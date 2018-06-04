Bu plajlara herkes giremiyor! Hepsinin çok farklı bir özelliği var...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Havaların ısınmasıyla birlikte birçok insan güzel plajlara gitme planları yapmaya başladı. Ancak bazı plajlar var ki, bu plajlara her isteyen giremiyor. Çünkü bu plajların çok farklı bir özelliği var.
Fotoğraflar: Alamy
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Kızıl Plaj, Girit-Yunanistan Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Kızıl plaj, Matala'ya 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunuyor. 300 metre uzunluğa sahip.
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Özellikle hippi gençlerin 60'lı yıllarda gittiği bu plaj, günümüzde hâlâ çıplakları ağırlamaya devam ediyor.
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Plakias Plajı, Girit-Yunanistan Girit'in en uzun plajlarından biri olan Plakias'da herhangi bir giysi olmadan güneşlenip denize girilebilecek plajlar arasında bulunuyor.
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Başta tüplü dalış olmak üzere birçok deniz aktivitesinin de yapıldığı Plakias’ın toplam uzunluğuysa 1.3 kilometre.
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Rovinj, Hırvatistan Hırvatistan''ın Dalmaçya kıyısında bulunan yerleşim birimi Rovinj''de yer alan Valalta, bölgenin en ünlü plajlarından biri.
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Yüzmek ve güneşlenmek için mükemmel bir yer durumunda olan Rovinj ayrıca Adriyatik'te tek olma özelliğine de sahip.
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Wreck Kumsalı, Vancouver-Kanada Kanada'da devletin açtığı bir çıplaklar plajı olan Wreck, bu konuda bir ilke imza atmış tek plaj durumunda.
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Vancouver'a 15 dakikalık yürüme mesafesindeki plaj, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın en uzun sahil şeridine sahip çıplaklar plajı unvanına sahip.
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Cap d'Agde, Fransa Dünyanın en ünlü çıplaklar plajı olan Cap d'Agde plajına her yaz 10 binlerce turist akın ediyor. Kasabada da çıplak gezilebilmesine izin verildiği için bölge nüdistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir yer.
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Cap d'Agde, 2 km'lik bir plaj, büyük bir marina, 2500 kamp alanı, apartman kompleksi, otel, mağaza, restoran, gece kulübü, bar, postane, banka, ATM'ler, çamaşırhaneler, kuaförlerle adeta kendi başına bir şehir durumunda.
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Haulover, Florida-A.B.D Amerika'nın güneydoğusunda bulunan Florida eyaletindeki bu plaj, isteyenlerin giysisiz de güneşlenebilip denize girebileceği bir yer.
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Bellevue, Danimarka Soğuk bir iklime sahip olsa da Danimarka aslında muhteşem plajların bulunduğu bir ülke. İklim nedeniyle yılın çok küçük bir bölümünde kullanılabilen bu plajlardan en ünlüsü Bellevue.
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Nudistlerin de sıklıkla tercih ettiği plaj, 700 metre uzunluğunda ve başkent Kopenhag'a sadece 10 kilometre uzaklıkta.
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Riviera Maya, Meksika Meksika'nın gizli cenneti olarak anılan bu plajına girmek için tek bir şart var, o da yetişkin olmak. Bir otelin işlettiği bölgede dileyen herkes çıplak dolaşabiliyor.
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Maui, Hawaii, A.B.D Hawaii'deki Maui'de bulunan Little Beach, kumsalı ve deniziyle tatilcileri büyülüyor. Beyaz kumuyla ünlü plajda insanlar genellikle çıplak güneşlenip denize girmeyi tercih ediyor.
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Massarandupio, Brezilya Bahai bölgesinde bulunan bu kumsal, Brezilya'nın en ünlü çıplaklar plajı. Ulaşımın sadece yürüyerek sağlanabildiği, dolayısıyla da herkesin gelemediği bu plaja bir buçuk kilometrelik engebeli bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor.
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Grand Saline, St.Barts Fransa'nın denizaşırı toprağı olan St. Barts adasındaki Grand Saline plajı, nüdistlerin de rağbet ettiği bir yer.
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Dünyanın en zengin isimlerinin tatilini geçirmek için tercih ettiği bölgede çok sayıda ünlü isime rastlamak mümkün.
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Montalivet, Fransa Fransa'daki bir diğer ünlü çıplaklar plajı da Montalivet'deki Le Centre Helio Marin. Naturistler Federasyonu'nun 1953'te kurulduğu yer olan plaj, her yaz binlerce turisti ağırlıyor.