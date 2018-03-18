Hafta içi doktor hafta sonu gezgin

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Özlem ve Yılmaz Şatırer çifti doktor, aynı zamanda da gezgin bir çift. İkisi de çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine eğitim alıyor. Tempolu ve yorucu iş hayatının dışında fırsat buldukça dünyayı geziyorlar. Bugüne kadar 30 ülke ve 67 şehir gezdiler. Çok enterasan olaylara da denk geldiler. Örneğin Phi Phi Adası’nda medcezire şahit oldular, Küba’da Irma Kasırgası’na bile yakalandılar. Özlem Şatırer ile seyahat mecaraları üzerine konuştuk.
Özlem ve Yılmaz Şatırer çifti doktor, aynı zamanda da gezgin bir çift. İkisi de çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine eğitim alıyor. Tempolu ve yorucu iş hayatının dışında fırsat buldukça dünyayı geziyorlar. Bugüne kadar 30 ülke ve 67 şehir gezdiler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çok enterasan olaylara da denk geldiler. Örneğin Phi Phi Adası’nda medcezire şahit oldular, Küba’da Irma Kasırgası’na bile yakalandılar. Özlem Şatırer ile seyahat mecaraları üzerine konuştuk.Fotoğraflar: Özlem Şatırer
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahate olan ilginiz ne zaman başladı? - Üniversitede bir arkadaşımla birlikte Almanya’nın Hamburg şehrindeki bir hastaneye yaz stajı için gitmiştik. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra birlikte kısa süreli hafta sonu gezileri yapmaya başladık. Berlin, Bremen, Paris, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag… Küçükken fotoğraflarda, televizyonlarda gördüğüm yerleri görmek beni çok heyecanlandırmıştı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonraki yıl eşimle tanıştık. O da benim gibi seyahat etmekten keyif alan biri ve bu sayede seyahat etmek, gitgide bizim için keyifli bir alışkanlık haline geldi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İkiniz de doktorsunuz. Seyahatlerinize nasıl zaman ayırıyorsunuz, sadece hafta sonu mu geziyorsunuz? - Mesleğimizden dolayı boşluklarımız belli. Yıllık iznimiz dışında, tahmin ettiğiniz gibi hafta sonu seyahat ediyoruz. Gideceğimiz şehre cuma akşamı veya cumartesi sabahı uçağıyla ulaşıp en geç pazar akşamı dönmüş oluyoruz. Bu nedenle uçuş saatleri elverişli olan ülkeleri tercih ediyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çok sık seyahat ettiğimiz için de uygun fiyatlı, hatta çoğunlukla kampanyalı uçuşları seçmeye çalışıyoruz. Bunlardan daha önemli olan kriterse o hafta sonu ikimizin de nöbetinin olmaması.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir ülkeyi ya da şehir keşfetmek için iki gün yetiyor mu? - Yeterli olmuyor. Her yeri göremeyeceğimizin farkında olarak az zamana olabildiğince çok şey sığdırmaya çalışıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ancak gezerken keyif almak, güzel zaman geçirmek, gezdiğimiz yerlerin tadına varabilmek gayesinden de ödün vermeden bir planlama yapıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Birlikte gezdiğiniz 30 ülke içinde aklınızda yer eden anılar nelerdir? - Küba’da bir süre Türkiye’de yaşayıp sevimli aksanıyla Türkçe konuşan bir Kübalıya rastlamak bizi oldukça şaşırtmıştı. Havana’da klasik Amerikan arabalarıyla şehir turu ve yolculuğun sonunda Fabrica de Arte Cubano ziyareti en keyif aldığımız aktivitelerdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Belki Phuket kadar popüler değil ama Tayland’daki Phi Phi Adası gerçekten çok etkileyiciydi. Özellikle şahit olduğumuz medcezir inanılmazdı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Amerika’da kaldığımız Boston’dan araç kiralayıp iki günde yaklaşık 2 bin kilometre yol yapmak, Niagara Şelalesi’ne tekneyle yaklaşmak oldukça heyecan vericiydi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Vilnius’taki Trakai Kalesi’nde Türk izleri görmek; hele de dönüş yolundaki otobüste, Litvanya’daki bir avuç Türkoloji öğrencisine denk gelmek oldukça şaşırtıcıydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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10 