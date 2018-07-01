Hem şehirli hem eşsiz bir tatil yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Alanya sınırları içine girdiğinizde önce gözlerinizi kamaştıran turkuvaz bir rengin esiri olursunuz. Denizi ve eşine az rastlanır genişlikteki kumsalları alabildiğine uzanır. Sokaklarını muşmula, limon, portakal, çağla, incir, keçiboynuzu ve muz ağaçları gibi her yerde karşınıza çıkmayacak ağaçlar süsler. Doğası ve tarihi de cabası…
Alanya sınırları içine girdiğinizde önce gözlerinizi kamaştıran turkuvaz bir rengin esiri olursunuz. Denizi ve eşine az rastlanır genişlikteki kumsalları alabildiğine uzanır. Sokaklarını muşmula, limon, portakal, çağla, incir, keçiboynuzu ve muz ağaçları gibi her yerde karşınıza çıkmayacak ağaçlar süsler. Doğası ve tarihi de cabası…
Alanya’yı gezmeye insana huzur veren bir yerden, Dim Çayı’ndan başlamak en güzeli.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Merkeze 25 km mesafede yer alan çay, Toroslardan doğuyor ve yaklaşık 60 kilometrelik bir seyir izliyor.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Dim Çayı, özellikle yazın serinlemek isteyenlerin tercihi. Çünkü suyu buz gibi…
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Şayet, Dim Çayı’nda yüzmeyi tercih etmezseniz çaya paralel uzanan lokantaların birinde mola verebilir; çayın huzur veren havasını içinize çekebilirsiniz.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Dim Çayı’nın yukarısında 20 dakikalık bir sürüş mesafesinde yer alan Dim Mağarası 2002 tarihinde Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği’nin üyeliğine kabul edilmiş muazzam bir doğa harikası.
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Sarkıt, dikit ve sütunlardan oluşan mağaranın 360 metrekarelik bölümü son derece cüzi bir fiyat ödenerek ziyaret edilebiliyor. Dim Mağarası’nı gezerken her biri elde yapılmış birer sanat eserini andıran oluşumlara hayran kalmamak elde değil.
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Çin Seddi görünümlü Alanya Kalesi Alanya’nın sembolü olarak gösterilen Alanya Kalesi denizden 250 metre yükseklikte yer alıyor ve surlarının uzunluğu 6.5 kilometreyi buluyor.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Aşağıdan bakıldığında Çin Seddi’ni andıran kalenin tarihi, MÖ 2. yüzyıla kadar dayanıyor. Ortaçağda surların içine yerleşmiş kentin su ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 1200 sarnıcı olan kalenin, 83 kulesi ve 140 burcu da bulunuyor.
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İçkale muhteşem bir Akdeniz manzarasına hâkim ayrıca Kleopatra Plajı’nı da buradan görmek mümkün. Kaleye özel araç ya da taksi ile 10 dakikada, yürüyerek yaklaşık 45 dakikada ulaşabilirsiniz.
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Kırmızı gün batımlarının adresi Kleopatra PlajıAdını Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra’dan alan plaj, iki kilometre boyunca uzanıyor.
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Efsaneye göre Roma generali Antony, Alanya ve çevresini Mısır kraliçesi Kleopatra’ya hediye ettiğinde, Kleopatra her gün kale yamacında banyo yapmak için buraya inermiş.
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Bir diğer rivayete göre ise Mısır Prensesi Kleopatra, plajın kumunu kendi ülkesinden getirmiş.
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Kumun iyileştirici ve canlandırıcı özellikleri olduğuna inanılırmış.
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Efsaneleri bir kenara bırakırsak Kleopatra Plajı bugün; denizinin ve sahilinin altın renkli kuma sahip olması, geniş bir sahil alanından oluşması ve turkuaz renkli denizi ile biliniyor.
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Mavi bayraklı plajda kırmızıya çalan gün batımını izlemek ise son derece keyifli…
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Kleopatra Plajı’nın hemen yanında yer alan Damlataş Mağarası ise çok da uzak olmayan bir zamanda, 1948 yılında keşfedilmiş. Sarkıt ve dikitlerin göz kamaştırdığı mağaranın astıma iyi geldiği biliniyor.
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Kızıl Kule ve Tershane Alanya’nın bir diğer sembol yapısı Kızıl Kule.
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Denizden gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi korumak amacıyla yapılan bu kule, yüzyıllar boyunca askeri amaçla kullanılmış.
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Kızıl Kule’nin hemen aşağısında deniz kıyısında bir tersane bulunuyor.
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Kemerli beş gözden oluşan yapı, Selçuklular zamanında gemilerin tamir edilmesi için inşa edilmiş.
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Rozetlerle süslü tersanenin giriş kapısında Sultan Keykubat’ın arması da bulunuyor.
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Bunları yapmadan dönmeyin Alanya’ya geldiğiniz mutlaka uğramanız gereken iki de müze var. Bunlardan biri Alanya’nın tarihini yakından tanıyabileceğiniz Kleopatra Plajı’na çok yakın bir konumda bulunan Arkeoloji Müzesi, diğeri de şehir merkezindeki Atatürk Evi.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Alanya’nın yerel mutfağı oldukça zengin. Yemek kültürü bakımından Akdeniz mutfağının özelliklerini taşıyor. ‘Laba dolması’, ‘Gülüklü çorba’, ‘Talaturlu kızartma’, ‘Göleviz’ mutlaka denenmesi gereken lezzetler. Bu yöresel yemeklerin tadına bakanız için önereceğimiz adres ise Esma Hanım’ın yeri.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Yamaç paraşütü, şnorkel, tüplü dalış ve yat gezileri de Alanya’ya geldiğinizde yapabileceğiniz diğer aktiviteler arasında.
Burcu GÜRTÜRK | burcu@burcugurturk.com
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Özellikle yat gezisinde eskiden korsanların yaşadığı mağaraları ziyaret etme şansınız da bulunuyor.