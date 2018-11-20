Hayvanları sarhoş ediyor! Koruma altına alındı…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Güney Afrika, Afrika kıtasının güney ucunda, Atlantik ve Hint okyanusu kıyılarında 3 bin km sahil şeridine sahip bir ülke… Büyüklük ve nüfus olarak, dünyanın en kalabalık ülkelerinden… Genelde turistler ya da gezginler Güney Afrika’ya safari için geliyorlar. Yalnız son zamanlarda bu durum biraz değişti… Güney Afrika’da koruma altında olan ‘Marula’ bazı özellikleriyle ününü tüm dünyaya yaydı. Bu ağaç için Afrika’ya gelen binlerce gezgin var. Peki Marula ağacının özel kılan şeyler neler? Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak…
Güney Afrika, Afrika kıtasının güney ucunda, Atlantik ve Hint okyanusu kıyılarında 3 bin km sahil şeridine sahip bir ülke… Büyüklük ve nüfus olarak, dünyanın en kalabalık ülkelerinden… Genelde turistler ya da gezginler Güney Afrika’ya safari için geliyorlar. Yalnız son zamanlarda bu durum biraz değişti… Güney Afrika’da koruma altında olan ‘Marula’ bazı özellikleriyle ününü tüm dünyaya yaydı. Bu ağaç için Afrika’ya gelen binlerce gezgin var. Peki Marula ağacının özel kılan şeyler neler? Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 19
Dünyada milyonlarca bitki çeşidi var, yaygın olanlar hakkında bilgiye sahip olsak da belli bölgelerde yetişenler hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 19
Marula ağacının tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Arkeolojik kanıtlar, bu ağacın 10 bin yıl önce bir beslenme kaynağı olduğunu gösteriyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 19
Afrika’nın botanik hazinelerinden ve bölgeye özgü en büyük bitkilerinden biri... Ayrıca kuraklığa çok dayanıklı ve binlerce yıldır yerli halk tarafından kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 19
Doğurganlığın sembolü Marula yılda bir defa ve sadece Afrika’nın en sıcak ve kurak zamanında meyve veriyor. Bu sıcak havalarda hem meyvesiyle hem gölgesiyle birçok hayvanın kurtarıcısı oluyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 19
Yerli halk tarafından ‘doğurganlığın sembolü ve evlilik ağacı’ olarak kabul ediliyor. Doğacak çocuklarının cinsiyetini belirlemek isteyen kadınlar erkek istiyorlarsa erkek ağacın kabuğunu, kız istiyorlarsa dişi ağacın kabuğunu bir içecek hazırlayarak içiyorlar.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 19
Marula ağacı, Güney Afrika dışında Madagaskar, Sudan-Sahra arasındaki savan ve ormanlık kesimlerde de yetiştiriliyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 19
Son zamanlarda ise kuraklığa dayanıklı olduğu için İsrail ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de yetiştirilmeye başlandı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 19
Doğal ortamlarda yükseklikleri 15-20 metreye ulaşabiliyor. Tozlaşma olması için ise en az bir dişi ve bir erkek ağacın birbirine yakın olması gerekiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 19
Meyvesi ise vitamin ve mineraller açısında oldukça zengin. Keskin aromalı, sulu ve ekşi olan bir Marula meyvesinde bir portakalın 8 katı kadar C vitamini bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 19
Meyvenin kabukları içecek yapımında ya da kahve yerine kullanılıyor. Ayrıca ağacın gövdesi yumuşak olduğu için ahşap yapımında, kabuğun içi ise halat yapımında kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 19
Ayrıca ağacın kabuğu antibakteriyel bir içeriğe sahip. Bu yüzden dizanteri, ishal ve sıtmaya karşı tedavide kullanılıyor. İç kabuğu ise akrep ve yılan ısırıklarına karşı etkili…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 19
Afrika kadınlarının güzellik sırrı Ağacın meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen yağ ise önemli bir cilt bakım ürünü olarak kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 19
Hatta üretilerek tüm dünyaya satılıyor ve Afrikalı kadınların güzellik sırrı olarak biliniyor. Ayrıca bu yağ cilt bakımının yanı sıra yemeklerde de kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 19
Ağacın meyvelerinin en dikkat çekici özelliğiyse meyvelerin yüksek sıcaklarda güneş ışığı altında fermente olması ve yüzde 17 gibi ciddi bir alkol oranına ulaşması…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 19
Hatta bu meyveyi yiyen fil, rakun gibi hayvanların sarhoş olduğuna dair birçok habere de rastlayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 19
Bu rakunlar başlarda saldırgan sanılsa da sonradan Marula meyvesi yedikleri ve bu yüzden garip davranışlar sergiledikleri ortaya çıktı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 19
Marula meyvesinden yapılan Amarula adındaki likör, dünyada en çok satan ikinci likör olma özelliğine sahip…