Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi!
Evraklar, formaliteler derken vize almak birçok kişi için zor olabiliyor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı Avrupa ülkeler var. Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor. Hem de bu ülkeler Türkiye’de harcayacağınız miktarlardan daha az harcama yapmanızı sağlayacak. İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi…
Evraklar, formaliteler derken vize almak birçok kişi için zor olabiliyor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı Avrupa ülkeler var. Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor. Hem de bu ülkeler Türkiye’de harcayacağınız miktarlardan daha az harcama yapmanızı sağlayacak. İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi…
Fotoğraflar: Alamy
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ARNAVUTLUK Adriyatik kıyılarıyla çevrili Arnavutluk yeni yeni turizm konusunda ataklar yapıyor. Aslında ülkenin denize kıyısı çok ancak bu konuda tesis sıkıntısı da çok.
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Uzun yıllar kapalı bir komünist sistemle yönetilen ülkede gezilecek tarihi şehirler ve doğal güzellikler de bulunuyor.
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Başkent Tiran’ın yanı sıra, eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Berat ve yine tarihi kenti İşkodra gezilebilir. Özellikle Berat, Osmanlı İmparatorluğunun beş asır hüküm sürdüğü tarihi evleri ile Safranbolu’nun ikizi gibi…
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2400 yıllık şehrin kalesinin eteklerindeki evler ve sokaklar görülmeye değer. Kurşunlu Cami, Hünkâr Cami, Saat Cami ve Bekârlar Cami günümüze ulaşmayı başaran Osmanlı eserleri. Ulusal Etnografya Müzesi ve Halveti Tekkesi de gezilmesi gereken yerler arasında…
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BOSNA HERSEK Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz bir başka ülke de Bosna Hersek. Başkent Saraybosna camileri, çarşısıyla eski Bursa’yı andırıyor.
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Şehir barındırdığı eserlerle Osmanlı mirasını çok iyi taşıyor. Yine Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan kalma yapılar da başkent Saraybosna’da dikkat çeken yerler.
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Tarihi Mostar şehri Osmanlı kasabası Poçitel de Bosna Hersek’te gezebileceğiniz yerler.
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Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya 160 kilometre kadar mesafedeki Poçitel, nehri, hamamları, saat kulesi, mimarisi ile aslına ve geçmişine sadık kalmış bir Osmanlı yerleşimi.
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2002 sayımına göre 11 bin civarı nüfusuyla Bosna Hersek’in sakin, aslına uygun, özüne sadık, ancak Bosna’nın genelinde olduğu gibi yorgun ve yalnız bir köy burası.
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KOSOVA Avrupa’nın yeni ve küçük ülkelerinden Kosova da Türk kültürü izleri taşıyan bir ülke… Başkent Priştine ve eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Prizren şehirleri Türk izleri taşıyan kentleri.
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Başkent Priştine’ya İstanbul’dan direkt uçak seferleri yapılıyor. Kosova’dan Karadağ, Makedonya ya da Sırbistan’a da geçebilirsiniz. Komşu tüm ülkeler Türkler'den vize istemiyor.
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Kosova'nın başkenti Priştina'ya direkt uçuşlar var. Priştine, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve dünyanın en genç cumhuriyeti olan Kosova‘nın başkenti...
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Günümüzde Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler dahil 112 ülke tarafından tanınmasına rağmen bir 'de facto' ülkesi olarak kabul ediliyor. Yani Kosova’yı ülke olarak tanımayan çok sayıda ülke ve uluslararası organizasyon bulunuyor.
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MAKEDONYA Makedonya başkent Üsküp ve tarihi kenti Ohri ile Türk turistlerin son yıllarda sevdiği ülkelerin başında geliyor.
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Vize istemeyişi, Türk kültürüne yakın izler taşıması, tarihi ve turistik yerleri Makedonya’yı cazip kılıyor. Üsküp’te baş çarşı, kale ve Osmanlı camileri gezilebilir.
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UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Ohri'de Makedonya gezinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Ohri tarihi ve doğal güzellikleriyle müthiş bir yer.
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SIRBİSTAN Türklerden vize istemeyen bir başka ülke de Sırbistan. Başkent Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin de kenarında kurulmuş çok güzel bir şehir.
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Eğlence mekanlarıyla, Osmanlı eseri kale ve çevresiyle, parklarıyla keyifli bir Belgrad turu yapabilirsiniz.
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KARADAĞ Balkanların bir başka küçük ülkesi Karadağ denince akla Dalmaçya kıyılarındaki iki güzel şehri Kotor ve Budva geliyor.
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Ortaçağ’dan kalma yapılarıyla dikkat çeken bu iki kentte de keyifli bir gezi yapabilirsiniz.
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Karadağ’a uçakla gidebilmek için başkent Podgorica’ya uçmanız gerekiyor.
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UKRAYNA Türklerden vize istemeyen hatta son yapılan anlaşmalar çerçevesinde kimlik kartlarıyla da seyahat edebileceğimiz Ukrayna da Türklerin sevdiği ülkelerin başında geliyor.
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Başkent Kiev ve Liviv Ukrayna’ya gidenlerin en sevdiği yerler.
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BEYAZ RUSYA Başkent Minsk’e İstanbul’dan direkt uçuşların yapıldığı Beyaz Rusya da Türklerden vize istemiyor.
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Rengarenk ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Minsk’ta hayat da ucuz.Yeme içme, konaklama ve ulaşım için ucuz gelecek bu ülke oldukça da güvenli.
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Ukrayna ve Rusya’ya göre turistler için daha güvenli bir ülke.
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GÜRCİSTAN Türklerin vizesiz hatta pasaportsuz bile gidebileceği Gürcistan sınır komşumuz bir ülke.
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İsteyenler Artvin’den günübirlik gezilerde kimlikleriyle de girebiliyorlar.
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Gürcistan’ın en turistik şehri Batum. Karadeniz kıyısı bu kentte otel, yeme içme seçenekleri güzel.Başkent Tiflis tarihi eserleriyle dikkat çekse de Batum-Tiflis arası karayoluyla geçecekseniz yolların bozukluğundan dert yanabilirsiniz.
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MOLDOVA Eski Rus cumhuriyetlerinden Moldova da Türklerden vize istemeyen bir başka Avrupa ülkesi.
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Ukrayna ile Roman arasında kalan bu ülke Avrupa’nın aynı zamanda en ucuz ülkesi.
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Ülkenin en turistik yeri yeşiliyle ünlü başkent Kişinev. Kişinev’de 23 tane göl bulunuyor. Kaynak: Enuygun