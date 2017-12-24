Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Her şey Erasmus’la başladı! 4 kıta, 35 ülke, 200 şehir
Ebru Aykut Öztürk (31) endüstri ürünleri tasarımcısı. Seyahat tutkusu üniversite zamanında Erasmus için gittiği İtalya’da başladı. Sonrasındaysa bu macerayı Avrupa’da yaptığı Interrail serüveni izledi. ‘Renkli Rotalar’ adlı bir blog kurdu. Artık eşi Okan Öztürk ile daha sık yeni kültürlere yelken açıyor. Ebru ile bugüne kadar gezdiği dört kıtada yaşadıklarını ve seyahat tutkusunu konuştuk.
Ebru Aykut Öztürk (31) endüstri ürünleri tasarımcısı. Seyahat tutkusu üniversite zamanında Erasmus için gittiği İtalya’da başladı. Sonrasındaysa bu macerayı Avrupa’da yaptığı Interrail serüveni izledi. ‘Renkli Rotalar’ adlı bir blog kurdu. Artık eşi Okan Öztürk ile daha sık yeni kültürlere yelken açıyor. Ebru ile bugüne kadar gezdiği dört kıtada yaşadıklarını ve seyahat tutkusunu konuştuk.
Fotoğraflar: Ebru Aykut Öztürk
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her gezginin bir seyahat tanımı var, sizinki nedir? - Yaşadığımızı hissetmenin yolu... Ruhunuza ya da bedeninize farklı bir deneyim sunma sanatı da diyebilirim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahate bu kadar felsefi açıdan bakan ilk sizinle karşılaşıyorum, nasıl bir şey bu? - Şöyle, “Komşuya gideyim de bir kahve içeriz, dertleşeriz” dediğinizde aslında annelerimizin tabiriyle ‘tedbili mekânda ferahlık vardır’ diyerek bedenimizi, ‘iki lafın belini kırarız’ dediğimiz de ruhumuzu bir yolculuğa çıkarıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İçgörü bu kadar basit aslında. Hindistan’a kendinizi bulmaya gittiğimizde, Bali’ye yoga yapmaya gittiğimizde de aslında aynı amaç için seyahat ediyorsunuz o da; yaşamak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sizin seyahat hikâyeniz nasıl başladı? - Üniversite’de… Erasmus ile İtalya’ya gittim. O dönem hayalimi gerçekleştirmek için hem ailecek para biriktirdik hem de ben düzenli İtalyanca kursuna gitmeye başladım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Politecnico Di Torino Üniversitesi için seçilince de 2009’da yedi aylık İtalya maceram başlamış oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İtalya’yı baştan sona gezdiniz mi? - Adım atılmadık kasaba, ada ve sahil kalmayıncaya dek gezdim. İlk Interrail deneyimimi de Erasmus’ta birlikte okuduğum 10 arkadaşımla birlikte yaptım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tura İtalya’dan başlayıp Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İspanya’yı sırt çantamız ve uyku tulumumuzla tren istasyonlarında uyuyarak gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Türkiye’ye döndükten sonra seyahat planınız nasıl gelişti? - Üniversite’den mezun olur olmaz annemi kaybettiğim için 2012 sonuna kadar hiç yurtdışına çıkmadım, aslında çıkamadım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O andan itibaren hayatın benim için artık tek bir rengi vardı, o da siyah. Böyle bir acıyla başa çıkmak böyle bir yokluğa alışmak inanılmaz zor ve tek çaresi “Zaman” dediler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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‘Renkli Rotalar’ blog’unuzda bu kararan dünyanıza tepki olarak doğdu sanırım… - Evet… ”Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz” demiş büyükler. Bense siyah dünyamda yaşamımdan kaçmak, düşünmemek için seyahat etmeye başladım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Resmen daha fazla ağlamamak için kendimle baş başa kalmamak için ailemle, arkadaşlarımla durmadan gezmeye başladım. Uzak yakın, uzun kısa fark etmeden acım hafifleyene siyah dünyam adım gibi tekrar renklenene kadar gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Blog’unuzda 4 kıtada 35 ülke 200’den fazla şehir gezdiğiniz yazıyor. Daha yolu başı sayılır ama anlatacak çok şey olmalı... Biraz aklınızdan hiç silinmeyen o anlardan bahsedebilir misiniz?- Mesela İzlanda’da Kuzey ışıkları, Thingvellir Milli Parkı aklımdan hiç çıkmıyor. Güney Afrika’da yaptığımız gece ve gündüz safarileri inanılmaz heyecan vericiydi. ‘Ye, Sev, Dua Et’ filmini izleyip de Bali’ye gitmek için can atmayan yoktur sanırım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzun süredir gitmeyi bekliyordum bu sebeple de balayımızın ilk durağı oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çok büyük merakla gittiğim gidince de daha da fazlasını bulduğum nadir ülkelerden.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tunus ise ilk çöl deneyimi yaşadığım, ilk kez vaha gördüğüm kısaca coğrafya dersinde gördüğümüz tüm tanımları birebir yaşatan ülke oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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17 / 34
Eşiniz de sizin gibi seyahate tutkulu biri mi? - Okan ile yeni evlendik. Kesinlikle seyahate tutkun biri değil, onun önceliği keyifli zaman geçirmek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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18 / 34
Benden önce de öyle yurtdışına gideyim, yeni yerler göreyim, diye bir merak içinde olmamış.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Benimle birlikte yavaş yavaş seyahati sevmeye başladı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 / 34
Peki seyahat hikâyelerinizde nasıl rotalar var? - Aslında temamızda ‘renk’ var. Bu en özel otelde konaklama da oluyor, sokakta sabahlamak da.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Festival de olabilir, o ülkeye özgü çiçeklerin açtığı dönemde gitmek de...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Örneğin Bali’de okyanusun dibinde balıklarla yürüyüş yaptım, gökyüzünde de uçurumdan sonsuzluğa sallandım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Güney Afrika’da kafes ile köpekbalığı dalışı yaptım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çevrenizde size en çok sorulan soru eminim bütçeyle ilgilidir. - Öyle, herkes gibi ben de ortalama bir maaş ile çalışıyorum ama aldığım parayı daha verimli harcıyorum. Özel günler dışında dışarıda yeme-içme için para harcamıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Evde sağlıklı yemekler hazırlıyoruz. Kahvaltımı bile evde hazırlayıp ofise getiriyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her ay kendime harcama tutarı belirliyorum o paranın dışına çıkmıyorum. Kalan tutarı seyahatlerim için biriktiriyorum. İhtiyacım olandan fazlasını kesinlikle almıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Fazladan bir ayakkabı almak yerine yeni bir ülkeyi görmek için bilet alıyorum
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ama yine de bahsettiğiniz yerler biraz bütçesi yüksek seyahatler. Ortalama ne kadar harcıyorsunuz? - Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uçak, yeme-içme, konaklama ve aktiviteler dahil kişi başı günlük ortalama en düşük 300 TL, en yüksek ise 1.000 TL harcadık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Günlük ortalama en az para harcadığım ülkeler Slovenya ve Dominik Cumhuriyeti oldu. En yüksek para harcayacağımız ülke ikinci balayı rotamız Maldivler olacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Her şey hayal etmekle başlıyor. İnanın bu işin sırrı para falan değil, tamamen öncelikleri değiştirmek. Hayallerinizi hep canlı tutun ki, size hep rengârenk görünsün.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ebru Aykut Öztürk, seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@renklirotalar’ Instagram adresinden paylaşıyor.