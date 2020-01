Hafta sonu burada bir başka güzel! Türkiye'nin en sakin yeri...

Bu şirin ilçenin 10-15 dakikalık yürüme mesafesinde her yerine ulaşılabilir büyüklükte olması da ayrı bir keyif veriyor ziyaretçilerine. Telaşsız, sakin ve yorulmadan neredeyse her yeri yürüyerek dolaşmanız mümkün. Tarih kokan dar ve taş döşeli sokaklarında dolaşırken, ruhumuz dinleniyor adeta. Osmanlı mimarisinin sadeliği ve tipik özelliğini görüyoruz her bir evde. Ahşap Evlerin çoğu vadinin derinliklerinden yamaca dik ve paralel bir şekilde sıralanmış. Çoğu ev birbirinin görüntüsünü kesmeyecek konumda inşa edilmiş.