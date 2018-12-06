Havadaki kirin fotoğrafını çektiler! Görenler şaştı kaldı…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle yoğun hava kirliliği yaşanıyor. İnsanlar sokaklarda maskeyle dolaşıyor.
Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeroloji Kurumunun verilerine göre, kirli havada bulunan PM2,5 zararlı partikül oranı dün gece 245 seviyesine çıktı.
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Bu derece "çok sağlıksız (mor)" seviye olarak tanımlanıyor. Yoğun hava kirliliği ve sis nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesi de düşerken, bu sabah Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferler iptal edildi.
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Hava kirliliğinden etkilenmek istemeyen Saraybosnalılar, yüzlerine maske takıp ağız ve burunlarını şallarıyla kapatıyor.
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Öte yandan, ABD'nin dünya genelindeki diplomatik temsilciliklerinde yapılan ölçümlere göre, Saraybosna dün dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı şehir oldu.
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Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Saraybosna'da kış aylarında artık rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.
Hürriyet Seyahat
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Öte yandan dünyada yaptığı araştırmalarla saygın bir yer edinen veri bankası Numbeo ise şehirlerin kirlilik endeksini açıkladı. Dünyanın en kirli şehirlerine Türkiye'den de üç il girdi. Bu şehirlere gideceğiniz zaman bir değil iki kere düşünmenizde fayda var. İşte o şehirler…