kere gitseniz sıkılmayacağınız bir yer var mı? - Bali… En etkilendiğimiz yer. Okyanustan uzak Ubud bölgesinde kalmamıza rağmen doğasına, insanlarının iyiliğine hayran olduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bali insanını daha yakından tanımak için, orada sıklıkla tercih edilen günlük özel tur sistemini kullandık. Yerel sürücü uygun bir fiyat karşılığında bizi sabah otelimizden alıp, istediğimiz yerlere götürüp akşam otelimize geri bıraktı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gidecek olanlar mutlaka bu turu kullanmalı. Ünlü Luwak kahvesini tatmak, pirinç tarlalarını görmek, Seminyak’ta okyanusa girmek, resim ve tahta oymacılığı yapılan yerleri gezmek harikaydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatlerinizde adrenalin dolu şeyler yapmıyor musunuz? - Macera konusunda pek iddialı değiliz. Seyahatlerimizin kültürel amaçlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ama Bali’de aktif olan volkanın civarında yaptığımız yürüyüş, ilginç bir anıydı… Gecenin ikisinde, ıssız yollardan gidilen ıssız bir dağ eteğinde başladığımız zorlu tırmanış, gün doğumunda tepede son bulmuştu. Şimdi olsa tekrar çıkmaktan çekiniriz. Ama Küba’da ilginç bir maceranın içinde bulmuştuk kendimizi…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ne oldu? Geçen yaz Küba’da İrma Kasırgası ile karşılaştık. Bizim için çok kötü bir tecrübeydi. Planımızı değiştirip ülkenin bir diğer ucunda kalmamıza rağmen, iki gün boyunca aralıksız yağan yağmur ve fırtına ile ‘casa’ dedikleri aile evinde yemeksiz, susuz ve elektriksiz bir şekilde mahsur kalmıştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki kendinizi gezgin olarak tanımlıyor musunuz? - Genel bakış açısıyla gezgin daha bağımsız, genellikle maceraya açık, kısıtlı bütçe ile seyahat edip keşfetme amacı taşırken turist daha hedefe odaklı, planlı, maddi açıdan daha rahat davranma lüksü olan, daha göz önünde yerleri tercih eden kişi gibi görülüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Açıkçası herkes gibi bizim de bazen daha gezgin, bazen daha turist ama her zaman gri bölgede olduğumuzu düşünüyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Genelde seyahatlerinizde ne kadar harcıyorsunuz? - İstediğiniz kadar plan yapın ülkelerin para birimleri ve yaşam koşulları, ister istemez harcamalarınızı etkiliyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bugüne kadar en az bütçeyle yaptığımız seyahat Saraybosna oldu. Günlük kişi başı konaklamalar dahil yaklaşık 25-30 Euro ( 120-140 TL.) ödemiştik. En yüksek bütçeyi İsviçre’ye ayırmak zorunda kaldık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özellikle ulaşım ve konaklamadaki pahalılık sebebiyle, yeme içmemize ekstra bir özen göstermemize rağmen günlük konaklama dâhil kişi başı yaklaşık 250 Euro (1200 TL) ödedik. Ortalama bu miktarlarda gezmeye çalışıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sürekli seyahat etmenin size ne gibi artıları oldu? Bizi değiştirdiğini, olgunlaştırdığını söylemek yanlış olmaz. Klasik bir yanıt gibi görünecek belki ama öncelikle bize vizyon kattı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yeni ülkeler, yeni şehirler, yeni kültürler ve yeni insanlar… Seyahat etmek sadece bedeninizi değil, düşüncelerinizi de enlem ve boylamların ötesine taşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Şu an için en büyük planımız Afrika turu yapmak. Yalnız seyahat konusunda ne büyük amacım dünya turu… Nasıl ve ne zaman mümkün olacağını şu an için öngöremiyorum ama bir gün muhakkak bu hayalimi gerçekleştireceğim.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özlem Şatırer'in annesi Nur Çimen (50) de kızı gibi bir gezgin. Birlikte her yıl mutlaka bir seyahat planı yapıyorlar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bugüne kadar annesiyle 10 ülke gezdiler. Bu ülkeler: İtalya, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus, Finlandiya ve Çekya...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özlem Şatırer, seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@ozlmcmnn’ Instagram hesabından paylaşıyor.