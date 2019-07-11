Hafta sonunun huzur adresleri! İster 8 TL'ye denizin tadını çıkarın, ister ailece doğada keşfe çıkın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek istiyorsanız size çok güzel önerimiz var. İster 8 TL'ye denizin tadını çıkarın, ister ailece doğada keşfe çıkın. Seçenek çok...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Köy size, sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandıracak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kandıra'da saklı cennet: Sardala Koyu / Kocaeli Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı bulunan Kandıra'da yer alan Sardala Koyu, şehrin kargaşasından uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek. Kandıra’da çok kişinin bildiği mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle dolarken, az kişi tarafından bilinen Sardala Koyu ise kumsallara göre boş kalıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ormanla denizin buluştuğu, denizin şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koy, bilenler tarafından 'cennetten bir köşe' diye nitelendiriliyor. Doğa yürüyüşü, yüzme, su altı dalışı, kuş gözlemciliği, mağara gezisi, kano gibi aktivitelere imkan sağlayan Sardala Koyu, aynı anda farklı deneyimler yaşamak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şile ile Kandıra sınırında yer alan koy, en yakın yerleşim alanına 7 kilometre uzaklıkta. İnsan elinin değdiği tek bir yapının bile bulunmadığı Sardala Koyu, hafta sonları kamp çadırlarıyla doluyor. Geceyi dalga sesini dinleyip, yıldızları izleyerek geçirmek istiyorsanız mutlaka buraya uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut / MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor. Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğanın içindeki huzur, içeri girişler 8 TL: Çubucak Tabiat Parkı/ Muğla Marmaris'e 34 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı, mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bazı tatilciler, kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çam ağaçlarının altına kurulan 4 kişilik çadır için elektrik ve su kullanımın içinde günlük 28 lira ödemek yeterli olurken, ilave her bir kişi ve günübirlik gelenlerden ise girişte 8 lira alınıyor. Denize sıfır alanda karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tarih kokan bir kasaba: Tirilye / Bursa Bir tarafta tarihe tanıklık eden kültür varlıkları, bir tarafta zeytin ağaçları ve diğer tarafta Marmara’nın eşsiz maviliği ile buram buram tarih kokan keşfedilmemiş cennet köşelerden biri Tirilye.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre… Zeytini ve şarabıyla ünlü, oldukça çok balık çıkaran, Rumlardan kalma 7 kilise ile 3 ayazması bulunan bir kasaba burası. Dünyada duvarlarına resim yapılan ilk kilise olan Panagia Pantobalissaburada olup sütunlarının İskenderiye’ den getirildiği bilinir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Fatih Camii, eski St. Stephanos Kilisesinden çevrilmedir. Eski bir Rum köyü olan Tirilye, Mudanya’nın fethi evresinde (1321 – 1330) Osmanlı topraklarına katılmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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4 TL'ye deniz keyfi: Kabatepe Orman Kampı / Çanakkale Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde yer alıyor Kabatepe Tesisleri… Alan yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine kurulu. Burada genellikle günübirlikçiler kalıyor. Piknik ya da denize giriliyor. Fotoğraf: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kampın dört bir yanı çam ağaçlarıyla çevrili… Sadece kuş seslerini duyacak ve doğanın içinde tüm yılın yorgunluğunu unutacaksınız… Kabatepe Orman Kampı’na ulaşım oldukça kolay. Şehirden kalkan otobüslerle ve minibüslerle gidebilirsiniz. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Kabatepe Orman Kampı’nda market ve lokanta da bulunuyor. Fotoğraf: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca tesislerin hemen yanında Kabatepe Limanı bulunuyor. Limandan Gökçeada'ya feribotlar kalkıyor. Kabatepe'den sonra rotanızı Gökçeada'ya çevirebilirsiniz. Kabatepe Orman Kampı'na giriş ücreti 4 TL. 0-12 ve 65 yaş üstü olanlar ise ücretsiz. Ayrıca otomobille giriş 12, minibüsle giriş ise 20 TL. Fotoğraf: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Keşfedecek çok şey var: Akçakoca / Düzce Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ege'nin saklı körfezi: Saros Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle öne çıkmayan Edirne, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en temiz körfezlerinden Saros'u sınırlarında barındırıyor. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların dinlence merkezleri arasında yer alıyor. Dünyanın önemli rüzgar sörfü alanlarından Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisine ev sahipliği yapmasıyla dalış için de vazgeçilmeyen rotalar arasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Geçen ay, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve su altı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor. Edirne'ye 150, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp turizmiyle de öne çıkıyor. Bölgede konaklama yapacağınız çok güzel bungalov tesisler de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ailecek deniz tatili isteyenlere: Ayazma / Bozcaada Bozcaada’da deniz keyfi yapabileceğiniz çok sayıda koy var. Ancak en ünlüsü adanın arka kısmındaki Ayazma Plajı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle burası en çok tercih edilen yerlerden biri oluyor. Bu bölgede plaj işletmeleri de bulunuyor. Akşamları ise güneş batırmak için harika bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İstanbul’a yakın: Erdek / Balıkesir Erdek, İstanbullular için yaz aylarının en ünlü yerlerinden biri. Yazın çok kalabalık oluyor. Sebebi ise ülkemizdeki diğer turistik yerlere göre daha ucuz oluşu. Erdek’te uygun fiyatlı otel ya da pansiyon konaklaması yapabilirsiniz. Sahilinde kafe ve lokantalar var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Fiyatlar çok yüksek olmuyor. Yeme içme ya da plaj için Ege kadar fazla para ödemeyeceğiniz kesin. Burada keşfedeceğiniz çok güzel koylar da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor. Geri dönmek istemeyeceğiniz kesin. En güzeli Erdek veya Ocaklar Köyü’nde kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı) geçirmek.