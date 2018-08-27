Hâlâ yıllık iznini kullanmayanlara özel tatil rotaları! Hepsi bomboş, şimdi tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. İşte yıllık iznini kullanmayanlara özel seyahat rotaları...
Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız eylül ayıyla birlikte kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. İşte yıllık iznini kullanmayanlara özel seyahat rotaları...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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GÖKÇEADA Çanakkale'nin en güzel noktalarından biri olan Gökçeada, tarihi yapısı ve doğal atmosferiyle sizi kendine çekebilir. Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı…
Hürriyet Seyahat
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Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres, üstelik artık çılgın kalabalıktan da eser yok. Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına genelde Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir.
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Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil.
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Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir.
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Kaleköy'de gün batımını izleyebilir, sakin havasında deniz keyfi yapabilirsiniz. Ev şaraplarını da mutlaka denemelisiniz.
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SİLİFKE Mersin'de bulunan Silifke, eşsiz mağara ve kaleleriyle ilgi çekici bir yer.
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Kanyon gezisi de yapabileceğiniz bölgede Kızkalesi'nde denize girebilir, Narlıkuyu'da ise balık ürünlerini tadabilirsiniz.
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ADRASAN Antalya'da bulunan saklı köşelerden biri olan Adrasan, doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir yer.
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Bungalov veya çadırlarda kalarak rahat bir tatil yapabileceğiniz bölgede, Olimpos ve Çıralı'ya doğru açılarak muhteşem güzellikte koyları tek tek keşfedebilirsiniz.
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KERPE Karadeniz’in suyu hırçındır derler. Karadeniz gibi dalgası, fırtınası bol bir denizde yüzmeye uygun sakin bir kıyı bulmak oldukça zor. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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Şu sıralar kalabalıktan uzak bir sahil arıyorsanız en uygun yer burası. Üstelik İstanbul’a da çok yakın. Kerpe, İzmit’in Kandıra İlçesi’ne bağlı küçük bir sahil kasabası.
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Aslında kasaba da değil, Kandıra’ya bağlı bir köy. Geçmişi Cenevizlilere kadar uzanan bir balıkçı köyü.İzmit'in en güzel noktası olan Kerpe, doğal güzelliklere sahne olan kayalıkları ile büyüleyici bir atmosfere sahip.
GÖKOVA Fethiye'nin Gökova ilçesi doğanın en cömert haliyle görülebileceği bir yer.
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Turkuaz rengindeki denizi ve göz alıcı sahilleriyle Gökova denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmak için ideal.
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Sedir adası, Akyaka ve Azmak nehri gezi rotasına dahil edilebilecek duraklardan birkaçı.
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Ayrıca Gökova'da tekne turları da harika koyları keşfetmek için ideal
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CUNDA Ayvalık'ın gözde ilçesi Cunda, Rum mimarisi ile dolu evleri ve şirin sokakları ile harika bir tatil atmosferi sunuyor. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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Panaya kilisesi, yel değirmeni ve Patriça gibi yerleri gezerek tatilinizi tamamlayabilirsiniz.
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ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş.
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Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. Ev yapımı meyveli şarapları ise dillere destan.
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Geziniz esnasında ikram şaraplardan istediğiniz kadar deneyebiliyor ve dilediğinizi satın alıyorsunuz. Leziz şarapları tadıp da eli boş dönen görülmemiştir.
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Butik otellerde doğa dokusu hiç bozulmamış ve kendi yetiştirdikleri ürünlerle size muazzam bir kahvaltı sunuyorlar.
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Her şeyin bir reçeli olduğunu öğreniyorsunuz. Ayrıca evet, eğer kıyamet koptuğunda dünyada bir yer güvende kalacaksa, kesinlikle burası Şirince olmalı!
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ESKİŞEHİR/B> En keyifli şehirlerden biri olan Eskişehir'i hâlâ görmediyseniz bu tatilinizde şehri keşfedebilirsiniz.
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Doktorlar caddesi, Odunpazarı ve Atlıhan çarşısı ilk görülmesi gereken yerlerden. Cam sanatları ve havacılık müzeleri ile kültür turunuzu tamamlayabilirsiniz.
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Eskişehir'in meşhur çiğböreğini yemeyi unutmayın.
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ŞİLE/B> İstanbul'a yakınlığı ile en uygun tatil rotaları arasına giren Şile, uzun sahili ve deniziyle deniz keyfi yapmak için ideal.
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Şile feneri ve Ceneviz kalelerinin yanında merkezde hediyelik eşya pazarını da ziyaret edebilirsiniz.