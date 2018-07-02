Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahatHem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor
Seyahat

Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

Tam zamanlı işini bırakıp The Blonde Abroad (Yurtdışındaki Sarışın) isimli blog ve Instagram hesabı açan Kiersten Rich, herkesin hayalini kurduğu hayatı yaşıyor. İşini bırakıp dünyayı dolaşma trendine 2011 yılında dahil olan Kiersten, paylaşımlarıyla görenleri hayran bırakıyor

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Tam zamanlı işini bırakıp The Blonde Abroad (Yurtdışındaki Sarışın) isimli blog ve Instagram hesabı açan Kiersten Rich, herkesin hayalini kurduğu hayatı yaşıyor. İşini bırakıp dünyayı dolaşma trendine 2011 yılında dahil olan Kiersten, paylaşımlarıyla görenleri hayran bırakıyor

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Kiersten Rich isimli ABD'li kadın, herkesin rüyalarını süsleyen bir hayat yaşıyor.

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Finans sektöründe çalışan genç kadın 2011 yılında işinden ayrılarak uzun soluklu bir tatile çıkmaya karar verdi.

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Tatilini bitirmeme kararı veren Kiersten, oldukça tanınan bir seyahat yazarı haline geldi.

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Kiersten,'theblondeabroad.com' adlı sitesine aldığı reklamlar ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

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Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Kiersten, 50'yi aşkın ülke gezdi.

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Gezmeye başladığı ilk yıllarda para kazanmak için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalan genç kadın, artık aldığı reklamlar sayesinde pek çok yerde ücret ödemeden konaklıyor.

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Kiersten, şimdilerde hem istediği hayatı yaşıyor hem de hobisiyle para kazanıyor.

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28 yaşındaki genç kadın çoğunlukla yalnız seyahat ediyor.

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şte dünyayı dolaşıp üzerine bir de para kazanan Kiersten Rich'in Instagram paylaşımları...

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