Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hafta sonunun en güzel 8 adresi! İster denize girin isterseniz doğada keşfe çıkın...
Bu hafta sonu yoğun geçen iş stresini unutacağınız, doğada güzel anlar geçireceğiniz hatta denize de gireceğiniz rotalara yelken açmaya ne dersiniz? Sizin için güzel ve pek fazla cep yakmayan yerleri listeledik.
Uzun tatilleri yaz mevsimine saklamak değişmez bir kural olsa da birkaç günlük ya da günübirlik kaçamaklara hep imkan yaratılır. Bu hafta sonu İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden kaçma niyetindeyseniz, sessiz sakin adresler bu listede…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Kandıra'da saklı cennet Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı bulunan Kandıra'da yer alan Sardala Koyu, şehrin kargaşasından uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek. Kandıra’da çok kişinin bildiği mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle dolarken, az kişi tarafından bilinen Sardala Koyu ise kumsallara göre boş kalıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Ormanla denizin buluştuğu, denizin şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koy, bilenler tarafından 'cennetten bir köşe' diye nitelendiriliyor. Doğa yürüyüşü, yüzme, su altı dalışı, kuş gözlemciliği, mağara gezisi, kano gibi aktivitelere imkan sağlayan Sardala Koyu, aynı anda farklı deneyimler yaşamak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Şile ile Kandıra sınırında yer alan koy, en yakın yerleşim alanına 7 kilometre uzaklıkta. İnsan elinin değdiği tek bir yapının bile bulunmadığı Sardala Koyu, hafta sonları kamp çadırlarıyla doluyor. Geceyi dalga sesini dinleyip, yıldızları izleyerek geçirmek istiyorsanız mutlaka buraya uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Buram buram tarih kokan bir kasaba: Tirilye Bir tarafta tarihe tanıklık eden kültür varlıkları, bir tarafta zeytin ağaçları ve diğer tarafta Marmara’nın eşsiz maviliği ile buram buram tarih kokan keşfedilmemiş cennet köşelerden biri Tirilye.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Hafta sonu biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre… Zeytini ve şarabıyla ünlü, oldukça çok balık çıkaran, Rumlardan kalma 7 kilise ile 3 ayazması bulunan bir kasaba burası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Dünyada duvarlarına resim yapılan ilk kilise olan Panagia Pantobalissaburada olup sütunlarının İskenderiye’ den getirildiği bilinir. Fatih Camii, eski St. Stephanos Kilisesinden çevrilmedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Eski bir Rum köyü olan Tirilye, Mudanya’nın fethi evresinde (1321 – 1330) Osmanlı topraklarına katılmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Tepede bulunan Tarihi Çamlı Kahve, Tarihi Tirilye evleri, tarihi bir Rum okulu olan Taş Mektep, Kemerli Kilise, Fatih Camii, Yat Limanı, Tirilye Köylü Pazarı ve Aziz Valis Kilisesi görülmesi gereken yerler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Sessiz ve sakin: Şifne Koyu Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Yeşilin en güzel tonları: Gideros Kastamonu’nun Cide sahilindeki Gideros Koyu, antik çağdan bu yana güzelliği dillere destan olan bir doğa cenneti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Tarihin ilk coğrafyacısı Strabon, koydaki yerleşimi 3500 yıl önce Amazonların kurduğunu yazıyor. Gideros’un kadınları bugün de Amazonlar gibi doğayla savaşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Balıkçılık, hayvancılık yapıyor, restoran ve pansiyon işletiyor. Gideros'a deniz ve karayolu ile ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Karadan gelmek isteyenler Bolu - Gerede arasında Yeni Çağ Yolunda Devrek - Bartın yolunu kullanabilirler. Gideros Koyuna İnebolu - Cide arasındaki yoldan ulaşılır. Cide'ye 12 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Muğla'nın cennet köşesi: Sarsala Koyu Muğla'nın cennet koylarından Göcek'teki Sarsala Koyu, Dalaman Havalimanı'na 15 dakika mesafede. Göcek'ten yapılan tekne turlarının gözde rotalarından olan Sarsala Koyu'na, kara yoluyla da kıvrıla büküle ilerleyen muhteşem manzaralara sahip bir yoldan gidiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Koya ilk kez gelenler, önce ''Acaba Sarsala burası mı?'' diye tereddüde düşüren Kocagöl’ü geçiyorlar, ardından Sarsala’ya ulaştıklarında, tepede karşılaştıkları eşsiz manzaraya hayran kalıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Kum plaja sahip koya sık sık tur tekneleri geliyor. Koyda denize girme ve güneşlenmenin dışında çam ağaçları arasında yürüyüş de yapılabilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yöre halkının da oldukça rağbet gösterdiği plajda, bir tarafta lüks yatları ile eğlenenleri diğer tarafta ise piknik yapan ya da keçilerini otlatan köylüleri görmek mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Fotoğraf tutkunlarının adresi: Eski Datça Muğla'nın Datça ilçesinin en eski köylerinden Eski Datça Köyü, orijinaline sadık kalınarak yapılan taş evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Taş döşeli dar sokakları, duvarları süsleyen mor, pembe, beyaz ve fuşya begomvilleri ve rengârenk bahçe çiçekleriyle gidenleri adeta içine çekiyor. Datça Yarımadası'nda, antik çağlardan beri üzerinde yaşam süregelen tek köy olan Eski Datça köyünün ara sokakları ise küçük sanat atölyeleri ile öne çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Başta İstanbullu tatilciler olmak üzere son yıllarda farklı yerler keşfetmek isteyenlerin radarına giren Datça Yarımadası, el değmemiş koylarıyla bir tatil cenneti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Taş mimarinin en farklı örneklerinin bulunduğu Eski Datça ise havası ve sessiz ortamı ile huzur arayanların mekânı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Sapanca Gölü doğal güzelliği ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı olan Eşme'ye İstanbul yönünden gidecek olanlar D-100 karayolunu kullanarak 1 saat 44 dakika, Ankara yönünden gelecek olanlar ise Anadolu otoyolunu üzerinden yaklaşık 3 buçuk saat içerisinde bu cennet gibi olan yere ulaşabilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Tektonik oluşumlar sonucu meydana gelen Sapanca Gölü çevresindeki tabiat güzellikleri ile de dikkat çekerken, Kartepe Belediyesi tarafından oluşturulan piknik alanları, çocuk parkları ve plaj sayesinde harika anılar biriktirebilirsiniz. Sapanca Gölü bir zamanlar Marmara Denizi'nin bir parçasıyken denizden ayrılarak ve tek başına tatlı su gölü haline gelip bölgenin yaşam kaynağı olmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Gölün uzunluğu yaklaşık 16 kilometre, yüzölçümü ise 42 kilometrekare. En derin noktası 61 metre, ortalama derinliği 30 metre civarında. Günümüzde, turistik gezilerin yanı sıra sportif amaçlı faaliyetlerinde olduğu Sapanca Gölü'nde sörf, yelken ve kürek müsabakaları düzenleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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İstanbul'un güzeli: Karaburun Sıcakların yavaş yavaş bunaltmaya başlamasıyla beraber günübirlik kaçamak yapmak için en güzel yerlerden biri Karaburun. İstanbul’un gizli cenneti olarak adlandırılan iri taneli kumlarla kaplı kumsalı ve hırçın deniziyle uçsuz bucaksız Karadeniz coğrafyasına hayran kalacağınız kesin. Fotoğraf: İsmail SARI
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Hırçın Karadeniz suyunun etkisini azaltmak adına sahil şeridine yapılan dalgakıranlarla daha rahat plajın keyfini çıkartabiliyorsunuz.