuna kadar topraklarına geri dönmediler.

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Geri döndüklerinde, kendi bölgelerini geri alabilmek için zorlu bir savaş verdiler.

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İlginçtir ki, bölgede bıraktıkları sanat eserleri, 1997’de onların yerli halk olduklarını ıspatlamalarında yardımcı oldu.

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Bireysel ve toplumsal birçok sanat eseriyle geniş bir beğeni topladılar.

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Şuan da kaç Spinifex üyesi mevcut belirlemek zor olsa da, Tjunjuntjara olarak bilinen en büyük toplulukları, 180-220 civarı kişiden oluşmakta.

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Dünyada Spinifexler gibi ilginç şekilde hayatlarına devam eden üç kabile daha var.

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Satere-Mawe erkeklerinin sıra dışı imtihanı
Amazon'da yaşayan Satere-Maweler, erkek çocukları için acı veren bir geleneğe sahip.

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Erkek çocuk, tam bir erkek olarak görülmesi için elini içinde kurşun karıncaların olduğu eldivene sokup 10 dakika elini içinde tutar.

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Bu karıncaların ısırırken verdiği acı uzmanlara göre doğadaki en acı verici ısırıklardan birisidir.

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Erkekliğe geçme yaşına gelen çocuk bu geleneği belli zaman aralıklarında 20 kere tekrarlamak zorundadır.

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Yanamamölar’ın ilginç dini ritüeli
Venezuela ve Brezilya topraklarına yayılmış büyük bir kabile olan Yanamamö kabilesi halen eski geleneklerini koruyanlardan.

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Dini gelenekleri ölü bedenin hiçbir parçasının kalmamasını emrediyor.

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Bu yüzden bir Yanamamö öldüğünde cansız bedeni yakılıp ve kemikleri kırılıyor.

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Artıklar aile yakınları arasında paylaşılıp tamamı yeniliyor.

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Bedenin hiçbir parçasının kalmaması gerektiğinden külleri barındıran küp de yok ediliyor.

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Şaka gibi ama gerçek! Ölülerini yiyorlar… (Aghoriler)
Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan Aghoriler ölüleri yemeleriyle ünlü...

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Gizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler'in sayıları zamanla azalmış durumda...

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Onlar hakkında pek fazla fotoğraflar, bilgi, kayıt mevcut değil.

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Genellikle ölülerin yakıldığı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghoriler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.

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Aghoriler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanırlar ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görürler.

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Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler.

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Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar, bunun yerine öldükten sonra nehre bırakırlar, Aghoriler de onları nehirden alır ve yerler.

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