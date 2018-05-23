Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Her gün yer altından 30 gram altın çıkarıyorlar...
Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki Kakamega eyaleti sakinleri dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor. Maddi gelirleri dar olan binlerce insan kendi imkanlarıyla maden ocaklarında altın arıyor. Kakamega eyaletindeki insanların ilginç hayatları...
Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki Kakamega eyaleti sakinleri dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor. Maddi gelirleri dar olan binlerce insan kendi imkanlarıyla maden ocaklarında altın arıyor. Kakamega eyaletindeki insanların ilginç hayatları...
Fotoğraflar: AA , enca.com
AA | Hürriyet Seyahat
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da dar gelirli binlerce köylü 1900'lü yılların başından bugüne kadar ulaşmış, sömürge güçlerinin kullandığı maden ocaklarında kendi imkânlarıyla altın arıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Ancak bölgede insanlar bu işi yaparken hâlâ en çok parayı yabancı şirketlerin kazandığından şikayet ediyorlar.
AA | Hürriyet Seyahat
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Ülkenin batısındaki Kakamega eyaletinde yaşayan köylülerin bir kısmı, eski sömürgeci maden şirketleri tarafından önceden kazılarak tüketilen maden ocaklarında altın ararken bir diğer kısmı ise kendi köyünde kazma kürekle kazdığı kuyularda şansını deniyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kenyalılar, eyalette 1930 ile 1950 yılları arasında İngiliz maden şirketi Rosterman'ın altın çıkarttığı eski maden ocağında bugün kendi imkanlarıyla yeniden toprağı kazarak altın çıkartmaya çalışıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kenya İngiliz sömürgesi altındayken, bölgede yaklaşık 20 yıl boyunca faaliyet gösteren şirket, 655 bin ton altın çıkarmıştı.
AA | Hürriyet Seyahat
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Madenin işletmecisi Ignatius Mboi’de AA muhabirine yaptığı konuşmada eski maden ocağını yeniden kazdıklarını, yaklaşık 15-20 metre derinliğe indiklerini ve aşağıda da 50 metrelik tünelleri tahtalarla desteklediklerini söylüyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Mboi, kazılan tünellerden büyük kaya parçalarının kovalarla yukarıya taşındığını belirtirken kaya parçalarının da yukarıda birçok işlemden geçtiğini ifade ediyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kayaları kadınlar parçalıyor Maden ocağında çalışan çoğunluğu kadın onlarca işçi, kuyudan çıkarılan büyük kaya parçalarını, çekiçlerle çakıl taşı boyutuna getirene kadar kırıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Çakıl taşı boyutuna getirilen parçalar, taş kırma makinelerinin içinde kum haline gelinceye dek bekletiliyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kadın çalışanlar, altın mineralini bulabilmek için, kum haline gelen kaya parçalarını küçük leğenlerde içine cıva kattıkları suyla yıkıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Elde edilen gümüş rengindeki ham altın madeni son olarak, yakılan odun kömürü ateşinde sarı rengini alana dek pişiriliyor ve böylelikle saf altın gün yüzüne çıkıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Günde 30 gram altın çıkıyor Mboi, şanslı günlerinde madenden günlük 30 gram ham altın çıkardıklarını ve ham altını gramı 30 ya da 40 dolardan aracılar üzerinden yabancı şirketlere sattıklarını söylüyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Madencilik Bakanlığının ülkede altın satışı için yeterli düzenlemeleri yapmadığına işaret eden Mboi, "Burada onca uğraşla çıkarttığımız altını aracılara ucuz fiyata sattığımızın farkındayız fakat satacak bir yer bulamamaktan daha iyi." diye devam ediyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Mboi, madencilik faaliyetlerinin bölgede yaşayan köylülere yeni iş imkanları sağladığını belirterek bu sayede çok sayıda kişinin maddi durumunu düzelttiğini ve hırsızlık gibi suçların eskiye göre azaldığını da söylüyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Günlük 20 ile 30 dolar arasında kazanıyorlar Maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Edward Sukoine, üç yıldır çalıştığı maden ocağında yerin 20-25 metre altında toprağı kazarak büyük kayaları parçalıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Günde 3 bin Kenya şilingi (30 dolar) yevmiye aldığını söyleyen Sukoine, "5 çocuğum var beşi de okuyor, onların geçimlerini sağlamak hiç kolay değil.
AA | Hürriyet Seyahat
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Hayati riski olmasına rağmen çalışıyorum çünkü buradan kazandığım parayla ailemi geçindirmek zorundayım." diyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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İşçi Douglas Kihanda da akşama kadar, içerisinde altın bulunduktan sonra yeniden işlenmesi için bir kenarda tutulan kaya parçalarını toplayıp bir havzada biriktiriyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kihanda, "Gününe göre değişiyor fakat ortalama 20 dolar kazanıyorum. Köyde yapacak bir işim yok, burada çalışmak benim için daha karlı." dedi.
AA | Hürriyet Seyahat
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Altın madencileri, altın çıkartmak için bölgedeki arazileri kiralayan milyon dolarlık yabancı şirketlerin yeniden ortaya çıkmasının kendilerine bu işten para kazanma kapısını kapattığını söylüyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Bölgede yaşayan 49 yaşındaki Emanuel Mitinda, kendilerinin altın arayacak maddi imkanları bulunmadığı için köylülerin birçoğunun, arazilerini, altın arayanlara düşük fiyatlara kiraladıklarını belirtiyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Mitinda, "Domates salatalık ektiğimiz toprağın altında maden olduğunu biliyoruz fakat bunu çıkartacak gücümüz yok.
AA | Hürriyet Seyahat
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Birçok köylü arazisini ucuz fiyatlara ya maden şirketlerine ya da Kenya'nın başka eyaletlerinden gelerek küçük çapta altın işi yapanlara 50 dolar karşılığında kiralıyor." diye konuşuyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Bölgenin bir önceki Senatörü Boni Kwalwe, yabancı şirketlerin madencilik faaliyetlerine ilişkin yeterli düzenlemenin olmadığını, dolayısıyla yerel halkın altın madenlerinden yeteri kadar istifade edemediğine işaret etti.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kwalwe, "Parlamento, bölgede çıkarılan altın madeninin yüzde 20'sinden yerel halkın faydalanmasını önerirken mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta bu oranın yüzde 5 olmasını istedi ki bu, büyük maden şirketlerinin kazandığı para göz önüne alındığında çok yetersiz.
AA | Hürriyet Seyahat
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Yabancı maden şirketleri bölgedeki bütün altını ucuza götürüyor geriye hiçbir şey bırakmıyor." Değerlendirmesini yapmış.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kenya'da çıkarılan ham altın fiyatının diğer Afrika ülkelerine göre daha düşük olduğunun altını çizen Kwalwe, "Kongo'da 60 dolar olan ham altının gramı Kenya'da neden 40 dolara düşüyor?
AA | Hürriyet Seyahat
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Neden kendi altınımızı daha ucuza satıyoruz? Bütün bu fiyat belirlemesi bence keyfi." ifadelerini kullanıyor.
AA | Hürriyet Seyahat
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Kakamega'da son dört yıldır altın çıkartan İngiliz maden şirketi Acacia'nın, Şubat 2017'de keşfettiği 1,3 milyon onsluk yaklaşık 1,7 milyar dolar değerindeki altın rezervinin Afrika'da bulunan en büyük altın rezervi olduğu belirtiliyor.