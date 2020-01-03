Hepsi cennet gibi ama kimse gitmiyor! Birleşmiş Milletler’in açıkladığı liste çok şaşırttı...

Komorlar

Diğer bir ismiyle "Ay Adaları, Hint Okyanusu üzerinde, Madagaskar’ın kuzeyi ile Mozambik arasında yer alıyor. Birbirinden güzel üç adadan oluşan Komorlar renkli tropik manzaralara ve masal gibi sahillere sahip. Ama bunun ötesinde olan bir şey var ki, bu oda bu adanın kokusu. Bu ada ülkesi kokularıyla da başınızı döndürecek. Neden mi? Komorlar dünyanın ikinci en büyük vanilya üreticisi ve en büyük ylang-ylang yağının da üreticisi. Tüm hislerinize hitap edecek ve tüm sıkıntılarınızı unutturacak bir yer arıyorsanız Komorlar tatili tam size göre…