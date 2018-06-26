Hepsi Türkiye'de! 130 TL'ye doğanın içinde tatil...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çantaları hazırlayıp günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşmanın, sinir-stresten arınmanın şu sıralar tam zamanı. Sizin için hem renkli, hem farklı hem de her tür beklentiye karşılık verecek bir liste yaptık. İşte bir parça huzur bulacağınız o adresler…
Çantaları hazırlayıp günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşmanın, sinir-stresten arınmanın şu sıralar tam zamanı. Sizin için hem renkli, hem farklı hem de her tür beklentiye karşılık verecek bir liste yaptık. İşte bir parça huzur bulacağınız o adresler…
Ege’de saklı bir cennet: Adala Antikçağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısı ile dikkat çeken Adala beldesi, binlerce yıldır Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Ege Bölgesi’nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri’nin iki yakasına kurulmuş bir belde olan Adala, yemyeşil doğası, antikçağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısı ile adeta keşfedilmeyi bekleyen bir cennet.
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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.
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Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi var.
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Fotoğraf çekimi için: Çamlıbel köyü Çamlıbel, Kazdağları’nda çok güzel bir köy. Yeşil bir vadiden Edremit Körfezi’ne bakıyor. Son yıllarda pansiyon ve otel sayısı hayli arttıysa da etraf yeşil ve sessiz…
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Çamlıbel’de görülecek çok şey var. Özellikle butik otelleriyle meşhur köyün en önemli konaklama noktası ise Albatross Dağ Evleri.
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Kazdağları’nın eteğine yapışan otelden kimse çıkmak istemiyor. Otelin içi adeta bir doğa harikası. Her sene ağustos ayında köyde bir festival gerçekleşiyor ve üç gün boyunca sürüyor.
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Yeşillerin içinde: Şavşat / Laşet Motel Artvin’in Şavşat ilçesi tam anlamıyla bir huzur bulma yeri. İş yorgunluğunuzu atmak ve kafa dinlemek için tercih edebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda bölgede doğa ile iç içe birçok tarihi eser ve gezilebilecek yer bulunuyor. Şavşat’ta, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Tibet Kilisesi’ni, Şavşat’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde bulunan Satlel Kalesi’ni, yine Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı’nı gezebilirsiniz.
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Şavşat geziniz sırasında nerede kalacağım diye düşünüyorsanız kafa dinleyeceğiniz, doğa ile iç içe olacağınız Şavşat Laşet Motel’de kalabilirsiniz. Tatil köyü olan motelde kalmak isterseniz 130 TL vermeniz gerekiyor.
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Tamamen doğal bir ortamda 18 adet tamamen ahşap Bungalovlar iki odalı ve odalar dört-beş kişi kapasiteli. Bungalovlarda toplamda maksimum 70 kişilik konaklama yapılabiliyor.
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Ayrıca bungalovların yanında, mönüsünde balık ve kebap çeşitleri bulunan restoran da mevcut. Aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte huzur içerisinde kalabileceğiniz, doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz, tertemiz bir ortam… Yöresel ürünlerle hazırlanmış açık büfe kahvaltı da oda ücretine dahil.
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Osmanlı tarihini doğa ile iç içe yaşayan bir belde: Birgi köyü Ödemiş'e dokuz kilometre uzaklıkta olan ve Bozdağlar'ın yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyanın içine gizlenmiş Birgi, asırlık ağaçlarının ve ahşap pencereli evleriyle Ege'nin şirin köylerinden... Ayrıca tam da şimdi gidilecek en keyifli hafta sonu rotası. Birgi köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami'si ile meşhurdur. Osmanlı’nın izlerini sürmek isteyenler için burası çok ideal.
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesinin tadına da mutlaka bakmalısınız.
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1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden.
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Kendisi küçük ama tarihi büyük bir köy: Kapıkırı köyü Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir.
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Bu köyün diğer bir güzelliği ise Ege Denizi’yle çok eskiden vedalaşan Bafa Gölü… Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor.
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Gölde küçük sandallarla gezinti yapacaklar ve kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenenler için oldukça keyifli bir tatil olabilir.
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Rum mimarisinin güzelliklerini taşıyan şirin bir köy: Doğanbey köyü Aydın iline bağlı Doğanbey köyü, çoğu evin restore edildiği ve Rum mimarisinin güzelliklerini taşıyan belki de Ege’nin en karakteristik köylerinden biri. Tarihi MÖ 7. yy’a kadar uzanan köy, Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 0cak 1923 tarihinde imzalanan protokol ve sözleşme ile Selanik’ten yerleştirilen mübadillerin (Türk göçmenlerin) köyü olarak adlandırılıyor. Doğanbey eski adıyla Domatia’da gezilecek yerler arasında; eski Rum evleri, Şorlak Şelalesi ve 2003’te restorasyonu biten Fauna Müzesi bulunuyor. Güzel bir fotoğraf için üşenmeyin ve köyün tepesine mutlaka çıkın...
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Gidenin bir daha dönmek istemediği yer: Mazıköy Bodrum Gökova Körfezi’nde yer alan Mazıköy; taş pansiyonları, bitki örtüsü ve İnceyalı Plajı'yla doğanın harika köşelerinden.
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Bir tarafta çam ağaçları diğer tarafta denizin süsü olarak yelkenliler... Mavi tur yolculuğunun uğrak yerlerinden olan Mazıköy’de ayrıca tarihi sevenler içinde güzel yerler var.
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Malta şövalyelerinin içini oyarak altın dolu küplerini sakladıkları ‘Gözyaşı Kayası’na çıkarak Hurma Sahili'nin genel manzarasını görebilirsiniz. Bir başka kaya yapısı da koyun girişinde bulunan ‘Kayık Kayalar’. Uzaktan Viking Kanyonu'nu andırdığı için bu ismi almış. En önemlisi imar izni çıkmadığı için, hâlâ bakir ve güzelliğini koruyor Mazıköy…
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Televizyon yok, müzik yok! Sessizlik var: Nesin Matematik Köyü Şirince köyünün (İzmir – Selçuk) 1 km uzağında, dağ başında ve mutlak bir ıssızlık içinde, yemyeşil bir ortamda, 7′den 70′e herkesin (her köylünün!) her seviyede matematik yaptığı, öğrendiği, öğrettiği ve düşündüğü, Nesin Vakfı’na ait 30 dönümü zeytinlik dahil olmak üzere toplam 55 dönümlük bir köy.
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Şatafattan ve gösterişten uzak, sade ve içten. Evler taş, çamur ve samandan. Ağustosböcekleri dışında, yoğunlaşmayı ve düşünmeyi engelleyen, rahatsız edici her türlü öğeden uzak.
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Şatafattan ve gösterişten uzak, sade ve içten. Evler taş, çamur ve samandan. Ağustos böcekleri dışında, yoğunlaşmayı ve düşünmeyi engelleyen, rahatsız edici her türlü öğeden uzak.
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Pek fazla tercih edilmiyor: Karaburun İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı burası kimse tarafından tercih edilmiyor. Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer.
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Dalış ve balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz. Yolların tehlikeli olmasından dolayı turist sayısı bir hayli az oluyor.