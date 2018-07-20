Hafta sonunun en sakin adresi! 150 TL'ye deniz, kum ve güneş üçlüsü bir arada...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yoğun iş temposu nedeniyle doğaya her gün daha fazla özlem duyuyoruz. Bunun için biraz olsun nefes almak için doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Biz de pek fazla cep yakmayan, kalınacak yerlerin de olduğu en güzel yerleri sizin için listeledik. İşte detaylar…
Yoğun iş temposu nedeniyle doğaya her gün daha fazla özlem duyuyoruz. Bir de bunların üstüne yoğun gündem eklenince biraz olsun nefes almak için doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Biz de pek fazla cep yakmayan, kalınacak yerlerin de olduğu en güzel yerleri sizin için listeledik. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, otellerin web siteleri
Hürriyet Seyahat
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Yeşille mavinin buluştuğu yer: SAPANCA Sapanca doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. Yeşilin maviyle buluştuğu yer olan Sapanca, şehirlerin arasında kaldığı halde doğal güzelliğini hiç kaybetmemiş.
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Sapanca’da doğa yürüyüşleri yapıp doğanın tadını çıkarabileceğiniz gibi tarihi eserleri de gezebilirsiniz. Özellikle Sapanca Gölü, en çok turist çeken en önemli yer.
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Aynı zamanda Maşukiye’ye gidebilir ya da Sapanca’nın en önemli yerlerinden olan Rüstem Paşa Camii’ni de gezebilirsiniz. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam olan Rüstem Paşa adına yapılmış.
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Nerede kalınır? Doğayla iç içe zaman geçirebileceğiniz bir yer olan Natürköy’de konaklayabilirsiniz. Sabah doğanın sesiyle uyanıp temiz havayı içinize çekince stresten arınacaksınız.
Hürriyet Seyahat
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Yapabileceğiniz aktiviteler arasında atla gezi ve zipline gibi eğlenceli deneyimler sizi bekliyor. Gecelik iki kişilik fiyatı ise 400 TL. Fiyata kahvaltı da dâhil.
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Bol aktiviteleri: Ballıkayalar Tabiat Parkı Siz de macera arayanlardansanız bu yer tam size göre. Doğayla baş başa kalacağınız bu yerde bir sürü macera ve anı elde edebilirsiniz.Ballıkayalar Tabiat Parkı Kocaeli’nde bulunuyor ve size, tırmanış yapmanın yanı sıra tabiat parkında yaşayan birçok endemik bitki türünü görebilme, farklı kuş türlerini, keçileri, köstebekleri, çakalları ve tilki gibi hayvanları görme şansı sunuyor.
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Ayrıca Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda trekking en önemli dağ sporlarından. Bu tabiat parkında aynı zamanda piknik alanı da var. Burada kamp da yapabilirsiniz. Piknik alanında su ve tuvalet bulunduğundan birçok kampçı piknik alanında konaklıyor. Bir çadır kiralamanın fiyatıysa 20 TL.
Hürriyet Seyahat
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En uzağı en sessizi: ÇIRALI Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Çıralı, Olympos Beydağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu doğal alanda huzuru bulabilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz. Aynı zamanda Çıralı’nın 3 kilometrelik sahillerinde koruma altına alınmış olan Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı.
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Kentin kargaşasından uzaklaşmayı amaçlayan herkese kucak açan Çıralı’da doğa yürüyüşleri yapabilir ve antik kentleri görebilir, mitolojik dönemde gezintiye çıkan efsaneleri dinleyebilirsiniz. Olympos Antik Kenti’ni de görmeyi de ihmal etmeyin.
Hürriyet Seyahat
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Nerede kalınır? Türkiye’nin en güzel tatil yerlerinden birisinde yer alan Oran Ağaç Evleri konaklamak için çok ideal.
Hürriyet Seyahat
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Doğal güzelliğin tadını çıkarırken aynı zamanda kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir atmosfere sahip.
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Sadece hafta sonu açık olan mekânda iki kişi konaklama fiyatı 150 TL.
Hürriyet Seyahat
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Yorgunluğunuzu unutacaksınız: YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Güzelliğiyle insanı büyüleyen Yedigöller Milli Parkı, Batı Karadeniz’de bulunuyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Yedigöller, içinde irili ufaklı yedi tane heyelan gölü bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu göllerde Alabalıklar yaşıyor. Bölge adını da aldığı yedi gölden oluşmuş; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl.
