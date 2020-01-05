Hiçliğin ortasında eksi 80 derecede yaşam! Bu kadarı pes dedirtti, yemekler havada dondu...
Concordia Araştırma İstasyonu Antartika Platosu üzerine kurulu ve yıl boyunca çalışan bir yer. Ancak Concordia'nın en önemli özelliği neredeyse hiçliğin ortasına kurulu olması. En yakın yerleşim yerine 500 km uzakta olan Concordia bu açıdan dünyanın en izole edilmiş yeri olarak kabul edilmekte. Buradaki yaşam sizi oldukça şaşırtacak. İşte detaylar…
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Concordia Araştırma İstasyonu Antartika Platosu üzerine kurulu ve yıl boyunca çalışan bir yer. Ancak Concordia'nın en önemli özelliği neredeyse hiçliğin ortasına kurulu olması. En yakın yerleşim yerine 500 km uzakta olan Concordia, bu açıdan dünyanın en izole edilmiş yeri olarak kabul ediliyor.
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Cyprien Verseux ise bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Birkaç yıl Concordia İstasyonu'nda çalıştı. İklimle ilgili araştırmalar yapmadığı boş zamanlarında bir blog yazıyor ve böyle zor bir bölgede yaşadığı şeyleri anlatıyor. Özellikle yemek yerken yaşadığı zorluklar oldukça ilgi çekici…
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Deniz seviyesinden 3233 metre aşağıda bulunan merkezde daha çok astronomi ve iklim değişikliği üzerine çalışmalar yürütülmekte. Fransa'ya ait olan Concordia Araştırma İstasyonu 2005 senesinde Antartika Platosu üzerine kuruldu. Ancak Concordia'nın en önemli özelliği neredeyse hiçliğin ortasına kurulmuş ıssız bir yerleşke olması.
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En yakın yerleşim yerine 560 km uzakta olan Concordia bu açıdan dünyanın en izole edilmiş yeri olarak kabul edilmekte. Deniz seviyesinden 3233 metre aşağıda bulunan merkezde daha çok astronomi ve iklim değişikliği üzerine çalışmalar yürütülmekte. Concordia aynı zamanda Güney Kutbu'nda kalıcı olarak bulunan üç araştırma merkezinden birisi.
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Diğerleri Rusya'ya ait olan Vostok ve ABD'ye ait Amundsen-Scott istasyonları. Concordia'nın bulunduğu bölgede sıcaklık yazın eksi 25 derece kışın ise eksi 80 derece seviyelerine düşüyor. Bu açıdan yeryüzündeki en soğuk bölge olarak da kabul edilmekte…
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Cyprien Verseux ise bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Birkaç yıl Concordia İstasyonu'nda çalıştı. İklimle ilgili araştırmalar yapmadığı boş zamanlarında Cyprien, bir blog yazıyor ve böyle zor bir bölgede yaşadığı şeyleri anlatıyor.
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Blog’da soğuk havayı şöyle anlatmış: "Burası o kadar soğuk ki hiçbir araç gelip gidemiyor. Bölgede 13 kişiydik. Teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor vardı." Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Dondurucu soğukta yemeklerin nasıl gözüktüğünü göstermek istiyor. Bu fotoğrafları tabii ki eğlence amaçlı çekiyor ama yerçekimine meydan okuyan bu görseller havanın ne kadar soğuk olduğunu kanıtlıyor.
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Cyprien istasyon ile ilgili şunları söylüyor: "Burası Dünya üzerindeki en soğuk yer. Kış aylarında soğukluk eksi 80 derece oluyor. Güneşi tam üç ay sonra ilk defa ağustos ayında görmüştük. Hava hem çok kuru hem de oksijen seviyesi oldukça düşüktü." "Taze yiyecekler tüketmemiz çok zor olduğu için genelde donmuş yiyecekler tüketiyorduk.”
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Zor bir bölge olmasına rağmen, Concordia farklı alanlardan birçok araştırmacının ilgisini çekiyor. Cyprien en son CNN’e verdiği röportajda “Bizim orada olma amacımız insanlığın, benzer şartlara sahip Ay ya da Mars'da adaptasyonlarının nasıl olacağını görmekti..." demişti.
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Dünya üzerinde Concordia kadar soğuk yerler var. Oralardaki hayatlar da oldukça şaşırtıcı… İşte o yerlerden bazıları…
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Barrow / Alaska
Ortalama sıcaklığın eksi 10-15 derece olduğu Barrow, Alaska'da bir kent. Kasabanın ana yerli halkı İnyupikler. Etrafında birçok buzulun da yer aldığı Barrow, neredeyse yıl boyu artılı dereceleri pek göremiyor. Ayrıca burası ABD'nin en kuzeydeki yerleşim birimi ve nüfusu 2 bin kişiden fazla olan dünyanın en kuzeydeki şehir.
