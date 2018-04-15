Güneydoğu’nun görülmesi gereken en iyi 10 yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, her birinin bir iz bıraktığı Mezopotamya coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen onlarca güzellik var. Yaz aylarında çok sıcak olan Güneydoğu’yu gezmenin ise tam vakti. İnsanlık tarihini değiştiren antik kentler, manastırlar, dağın zirvesine yapılan dev heykeller, mağara evler, tarihi camiler ve çarşılar sizi bekliyor. Üstelik gezerken tadılacak müthiş lezzetler de cabası!
Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, her birinin bir iz bıraktığı Mezopotamya coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen onlarca güzellik var. Yaz aylarında çok sıcak olan Güneydoğu’yu gezmenin ise tam vakti. İnsanlık tarihini değiştiren antik kentler, manastırlar, dağın zirvesine yapılan dev heykeller, mağara evler, tarihi camiler ve çarşılar sizi bekliyor. Üstelik gezerken tadılacak müthiş lezzetler de cabası!
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Ertuğrul Günay – Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Severoğlu – Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Gamze Cizreli – İş kadını
Selim ONAT
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Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi Yakup Bedlek – Şanlıurfalı rehber Soner Bacaksız – Gaziantepli rehber Fatih Sultan Atmaca – Mardinli rehber
Selim ONAT
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10- En eskisi: DEYRULUMUR MANASTIRI / MARDİN 1621 yaşındaki yapı dünyanın ayakta kalmayı başarmış en eski Süryani-Ortodoks manastırı olarak zamana meydan okuyor.
Selim ONAT
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Diğer adıyla Mor Gabriel Manastırı’nın ana binasındaki mozaikler, taş işçiliğinin zarifliğini yansıtan kabartmalarıyla o dönemdeki üstün sanatı yansıtıyor.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “Yüzyıllardır bir arada yaşadığımız Süryanilerin güzellikleri, taşa yansıttıkları Deyrulumur’u dolaşırken dinler arasındaki kardeşliğin barışa olan katkılarını düşüneceksiniz” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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9- Kartal yuvası: MARDİN KALESİ / MARDİN Eski Mardin’in tepesinde yer alan kale Sümer, Babil, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı medeniyetlerinin bir parçası olarak bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış.
Selim ONAT
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330’da inşa edilen yapının diğer bir adı ise ‘Kartal yuvası’dır. Eski şehir merkezindeki taş sokaklardan geçilerek çıkılan kale ve etrafı bir film platosundaymış hissini veriyor.
8- Beşinci Harem-i Şerif: ULU CAMİ / DİYARBAKIR Diyarbakır’ı 639’da fetheden Hz. Ömer tarafından şehrin merkezindeki en büyük ibadethane olan Martoma Kilisesi’nin camiye çevrilmesiyle oluştu.
Selim ONAT
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Anadolu’nun eski ve büyük camilerinden olan Ulu Cami İslam âleminin beşinci Harem-i Şerifi olarak kabul ediliyor.
Selim ONAT
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Ertuğrul Günay, “Görkemli kapıları, avluyu çevreleyen iki katlı medrese yapıları, tarihi bin yıla uzanan güneş saati, minaresi ve kitabeleriyle özgün bir tarih emanet” diye anlatıyor.
Selim ONAT
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7- Son günleri: HASANKEYF / BATMAN Dicle Nehri’nin kıyısında, zamanında medreseler, rasathane, kale, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf’i görmek için acele edin.
Selim ONAT
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10 bin yıl öncesine uzanan yerleşim 6 bine yakın mağara yerleşimine de sahip.
Selim ONAT
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Ilısu Barajı’nın inşasıyla birlikte su tutmaya başlayan bölge ne yazık ki yakında su altında kalacak.
Selim ONAT
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6- Zengin kültür: HARRAN EVLERİ / ŞANLIURFA Mezopotamya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Harran 4 bin yıllık geçmişe sahip.
Selim ONAT
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Hz. İbrahim’in doğduğu bu coğrafya zengin kültürü ve kalıntılarını görebileceğiniz dünyanın ilk üniversitelerinden birine sahip.
5- 9 bin yaşında: DİYARBAKIR SURLARI / DİYARBAKIR Eski Diyarbakır kentini içine alan kale iki yıl önce yanı başındaki Hevsel Bahçeleriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.
Selim ONAT
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Yaklaşık 9 bin yıllık olan surlar yaklaşık 5 km’lik uzunluğuyla Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ve geniş savunma duvarı olarak dikkat çekiyor.
Selim ONAT
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Kale de Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı’dan burçlar, kabartmalar ve figürler yer alıyor.
Selim ONAT
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4- Taş ve ahşap işçiliği: DEYRULZAFARÂN MANASTIRI / MARDİN Artuklu’da Süryaniler tarafından 5 yy’da inşa edilen manastır 639 sene boyunca dünyadaki tüm Süryanilerin patriklik merkezi olmuş. Mardin’in simgelerinden olan manastırın harç olmadan kenetleme sistemiyle yapılan taş tavanı, ahşap işlemeleri ve kemerleriyle dikkat çekiyor.
Selim ONAT
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Gamze Cizreli, “Şemsiler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce yapının ilk hali bir güneş tapınağı olarak inşa edilmiş.
Selim ONAT
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Hıristiyanlık inancıyla manastıra çevrilen yapı bugün de Süryaniler için çok önemli bir merkez” diyor.
Selim ONAT
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3- Dünyaca ünlü: ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ VE ANTİK KENTİ / GAZİANTEP Roma İmparatorluğu’nun milattan önce Fırat Nehri’nin kenarında kurduğu kent, Helenistik mimarinin en güzel örneklerini barındırıyor.
Selim ONAT
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Bugün üçte birlik bölümü Birecik Barajı’nın suları altında kalsa da lejyoner üssü ve ev kalıntıları gibi yapıları görebilirsiniz.
Selim ONAT
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Buradan çıkarılan 1700 metrekarelik eşsiz mozaiklerse aynı adı taşıyan dünyanın en büyük mozaik müzesinde sergileniyor. Dünyaca ünlü ‘Çingene Kızı’ ve ‘Mars Heykeli’ de burada.
Selim ONAT
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2- Güneşin krallığı: NEMRUT DAĞI / ADIYAMAN Komagene Krallığı’nın 2 bin 206 metre yükseklikteki ihtişamlı kalıntıları her yıl dünyanın dört bir tarafından turistleri ağırlıyor.
Selim ONAT
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki milli parkta Türkiye’nin tanıtımlarında kullanılan yüzlerce yıllık mitolojik dev tanrı heykelleri ve kabartmaları yer alıyor.
Selim ONAT
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Hâlâ Doğu Toros sıradağları üstünde Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hâkim olan manzarada güneşin süzülüşünü izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.
Selim ONAT
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1- Dünyanın en eskisi: GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA Tarlasını süren bir çiftçinin şans eseri bulduğu bu yerin insanlık tarihini değiştireceğini kim bilebilirdi ki? Kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski arkeolojik tapınağı olduğunu ortaya çıkardı. Buluntular yerleşik hayata geçerken insanlığın dinsel ve inanç ihtiyaçlarını ortaya koyması açısından önemli.
Selim ONAT
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‘T’ şeklindeki devasa kaya blokları üzerlerindeki figürler ve hayvan kabartmalarıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer.