Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Huzur arayanlar için en güzel hafta sonu adresleri
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle farklı aktivitelerle bu iki güne renk katmak istiyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla hafta sonu tatilinizi doğayla iç içe geçireceğiniz yerleri listeledik… İşte detaylar…
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle farklı aktivitelerle bu iki güne renk katmak istiyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla hafta sonu tatilinizi doğayla iç içe geçireceğiniz yerleri listeledik… İşte detaylar…
Fotoğraflar: DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / Özel
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El değmemiş cennet: Karaburun Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Yazın kalabalık olsa da şu sıralar sessiz sakin… Hava sıcaklığı da 15-20 derece arasında değişiyor. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Nasıl Gidilir? Karaburun İzmir’e 100 kilometre uzaklıkta. Aracınızla geliyorsanız, Çeşme otobanına girmeli ve Karaburun sapağına kadar 45 km ilerlemelisiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Karaburun sapağından sonra ise 55 km daha yolunuz kalıyor; buradan sonrası biraz virajlı.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Aracınız yerine otobüsleri kullanmak isterseniz İzmir’de Üçkuyular’a gelmeli ve buradaki semt garajından Karaburun - Mordoğan araçlarına binmelisiniz. Yol yaklaşık olarak iki saat sürüyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
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İstanbul’a iki saat uzaklıkta: Beta Home Göl Evi / Sapanca İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak için en doğru adres…
Hürriyet Seyahat / Özel
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Peki nerede kalmalı? Beta Home Göl Evi, doğanın içinde farklı tür villa seçenekleri ve sabahları sundukları serpme kahvaltıyla kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir yer.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Her sabah uyandığınızda kuş cıvıltılarını dinlerken odanızda göl manzarasını izleyebilirsiniz. Fotoğraf: Otelin web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
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Dilerseniz kendi yemeğinizi kaldığınız odalarda yapabilir ya da otelin restoranında yiyebilirsiniz. Fotoğraf: Otelin web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
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Bir günlük oda fiyatı ise 480 TL. Fotoğraf: Otelin web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
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Tarih dolu bir hafta sonu: Mudurnu Mudurnu, büyük şehirlerin karmaşasından ve gürültüsünden bunalanlar, kaplıcaların şifasından yararlanmak, inanç turizmine hizmet veren birimlerini ziyaret etmek, tarihi evlerin sedirlerinde çayını yudumlamak isteyenler için çok ideal…
Hürriyet Seyahat / Özel
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İtalya’da 1999 yılında başlayan ‘Cittaslow’ (sakin şehir) hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Mudurnu’da bu ağa yeni dâhil olan yerlerimizden…
Hürriyet Seyahat / Özel
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Gezilecek birçok yer var. Karamurat Gölü, Sülüklü Göl, Yıldırım Bayezid Cami, Şehriman Tepesi bunlardan sadece birkaçı… Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı da bulunuyor. Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Haci Şakirler Konağı'nda konaklayabilirsiniz. İki kişi tek gece fiyatı 300 TL. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil… Fotoğraf: Otelin web sitesi
Hürriyet Seyahat / Özel
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Sessiz sakin: Sığacık Ege’nin bütün güzelliğini içinde bulunduran bir yer Sığacık.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Burasının da her Ege yerleşkesi gibi tarihi eskilere dayanıyor. Sığacık’ta bir de Teos Antik Kenti bulunuyor. Dönemin ‘sanat merkezi’ olarak adlandırılıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Ayrıca ilk tiyatro oyuncuları birliğinin kurulduğu yer burası. Sakinliğini kanıtlar nitelikte bir harekette bulunan Sığacık, 2009 tarihinde Cittaslow’a katılmış.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Yani Sakin Kentler Birliği’ne üye olmuş. Aynı zamanda salı günleri kurulan bir organik pazarı bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Trakya’da bir balıkçı kasabası: Kıyıköy Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından…
Hürriyet Seyahat / Özel
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Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal yazın tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Ege Deniz’inin en güzel adası: Cunda Temiz denizleri, yeşil sokakları ve sahillerinde yürüyüş yapabileceğiniz, yüzebileceğiniz tipik bir Ege adası Cunda.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Tam anlamıyla huzurun kol gezdiği bu adada birçok gezilebilecek yer de bulunuyor. Taş sokakları arasında kaybolup, tarihi eserleri tek tek incelemek yorgunluğunuzu unutturmaya yeter de artar…
Hürriyet Seyahat / Özel
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Cunda Adası’nda bulunan Taksiyarhis Kilisesi, belki de adanın en önemli yapıları arasında. Aynı zamanda kilise Rahmi M. Koç Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bir minare eklenerek camiye dönüştürülmüş. Camiye dönüştürülmüş bir diğer kilise de Saatli Camii.
Hürriyet Seyahat / Özel
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Huzurlu bir hafta sonu için Cunda sizi bekliyor...