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Snag / Kanada<
Kanada’daki Snag kasabasında ortalama sıcaklık eksi 20′lerde. Snag soğuğu tam manasıyla yaşıyor. Buna en iyi örnek, havada donan buhar. Buna frozen breath diyorlar ki; donmuş nefes anlamına geliyor. Asıl merak edilense burada nasıl yaşadıkları.
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Antartika
Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta. Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta özelliği taşıyan Antartika aynı zamanda dünyanın en kurak yeri... Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon yıl yağmur yağmamış. Bilimsel araştırmalar yapmak üzere bölgede bulunanlar dışında yerleşimin bulunmadığı kıtaya son dönemlerde turistik geziler de düzenlenmeye başladı. Ancak ulaşımın zorluğu bu tip bir gezinin maliyeti oldukça yüksek…
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Chamonix / Fransa
Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın zirvesine yakın bir konuma sahip olan Chamonix kasabası özellikle kış sporları sevenlerin favori yerlerinden. Kasabanın neresinde olursanız olun, başınızı kaldırdığınızda görkemli Mont Blanc’ı görebilirsiniz. Bu tepelerin bir coğrafi özelliği de Fransa, İsviçre ve İtalya’ya ait pistlere sahip olması. Ayrıca dağ sporlarında önemli bir yere sahip olan kasabaya her yıl binlerce turist geliyor. Şu sıralar sıcaklık eksi 1 ile 10 derece arasında değişiyor. Yalnız sezonda Eksi 20 dereceleri görüyor.
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Harbin / Çin
Çin’in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti olan Harbin, eyalet başkentleri arasında en büyük nüfusu barındırma özelliğini taşıyor. Ancak, Harbin denince ilk olarak herkesin aklına Buzdan Heykeller Festivali, daha sonra da kente damgasını vurmuş olan Rus etkisi geliyor. Çin'in en soğuk kenti olan Harbin'de yılın önemli bir bölümünde sıcaklıklar eksi 30 derecenin üzerine çıkmıyor. Harbin bu özelliğini avantaja çevirmek için bir süredir buz festivaline ev sahipliği yapmakta. Festival için dünyanın değişik yerlerinden turistlerin kente gelmeye başlamasıyla zamanla buz festivalinin yanında ışık gösterileri ve benzeri etkinlikler de eklendi.
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Buz Hotel / İsveç
İsveç'in kuzeyinde yer alan Buz Hotel'e özellikle balayı çiftleri rağbet gösteriyor. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyin buzla kaplı olduğu otelde havalardaki mevsimsel ısınmalar tehlike yaratabiliyor. Buz Otel'in en büyük özelliklerinden biri özel tasarımcıları tarafından konaklamaya gelecek olan misafirlerin zevkine ve beğenisine göre odanın içerisini tasarlaması oluyor
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International Falls, ABD
Minnesota'da bulunan International Falls, yılın büyük bölümünde donmuş bir vaziyette. Bu haliyle de bir görsel şölen sunan bölge çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Sıcaklık şu sıralar eski 1-6 arası değişiyor ama kışın daha yoğun yaşandığı zamanda eksi 25’leri buluyor.
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Los Glaciares / Arjantin
Buzullar Parkı anlamına gelen Los Glaciares Milli Parkı, Patagonya'nın Arjantin kısmında bulunan, Santa Cruz Eyaleti'nde yer alıyor. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kaplayan milli park engebeli, yüksek dağlar ve 160 km uzunluğundaki Argentino Gölü'nü de içeren çok sayıdaki buzul göllerle, sıra dışı doğal güzelliğe sahip bir bölge... Koruma altında olan bölgede yapılaşma kesinlikle yasak. Dolayısıyla bölgeyi görebilmek için ülkenin en güneyine doğru bir yolculuğa katlanmak zorundasınız.
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Oymyakon / Rusya
Oymyakon'da kış aylarında hava sıcaklığı eksi 35 ile eksi 45 derece arasında değişiyor. Yakut Özerk bölgesinde bulunan Oymyakon'da 600 kişi yaşıyor. Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobilleri kullanılamıyor. At ve sığır etiyle beslenen ve odun yakarak ısınan köylüler yılın en sıcak ayı olan temmuz ayını iple çekiyorlar.
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Yakutsk / Rusya
Rusya'nın Yakutsk Özerk Bölgesi'nin başkenti olan Yakutsk aynı zamanda dünyanın en soğuk kentlerinden de biri. Kenti ikiye ayıran Lena Nehri yılın büyük bölümünde donmuş bir vaziyette. Kentte sıcaklık kışın eksi 50 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.