Hafta sonu burada bir başka güzel! Türkiye'nin en sakin yeri...

Bu manzarayı görünce Göynük’ün neden dizi ya da sinema filmlerin mekânı olarak tercih edilen bir yer olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu güzel beldeyi çarpık kentleşmeden koruyormuşçasına karşı tepede bir küheylan gibi duran Zafer Kulesi, bu ülke için toprağa düşmüş nice yiğitlere tanıklık edercesine görkemi ve güzelliği ile de selam veriyor bize.