Hürriyet Seyahat
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Yedigöller Milli Parkı gerçekten doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne seriyor. Burada günübirlik yapacağınız bir doğa yürüyüşü tüm yorgunluğunuzu unutturacak.
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Yedigöller’de nerede kalınır? Yedigöller’i gezmeye karar vermiş ama konaklama için uygun bir yer arıyorsanız, Habitat Mesire Evleri sizin için uygun yer olabilir. İnsanı evinde hissedeceği şekilde dizayn edilmiş olan bu evler dört kişilik.
Hürriyet Seyahat
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Otelde yemek hizmeti verilmese de tabiat parkında bulunan Habitat Restoran’da yemek yiyebilirsiniz. Fiyatı ise hafta sonu 450 TL.
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İstanbul’a çok yakın: AĞVA Hem doğa güzellikleri hem de sahilleriyle göz büyüleyen Ağva, hem doğa aktiviteleri hem de deniz aktiviteleri imkânı sunuyor.
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Burada deniz bisikletine sürebilir veya kanoya binebilirsiniz. Ağva sadece hafta sonu kaçamağı olarak değil aynı zamanda etrafta görülmesi gereken yerleriyle de dikkat çekiyor.
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Bölgede bulunan Ocaklı Kale, mağara ve şelaleler görülmeye değer.
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Ağva’da nerede kalınır? Ağva’da Park Mandalin Hotel’de konaklayabilirsiniz. Otelin içinde aktiviteler yapabileceğiniz gibi dışında da yapabileceğiniz bazı aktiviteler bulunuyor. Doğa yürüyüşleri, tekne gezileri ve dolunay partilerine katılabilirsiniz. Birçok aktivite de yapabileceğiniz bu otelde bir hafta sonunu geçirmek isterseniz iki kişilik 700 TL fiyata denk geliyor.
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Yeşilin en güzel hali: ABANT Batı Karadeniz ve Marmara’nın arasında kalan, Bolu şehrinin güneybatısındaki Abant, iş hayatının yoğun temposundan bıkanlar için ideal rota konumunda.
Hürriyet Seyahat
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Metropol yaşantısında göremediğiniz yeşili görmek ve doğada vakit geçirip temiz havanın tadına varmak istiyorsanız Abant’a kesinlikle uğramalısınız. Abant’a gittiğinizde orman içinde yürüyüş yapabilir ve göl kıyısına inip gölün tüm güzelliklerini yakından inceleyebilirsiniz…
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Nerede kalınır? Abant’ta gölün muhteşem görüntüsü eşliğinde keyifli vakitler geçirebileceğiniz en iyi yer Büyük Abant Oteli… Abant gezinizi konforlu bir konaklama ile birleştirmek istiyorsanız bu otel tam size göre. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil iki kişilik oda fiyatı 650 TL.
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İstanbul’da kalmak isteyenlere: GRANDMA’S WONDERLAND Ailecek İstanbul’a yakın ya da uzak bir hafta sonu geçirmek istemiyorsanız, sizin için en doğru adres burası...
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Yaklaşık 40 bin metrekarelik, büyük bir arazi içerisinde yer alan Grandma’s Wonderland, üzüm bağları ve meyve ağaçları ortasına kurulmuş etkileyici bir yer.
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Hafta sonu tatilinizi hem güzel hem de İstanbul’da bulunan bir yerde geçirmek istiyorsanız Grandma’s Wonderland en uygun seçeneklerden biri.
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Gün doğumu ve batımında yoga seansları, meditasyon ve sağlıklı yemekler gibi hizmetler sunan otel ziyaretçilerini konforlu odalarında ağırlamayı bekliyor. İki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil 650 TL.
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Asla gitmek istemeyeceğiniz dünyanın en gizemli 6 yeri Dünya üzerindeki güzel yerlerin sayısı oldukça fazla... Yalnız bunun yanında kimsenin gitmeye cesaret edemediği gidenlerin ise bilinçli olarak ölmeye gittiği yerler de var. İşte dünyanın en gizemli 6 yeri... Detaylar için videoya tıklayınız...